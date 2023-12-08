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【聖誕節2023】最適合作為禮物的手錶　價格1500元~36萬元　不同預算有何推薦？

個人增值 18:14 2023/12/08

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最適合作為禮物的手錶 價格1500元~36萬元 不同預算有何推薦？

聖誕、新年臨近，哪些手錶適合作爲禮物贈予親友？彭博社根據瑞士鐘錶副CEO和Wempe美國區總裁的建議，列出了13款推薦腕錶，價格從約1562元到35.1萬不等，可以滿足不同預算的需求。

200 美元（約1562港元）以下

  • Josef Albers Persistent手錶

售價：149美元（官網）~199美元（MoMA商店

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由Projects Watches出品，靈感源自藝術家Josef Albers 1962年的名畫Homage to the Square，原畫已被紐約現代藝術博物館（MoMA）收藏。

500美元（約3,906港元）以下

  • Baltic HMS 003 鮭魚 

售價：360歐元（約3,032港元）

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Baltic因其獨特的設計和實惠的價格廣受喜愛。這款腕錶採用流行的多重紋理鮭魚色錶盤、簡潔的36.5毫米錶殼尺寸、復古外觀的圓頂水晶鏡面，以及具60小時動力儲存的日本自動Miyota 8315機芯。

1,000美元（約7,812港元）左右

  • Doxa Sub 200 海藍寶石

售價： 919.22瑞士法郎（約8,200港元）

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如果你的送禮對象喜歡海洋，那麽Doxa是一個非常值得關注的品牌。這款潛水錶色彩鮮亮、具有現代美感。該品牌1889年創立於瑞士Le Locle，歷史悠久，很有收藏價值。

3,000美元（約2.34萬港元）以下

  • Nomos Tangente 38 Date

售價：2.18萬港元

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Wempe美國區總裁Rudy Alberts表示，如果想要一款非常低調且適合初次佩戴的手錶，他推薦Nomos。他說：「這是一個德國品牌，配備自製機芯，通常帶開放式後蓋，可以欣賞到內部運作。而且，它們有100 種不同的款式。」

5,000美元（約3.9萬港元）以下

  • 豪利時 ProPilot X Kermit 版

售價：3.48萬港元

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豪利時標誌性的ProPilot X 腕錶以其色彩繽紛的錶盤和輕盈的鈦金屬結構聞名，這款與迪士尼聯名的Kermit版還有個有趣的特色：每月1日，日期框會顯示Kermit蛙的笑臉，而不是數字。

  • 帝舵啟承碧灣

售價：3.46萬港元

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五年保修，勞力士製造，做工精良，價格只有勞力士同級產品的一半。

1萬美元（約7.81萬港元）以下

  • 愛馬仕H08

售價：6,950美元（約5.43萬港元)

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愛馬仕腕錶搭載自製機芯，設計有趣且原創。全新H08 系列採用編織玻璃纖維複合材料錶殼，表面塗有鋁和石板粉，錶盤經過清漆和紋理處理，並配有明亮的橡膠錶帶。

  • Grand Seiko Heritage 40mm 限量版男士腕錶

售價：6,900美元（約5.39萬港元)

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瑞士腕錶集團獨家，僅限量200枚，由超精密自製 9S85機芯自動機芯驅動。靈感來自日本岩手縣名勝淨土濱的海灘，淡紫色馬賽克圖案錶盤非常引人注目。雖然名爲男士腕錶，但40毫米的尺寸男女皆宜。

1.5萬美元（約11.71萬港元）以下

  • IWC葡萄牙系列自動腕錶

售價：10.1萬港元

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IWC萬國錶自製自動上鏈機芯，168小時動力儲備，小秒針附掣停功能。外觀經典漂亮：擺陀飾以18K金質徽章，配雙面防反光凸狀藍寶石玻璃錶鏡，可顯示日期、動力儲備。

  • 卡地亞Santos系列

售價：8.05萬港元

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瑞士鐘錶副CEO David Hurley、Wempe美國區總裁Rudy Alberts都推薦卡地亞作為第一隻手錶的最佳選擇之一。卡地亞錶外觀無可挑剔，是公認的品位和成功的象徵。該品牌最近在市場營銷中大力推廣 Santos系列，因此它們會愈來愈受歡迎，並且會保值。若預算充裕，建議買自動錶。這裏推薦帶有精鋼錶殼和18k黃金錶圈的中型型號。

2萬美元（約15.62萬港元）以下

  • 芝柏 Laureato 42mm 綠色款

售價：11.3萬港元

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芝柏（Girard-Perregaux）擁有超過230年歷史，這款帶有流行集成錶帶的 42 毫米精鋼運動手錶，由義大利建築師 Adolfo Natalini設計於20世紀70年代，配有藍寶石玻璃錶鏡，綠色錶盤鮮明出挑。

4萬美元（約31.24萬港元）以下

  • 勞力士宇宙計型地通拿

售價：30.88萬港元

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始於1963年的經典奢侈名錶，受荷里活影星、資深賽車手Paul Newman鍾愛。機芯2023年升級為4131型或特別版專用的4132型，提供長約72小時的動力儲備。

5萬美元（約39.05萬港元）以下

  • 江詩丹頓縱橫四海系列月相顯示和逆跳日曆

售價：35.1萬港元 

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錶面採用鮮豔的電藍色，將精密月相與逆跳日曆顯示相融合，只需每122年調校一次。腕錶配以摺疊式表扣和三款可替換錶帶/錶鏈——精鋼錶鏈、皮革錶帶和橡膠錶帶，佩戴者可根據喜好進行個性化搭配。

撰文：葉雨

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