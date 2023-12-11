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飛機上腦中風如何處理？「啱啱好」的旅遊保　必看三大注意事項　

博客 20:00 2023/12/11

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出發前最好預先購買一份合適的旅遊保險，為旅程中一旦遇到意外作好準備，令旅途更輕鬆寫意。

踏入聖誕及新年旅遊旺季，不少人都會準備外遊。出發前除了要計劃行程，一份提供全面保障的旅遊保險可說是外遊必備，惟部分人或會忘記或未意識到需要購買。市面上的旅遊保險產品五花八門，消費者應該如何選擇適合自己的旅遊保險？萬一發生意外或突發情況又需要注意甚麼地方呢？

一、按需選擇產品

一般旅遊保險保障項目繁多，而受保範圍及條款細則大相逕庭，大家應按照個人需要選擇適合自己的旅遊保險，除了日本、韓國、東南亞等熱門地方，近期亦有很多港人趁週末到內地消費和度假，有保險公司洞悉客戶需要而提供大灣區旅遊保險產品，保費會較提供全球保障的旅遊保險產品便宜。此外，大家亦可根據自己外遊的頻密程度，選擇單次旅程、多次旅程或全年保障計劃。全年保障計劃提供全年無限次旅程保障，只需投保一次，保單年度內的所有旅程均受保障。對於經常外遊或公幹的人士來說，相對於逐次投保，全年保障便是最化算之選。

二、遺失證件索償貼士

大部分旅遊保險都會涵蓋旅程延誤或取消、行李遺失或損壞、旅行證件遺失、及個人錢財損失等保障。當中，證件遺失往往是大家最常發生的事情。

假如在受保期間遺失了旅遊證件，應於可行的情況下儘快向當地警方報案，並取得警方之財物或事件報告副本、保存已預定及實際行程之航班登機證或電子登機證副本，以及因遺失證件而延誤旅程導致的額外住宿及交通費用等收據，並於指定期內可進行索償。

此外，個別保險產品會保障因指定事故而需要取消或阻礙旅程的損失，例如超額訂票保障、當地旅遊團取消保障、因學校面試或指定公開考試改期、寵物或外傭的特殊情況而導致旅程取消或縮短的保障等，受保人可獲賠償不獲退還的旅遊費用。因此，投保前應先了解自己需要及情況，再比較不同旅遊保險產品的保障範圍及條款，並仔細考量。

三、選擇可靠的保險公司

旅遊保險無疑能為旅途添加保障，惟身處異地，一旦遭遇突發事故往往令人不知所措。因此，選擇一間信譽良好、專業可靠的保險公司乃關鍵所在。大家可留意保險公司提供的售後服務和緊急支援等配套，以確保有需要時能獲得最及時、適切和到位的援助。

真實個案：搭飛機途中出事 旅遊保助渡難關

在此分享我們一位旅遊保客戶的真實個案：

趙先生和太太（化名）經常到英國探望家人。在一次乘搭飛機返港途中，趙太在機上突然暈倒並失去意識，控制中心判斷她的狀況不宜繼續留在飛機，便建議緊急降落在阿塞拜疆。隨後趙太被送到當地的醫院並確診腦中風，更須於當天早上進行腦部手術。

趙先生身處異地，除了擔心太太的身體狀況，還需要應付各種困難和問題，包括與當地醫院溝通、在治療前必須先支付手術費用等。當時，趙先生曾多次嘗試進行匯款但不果，然後他立即聯絡我們的24小時全球緊急援助熱線尋求協助。我們不但即時為他處理匯款問題，還提供了多項技術上的支援，包括安排醫療專機、派遣醫生前往當地，與當地主診醫生會面、了解病人情況和討論治療方法等，提供全方位醫療和財政上支援。趙太於當地獲得適切有效的治療後，在身體情況許可下乘搭醫療專機回港繼續接受療程。

意外就是意料之外，保險的意義在於能夠為生活中的突發事故提供保障，是一種未雨綢繆的風險管理做法。所以出發前最好預先購買一份合適的旅遊保險，為旅程中一旦遇到意外作好準備，令旅途更輕鬆寫意。

【關於作者】周小斐（Sylvia）為藍十字首席市場總監，在香港和大中華地區擁有20多年品牌推廣、業務開拓以及產品營銷的豐富經驗及專業知識。自加入藍十字以來，Sylvia致力推動和落實公司的企業傳訊、品牌營銷策略計劃以及產品研發項目。此前她曾服務於金融及消費產品等不同行業，並擔任高級行政職位。

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撰文 : 周小斐 藍十字（亞太）保險有限公司首席市場總監

欄名 : 保障「啱啱好」

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