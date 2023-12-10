【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 精明消費 09:00 2023/12/10 分享： 分享： 北上消費熱度不止，不少港人都知道用美團團購買券可以慳錢，但很少人知道優惠券都可以貨比三家，今集《理財最前線》，教你解鎖內地優惠券的「高級玩法」！即用2分鐘睇︰ 理財最前線 【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」 3折歎美食（附退款方法） 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 2023/12/03 日本旅遊必備3個APP！自製明信片話咁易、Call車唔靠Uber 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 2023/11/26 銀行APP停截圖？教你一鍵儲存交易 毋需自行ScreenCap 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 2023/11/19 【Black Friday攻略】做齊4樣準備功夫 買勻全世界無煩惱 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 2023/11/05 唔用密碼最安全？WhatsApp、Google支援Passkeys 教你點用 防詐騙／垃圾短訊 記住這2招！Whatsapp、微信等4種通訊軟件都適用 2023/10/29 防詐騙／垃圾短訊 記住這2招！Whatsapp、微信等4種通訊軟件都適用 抖音 美團－W（03690） 美團點評 消費資訊 電子支付 正能量 網購平台 手機Apps 網絡熱話 網上購物