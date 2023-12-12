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資本集團︰美債危機未必立即浮現　須關注3大負面影響

博客 08:00 2023/12/12

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資深經濟師：美債危機未必立即浮現 須關注負面影響

多年來，我多次被問及會否擔憂美國聯邦政府債務過高，我認為，當國內外投資者決定不再持有美國國庫證券時，問題便真的出現了。

公眾持有美債　將超GDP的100%

我們難以得知這一天何時到來，但對於其他國家而言，當債務水平增至超過國內生產總值時，問題往往就會浮現。每當一個國家出現利率高於其經濟增長率的情況 (則每年經濟產生的收入增長小於債務的利息支出時)，政府債務便開始自行增長。美國過往遠未達到此門檻，但現時情況有變。

美國國會預算辦公室（CBO）估計，明年公眾持有的美國政府債券將超過國內生產總值的100%，並將在接下來的幾十年間迅速上升。值得留意的是，CBO的預測是假設所有法案均按照目前擬定的內容頒佈，意味2017年通過的聯邦減稅法將會到期。如果這假設不發生，有關數字將可能更高。截至2023年6月30日，美國債務總額超過33萬億美元，也是導致聯邦政府在月內幾乎停擺的問題之一，國會就預算的優先事項仍爭論不休，停擺問題可能在下個月再度重演。

美元主導地位將保持　危機未必立即形成

當未償還政府債務超過國內生產總值的100%時，問題未必會立即浮現。其他國家曾出現更高的負債比率，但並未因而造成重大危機，然而，部分國家擁有美國可能並不具備的獨特條件，例如龐大的國內儲蓄，使其對外國投資者持有其政府債券的依賴較低。

另一方面，美元仍然是世界儲備貨幣並可望保持地位，令我們難以預測聯邦債務將於何時、甚至會否成為一個危機，亦難以從其他國家的經驗中獲得指引。歷史上，許多國家均發生過政府債務違約，但通常與戰爭或自然災害有關。

債務上升的3大負面影響

儘管如此，我們仍需關注美國聯邦債務的演變情況。在未來五年，聯邦債務的淨利息支出預計將超過國防開支；而在未來十年，相關利息支出推算將從4,760億美元增至1.44萬億美元，意味著在2033年或之前，利息支出將額外消耗聯邦政府收入的10.6%。

債務水平不斷上升可能迫使聯邦政府作出艱難的政策選擇，從而可能對企業、行業及個人消費者造成影響。其中一個明顯影響是利率結構性上升，因為國庫證券的供應量增加將導致利率攀升。為償還債務，聯邦政府或需要提高稅率。

另外，由於需要把部分政府開支改為用於償債，預計經濟增長亦可能因此放緩。對投資者而言，鑑於國內生產總值增長與市場回報之間存在較高的長期相關性，隨著時間過去，這可能導致股市回報下跌

值得注意的是，聯儲局的任務是維持全民就業及穩定物價，並無義務協助聯邦政府償還債務。聯儲局官員只有在認為債務負擔能力對其任務構成威脅時，才會在制定政策時考慮此因素。如果美國國會不滿聯儲局對聯邦政府的財政狀況漠不關心，可能會更改聯儲局的任務，或將其置於國會的控制之下。歷史顯示，若國家央行失去其獨立性，國家經濟往往將表現欠佳。

這並非意味美國即將出現債務危機，亦不代表聯儲局必定面臨失去獨立性的風險，但鑑於形勢在短時間內迅速惡化，我們很難再說債務無關緊要。解決美國債務的兩難局面並非易事，考慮到目前33萬億美元的巨額債務，且規模不斷擴大，政策官員需妥善處理這個問題，或應對市場及經濟遭受的負面影響。

【關於作者】Darrell R. Spence是資本集團的經濟師，擁有29年投資行業經驗，並一直任職於資本集團。Darrell持有美國西方學院（Occidental College）經濟學（榮譽）學士學位，並為特許財務分析師及美國商業經濟協會成員。

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撰文 : Darrell R. Spence 資本集團經濟師

欄名 : 資本智庫

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