  • 26°C
香港時間 : 20231211日 (週一) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「商品大王」羅傑斯：股債、地產都是即將破滅的泡沫 大衰退將到來

個人增值 13:20 2023/12/11

分享：

分享：

羅傑斯：股債、地產都是即將破滅的泡沫 大衰退將到來

「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）本月在Wealthion的訪談中再次警告，股票、債券和房地產都是即將破滅的泡沫，美國正走向經濟災難。

現年81歲的傳奇投資家羅傑斯，因與索羅斯（George Soros）共同創立量子基金和索羅斯基金管理公司而聞名。羅傑斯在訪談中再次敲響美國債務的警鐘，預言他一生中最糟糕的熊市即將來臨，並認為大宗商品才有價值。以下摘錄他在訪談中的9條名言：

1. 「我不是看跌美國，我只是沒在那裏投資，我在等待賣空美國。我預計美國的情況不久就會出問題，但不是今天——這可能意味着今天就會出問題，因為我的時機通常都很糟糕。」

2. 「美國經濟經歷了有史以來最長的無衰退擴張期，而這一時期即將結束。你看到通脹走高，利率走高，一些股票、一些泡沫股每天都在上漲。你會看到所有的典型跡象，表明這一切即將結束。我持有大量現金，但我還不會賣空，因為泡沫——尤其是泡沫的末期——持續時間可能比任何理性之人所預期的都要長，而這似乎就是現在正在發生的事情。」

3. 「美國經濟一直在擴張，政府印了大量鈔票，借了大量債務，花了大量的錢。如果你給我1萬億美元，我會向你展示一段繁榮時光，現在他們就在向我們展示繁榮時光。但我很擔心，你們也應該擔心。」

4. 「我知道我們將再次遇到巨大問題。我預計下一次熊市將是我有生以來最糟糕的一次。自2009年以來，各地債務都在飆升，所以下一次我們遇到的問題一定會很嚴重，可能是我有生以來最嚴重的一次。我希望我足夠聰明，能挺過去。」

5. 「我持有很多美元，因為歷史上發生動盪時，人們會尋找避風港，人們認為美元是避風港——其實不是，但他們認為是。」

6. 「放眼世界，大多數國家的股票都接近歷史最高點，債券一直處於泡沫之中，許多國家的房地產在現在和過去都一直是泡沫。據我所知，唯一仍處於歷史低位的資產是大宗商品。」

7. 「出了問題的時候，我們農民都想衣櫃裡有金子，床底下有銀子。我是個老農民，我知道我們農民是怎麼想的。」

8. 「如果你想成功，就堅持你所知道的。不要聽信網絡、電視，也不要聽信別人。每個人都知道很多事情，無論是時尚、體育還是汽車，所以如果你堅持做自己知道的事情，你就會遠遠領先於其他人。等待機會，如果你的朋友説這很無聊，那就無聊吧。如果你想成為一名成功的投資者，就不要害怕無趣。」

9. 「世界上沒有多少地方能讓我看到投資價值。我已開始投資烏茲別克，因為該國有望發生重大的積極變化，但你現在還不能在烏茲別克投入太多錢。環顧世界，我沒有看到很多仍然便宜的地方。中國從歷史上看很便宜，我有一些中國股票。日本市場可能會回到歷史高點。不幸的是，我在一兩週前賣掉了我的日本股票，因爲它們上漲了很多。不過我估計投資者在日本仍然可以賺到錢。」

近年多次發表看淡預言

Rogers近年來多次發表看淡美國經濟前景的類似言論，今年9月，他在Nomad Capitalist Live 2023的訪問中表示，美國債務已飆升至危險的高位，許多國家的股債和地產都存在泡沫。在去年及2021年，他亦在Wealthion、India Today等多個不同媒體的專訪中預言，最嚴重的經濟衰退、人們一生中最糟糕的熊市即將來臨。

撰文：葉雨

ET至高息
5厘港元定存倒數！躺着賺$6,800　最好的聖誕禮物

相關文章：

投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言

美國告別低息「黃金十年」　專家︰將陷衰退兼緊縮　成長股不再成長

著名淡友：股市重返17年前舊路　經濟放緩下減息刺激有限

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財名人堂

最新專欄文章 更多

沈振盈︰恒指明年4萬點預測不變　逐點反駁唱淡論︰國安法趕走外資說法荒謬、台股超越港股言之尚早
今日
沈振盈︰恒指明年4萬點預測不變　逐點反駁唱淡論︰國安法趕走外資說法荒謬、台股超越港股言之尚早
99歲芒格的6個長壽秘訣︰「每天努力比醒來時更聰明一點」
2023/12/02
99歲芒格的6個長壽秘訣︰「每天努力比醒來時更聰明一點」
【芒格逝世】芒格多年來捐贈巴郡股票　「我死後的地方不需要錢」　財富僅巴菲特的2%
2023/11/30
【芒格逝世】芒格多年來捐贈巴郡股票　「我死後的地方不需要錢」　財富僅巴菲特的2%
股神背後的男人　芒格︰世界不受貪婪驅使　而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
2023/11/29
股神背後的男人　芒格︰世界不受貪婪驅使　而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言
2023/11/09
投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言
宏觀分析 羅傑斯 經濟衰退 日本市場 經濟 股票 商品 基金 債券 地產

下一篇文章

沈振盈︰恒指明年4萬點預測不變　逐點反駁唱淡論︰國安法趕走外資說法荒謬、台股超越港股言之尚早
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款