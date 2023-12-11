▲ 【加密市場一周】美官員：幣安案為加密幣治理提供模板 | 法興在以太坊發行數字綠色債券

上周，加密貨幣市場交易量上升至 832億美元。比特幣於周三報 43,575美元，上升14.59%。以太幣一周上升10.22%，周三報 $2,264 美元。

美官員：幣安案為加密幣治理提供模板

12月5日，美國商品期貨交易委員會（CFTC）委員Kristin Johnson在《金融時報》加密貨幣和數位資產峰會上表示，上月與幣安達成43億美元和解後，針對加密貨幣公司的執法行動可能已經達到頂峰，因為幣安案此類案件提供了治理的「模板」。經美國司法部談判，幣安與CFTC和財政部達成和解，理由是其違反了美國反洗錢和制裁法。該CFTC官員表示，美國監管機構對幣安等加密公司提起了多起訴訟，有助於建立對市場的「護欄」，為市場帶來「秩序和結構」。她敦促加密公司研究幣安的和解案，以了解監管機構在加密公司中尋求何種治理形式。

法興在以太坊發行數字綠色債券

法國第三大銀行Societe Generale宣布在以太坊公共區塊鏈上以安全代幣形式發行其首張數字綠色債券。由法興子公司Forge登記的這項債券於11月30日上市。這項債券價值1000萬歐元（約1100萬美元），期限為三年。其淨收益將用於為綠色活動的產品和公司提供融資或再融資。Societe Generale在加密領域一直活躍，發行了在以太坊區塊鏈上的歐元債券和在Tezos區塊鏈上的安全代幣，同時提議以債券代幣換取Dai穩定幣貸款。在2023年7月，Forge成為法國首家獲得加密服務最高訪問許可的公司。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報8,517點，一周上升12.7% ；信昇比特幣指數報10,647點，一周上升16.5%；信昇以太幣指數報19,706點，一周上升 12%; 信昇加密穩定幣報999.56點。信昇比特幣現價指數報44,079點，一周上升16.5%；信昇以太幣現價指數報2,048點，一周上升12.0%。

指數 指數水平（點）(截至2023-12-06) 一周變化 信昇加密貨幣指數 8517 +12.7% (+958) 信昇比特幣指數 10647 +16.5% (+1508) 信昇以太幣指數 19706 +12.0% (+2104) 信昇加密穩定幣指數 999.56 -0.01267% (-0.12663) 信昇比特幣現貨指數 44079 +16.5% (+6244) 信昇以太幣現貨指數 2293 +12.0% (+245)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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