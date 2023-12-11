「商品大王」羅傑斯：股債、地產都是即將破滅的泡沫 大衰退將到來

▲ 羅傑斯：股債、地產都是即將破滅的泡沫 大衰退將到來

「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）本月在Wealthion的訪談中再次警告，股票、債券和房地產都是即將破滅的泡沫，美國正走向經濟災難。

現年81歲的傳奇投資家羅傑斯，因與索羅斯（George Soros）共同創立量子基金和索羅斯基金管理公司而聞名。羅傑斯在訪談中再次敲響美國債務的警鐘，預言他一生中最糟糕的熊市即將來臨，並認為大宗商品才有價值。以下摘錄他在訪談中的9條名言：

1. 「我不是看跌美國，我只是沒在那裏投資，我在等待賣空美國。我預計美國的情況不久就會出問題，但不是今天——這可能意味着今天就會出問題，因為我的時機通常都很糟糕。」

2. 「美國經濟經歷了有史以來最長的無衰退擴張期，而這一時期即將結束。你看到通脹走高，利率走高，一些股票、一些泡沫股每天都在上漲。你會看到所有的典型跡象，表明這一切即將結束。我持有大量現金，但我還不會賣空，因為泡沫——尤其是泡沫的末期——持續時間可能比任何理性之人所預期的都要長，而這似乎就是現在正在發生的事情。」

3. 「美國經濟一直在擴張，政府印了大量鈔票，借了大量債務，花了大量的錢。如果你給我1萬億美元，我會向你展示一段繁榮時光，現在他們就在向我們展示繁榮時光。但我很擔心，你們也應該擔心。」

4. 「我知道我們將再次遇到巨大問題。我預計下一次熊市將是我有生以來最糟糕的一次。自2009年以來，各地債務都在飆升，所以下一次我們遇到的問題一定會很嚴重，可能是我有生以來最嚴重的一次。我希望我足夠聰明，能挺過去。」

5. 「我持有很多美元，因為歷史上發生動盪時，人們會尋找避風港，人們認為美元是避風港——其實不是，但他們認為是。」

6. 「放眼世界，大多數國家的股票都接近歷史最高點，債券一直處於泡沫之中，許多國家的房地產在現在和過去都一直是泡沫。據我所知，唯一仍處於歷史低位的資產是大宗商品。」

7. 「出了問題的時候，我們農民都想衣櫃裡有金子，床底下有銀子。我是個老農民，我知道我們農民是怎麼想的。」

8. 「如果你想成功，就堅持你所知道的。不要聽信網絡、電視，也不要聽信別人。每個人都知道很多事情，無論是時尚、體育還是汽車，所以如果你堅持做自己知道的事情，你就會遠遠領先於其他人。等待機會，如果你的朋友説這很無聊，那就無聊吧。如果你想成為一名成功的投資者，就不要害怕無趣。」

9. 「世界上沒有多少地方能讓我看到投資價值。我已開始投資烏茲別克，因為該國有望發生重大的積極變化，但你現在還不能在烏茲別克投入太多錢。環顧世界，我沒有看到很多仍然便宜的地方。中國從歷史上看很便宜，我有一些中國股票。日本市場可能會回到歷史高點。不幸的是，我在一兩週前賣掉了我的日本股票，因爲它們上漲了很多。不過我估計投資者在日本仍然可以賺到錢。」

近年多次發表看淡預言

Rogers近年來多次發表看淡美國經濟前景的類似言論，今年9月，他在Nomad Capitalist Live 2023的訪問中表示，美國債務已飆升至危險的高位，許多國家的股債和地產都存在泡沫。在去年及2021年，他亦在Wealthion、India Today等多個不同媒體的專訪中預言，最嚴重的經濟衰退、人們一生中最糟糕的熊市即將來臨。

撰文：葉雨

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