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市場與美聯儲的分歧漸大　安聯首席顧問︰這只會推遲減息之路

外匯、商品、債券 08:00 2023/12/11

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安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian在英國《金融時報》撰文指，一旦市場與美聯儲的分歧愈來愈大，只會推遲聯準會減息的決定。

近日市場對美聯儲明年減息的期望愈來愈高，利率期貨也顯示，美聯儲最快在明年第二季就減息。這種期盼一旦與美聯儲的貨幣政策目標有着愈來愈大的分歧，會如何影響真正的利率走勢？

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian在英國《金融時報》撰文指，一旦市場與美聯儲的分歧愈來愈大，只會推遲聯準會減息的決定。

他指出，市場與美聯儲信號的分歧愈大，就愈有可能逼使央行採取對他們不利的道路。 這是因為市場對減息的熱衷會放鬆金融狀況，並加劇美聯儲對通脹壓力的擔憂，從而推遲市場一直押注的減息。

投資者愈忽視世界上最有影響力的央行發出的訊號，他們就愈有可能發現自己在這場辯論中處於失敗的一方。

El-Erian此前表示，對貨幣政策可能在2024年初放鬆的押注，已經導致11月份出現有史以來最大的月度寬鬆，股市飆升，國債收益率全線下跌。

儘管美聯儲主要官員發出了謹慎的呼籲，但情況還是如此。本月初，美聯儲主席傑鮑威爾警告稱，現在考慮政策限制性還「為時過早」，並補充說，美聯儲準備在必要時繼續緊縮。三藩市聯儲銀行行長戴利也在近日「放鷹」，強調美聯儲只有「繼續加息」及「結束加息」兩個選項，沒有考慮減息。

然而，市場仍在估計明年美聯儲會減息，有大行甚至預測一年減息6次

El-Erian也批評美聯儲，追求過低的通膨目標將導致增長方面的不必要犧牲，以及不平等現象的惡化。加息周期已經由錯誤的預測、政策延遲和監管失誤所主導，美聯儲可能會失去信譽。

他指出，雖然未來的政策將取決於聯準會 2% 的通脹目標是否能夠實現，但市場目前可能相信央行將容忍 3% 的利率。這將緩解維持高利率的需要。

責任編輯︰廖毅然

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