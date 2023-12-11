2023年賺錢最多超級富豪榜　美股牛市帶挈　10人身家暴漲1,680億至6,860億

▲ 英偉達共同創辦人兼CEO黃仁勳2023年收益276億美元（約2,155億港元），登上年度賺錢最多超級富豪榜。在美股牛市帶挈下，10名美國豪豪身家暴漲1,680億至6,860億港元不等。

2023年美股牛市，標普500指數（美：SPX）今年以來走高逾兩成，納指（美：IXIC）勁彈逾五成， 帶挈多名美國 億萬富翁的財富飆升 。

由於今年美股主要由科技股領升，而部份賺到盆滿缽滿的億萬富翁都集中持有這些股票，例如馬斯克（Elon Musk）持有特斯拉（美：TSLA）股份；朱克伯格（Mark Zuckerberg）持有的Meta Platforms（美：META）股份等等。事實上，今年財富增幅最大的十名美國億萬富翁的大部份財富均與科技公司有關。

諷刺的是，這些超級富豪身家在2022年的美股熊市中暴挫，可是讓他們蒸發了數千億美元，如今算收復失地了。 根據彭博億萬富翁指數的數據， 十名億萬富翁 財富增長令人震驚，今年迄今，他們勁賺215億美元（約1,679億港元）至 878億美元 （約6,857億港元）不等，身家總計達4,560億美元（約35,621億港元）。

2023年財富增速最快的十名超級富豪（按增幅由低至高排起）：

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第10位：戴爾（Dell Technologies）行政總裁米高戴爾（Michael Dell）

2023年收益：215億美元（約1,679億港元）

淨資產：700億美元（約5,466億港元）

DELL年初至今表現：+70.81%

第9位：微軟（Microsoft）共同創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）

2023年收益：250億美元（約1,952億港元）

淨資產：1,340億美元（約10,465億港元）

MSFT年初至今表現：+56.05%

第8位：英偉達（NVIDIA）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳

2023年收益：276億美元（約2,155億港元）

淨資產：414億美元（約3,233億港元）

NVDA年初至今表現：+225.07%

第7位：甲骨文（Oracle）共同創辦人兼董事長艾利森（Larry Ellison）

2023年收益：361億美元（約2,819億港元）

淨資產：1,280億美元（約9,996億港元）

ORCL年初至今表現：+38.99%

第6位：Google/Alphabet共同創辦人布林（Sergey Brin）

2023年收益：379億美元（約2,960億港元）

淨資產：1,170億美元（約9,137億港元）

GOOGL年初至今表現：+53%

第5位：Google/Alphabet共同創辦人比治（Larry Page）

2023年收益：407億美元（約3,178億港元）

淨資產：1,240億美元（約9,683億港元）

GOOGL年初至今表現：+53%

第4位：前微軟行政總裁鮑爾默（Steve Ballmer）

2023年收益：422億美元（約3,295億港元）

淨資產：1,280億美元（約9,995億港元）

MSFT年初至今表現：+56.05%

第3位：亞馬遜（Amzon.com）創辦人兼董事長貝索斯（Jeff Bezos）

2023年收益：641億美元（約5,005億港元）

淨資產：1,710億美元（約13,353億港元）

AMZN年初至今表現：+75.5%

第2位：Meta Platforms董事長兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）

2023年收益：727億美元（約5,677億港元）

淨資產：1,180億美元（約9,215億港元）

META年初至今表現：+176.51%

第1位：特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）

2023年收益：878億美元（約6,857億港元）

淨資產：2,250億美元（約17,570億港元）

TSLA年初至今表現：+97.95%

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