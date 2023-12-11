愛馬仕繼承人｜法媒揭園丁夫婦「無微不至」贏得900億遺產　基金會疑早知情、去年已限制權力

▲ 愛馬仕繼承人Nicolas Puech擬把900億遺產贈予其園丁一事，轟動各界。法媒揭園丁夫婦「無微不至」的照顧，贏得Nicolas Puech的信任。而原本可繼承遺產的基金會疑早就知情，去年已限制Nicolas Puech的權力。

近日，單身無後的愛馬仕（Hermès）繼承人Nicolas Puech擬修改遺囑，將近900億的遺產留給自家園丁。但Puech此舉遭到前繼承人Isocrate基金會的反對，而收養園丁的計劃也未有定數。

不少朋友好奇園丁收養為何受阻，原繼承人基金會與Puech的關係如何？本文進一步梳理了一些關鍵綫索，帶讀者一探究竟。

前情提要：愛馬仕繼承人擬900億遺產贈園丁 基金會反對

養子與兒媳

80歲的Nicolas Puech至今單身，膝下無子。被看中作為繼承人的前園丁與勤雜工，今年已51歲，來自一個普通的摩洛哥家庭，娶了一位西班牙女清潔工，並育有兩個孩子。

據悉，Puech與園丁在西班牙相識，後來成為他住宅的管理員。外媒形容二人關係為：「閃電般的晉升」——Puech與園丁夫婦的關係非常親密，稱其為「養子」和「兒媳」。疫情期間這對養「兒媳」給Puech無微不至的照顧。一位與他關係密切的律師透露：「（Puech）決定遠離他以前認識的人，而與身邊這對年輕人保持親近。」

即便已稱其養子，Puech依然很難收養這名園丁：按照瑞士的收養法，收養園丁需要在其未成年期間同居了至少一年。

基金會：去年試圖限製Puech的決策作用 親信隨後離職

2011年，Puech曾經簽署文件將遺產用於支持Isocrate基金會。作為「前繼承人」，該基金會自2011年以來一直是Puech遺產的直接受益者︰包括Puech的所有股份以及在瓦萊爾州的豪華住宅。

Isocrate基金會對金主試圖修改遺囑一事態度強硬，稱「人際衝突和各種貪婪的利益」將給基金會的公共事業活動帶來「可持續性的威脅」——雖然基金會方對「威脅」含糊其詞，但在今年基金會的變動中可見端倪，據專門於奢侈品行業作調查報導的glitz.paris，2022年，該基金會通過了新的章程，似乎限製了Nicolas Puech作為創始人和主席在其中的決策作用。

章程顯示，基金會理事會由3-7名成員組成，創始人僅能任命首批董事會成員，之後的成員和主席由增選產生。董事會是Isocrate最高權力部門，超過半數成員出席即可作出簽署、代表、任免、增刪條例等有效決策。 董事會遵從少數服從多數的原則，主席在兩方票數相等時擁有決定票。而幾乎所有重要的決策，包括董事會成員任免、增刪基金會條例、清算資產使用等，均需要三分之二的成員同意。基金會董事會兩名成員的集體簽名即為基金會的有效代表，主席的個人簽名對基金會具有「約束力」。

Isocrate修改章程後，同年9月底，Puech的左膀右臂，財富管理專家Éric Freymond也離開了他服務十年之久的Isocrate基金會。Freymond走後，該基金會目前董事會有6位成員，Puech擔任創始人兼主席。按照Isocrate當前的章程，Puech個人無法代替董事會作出任何重大決定。

假設Puech遺產真的留給給園丁，會對Isocrate基金會產生多大的影響？我們不得而知，但基金會公開信息顯示，該基金會成立於2011年，同年Puech與基金會簽署了遺產協議，至今Isocrate正在資助共16個社會組織：其中組織Civitates的年度預算為300萬歐元（約2522.3萬元），而組織IJ4EU在2022/23年的撥款為123萬歐元（約1030.4萬元）。

拒絕協助家族反收購被孤立 次年成立基金會

Freymond的離職被法國媒體視作Puech尋求重返家族企業的象徵——去年6月的消息指出，Puech正在逐漸向他愛馬仕家族的表兄弟靠攏，即愛馬仕的三大家族：Puech家族、Guerrand 和 Dumas 家族正走得愈來愈近。

何來「重返」家族一説？這就不得不提到2010年LVMH與愛馬仕之間的股權爭奪戰。2002年起，LVMH開始秘密收購愛馬仕的股份，直到2010年已經控製愛馬仕17%的股份。LVMH收購愛馬仕似乎唾手可得，愛馬仕的股價也因此高升30%，外界普遍猜測愛馬仕家族成員會選擇拿錢退出。

然而，當時的50多名愛馬仕家族成員團結起來，將50.2%的股份匯集到名為H51的聯合體中，並約定未來20年內不出售任何股份，LVMH的收購計劃因此告吹。

關鍵親信離職

據彭博報道，Puech是唯一一個沒有向H51註入任何股份的家族成員，因此他一直被視為叛逆者。Puech當時表示，他認為此舉將剝奪他們單獨影響公司管理層的權力。期間Puech甚至被愛馬仕集團告上法庭，理由是Puech在持股問題上作出了虛假陳述，而其財富管理專家Freymond在幫Puech處理這一系列糾紛中起到了關鍵作用。Freymond同為Isocrate基金會董事成員，但在去年基金會修改章程不久後的9月底選擇離職。

彭博評價LVMH披露的股權結構在愛馬仕家族內部造成的裂痕是「眾所周知」。LVMH與愛馬仕收購戰開始後的次年，即2011年，Puech便成立了Isocrate基金會。2013年，作為愛馬仕監事會成員，Puech僅出席了不到三分之一的會議，是所有成員中最少的。2014年，Puech辭去監事會職務，他的發言人對Fashion Network稱，Puech辭職是「因為多年來他一直感到受到家人的圍攻，他們在多個方面對他進行了攻擊」。

撰文：涂宇佳

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