【財富自由之旅】為何他時薪400美元？賺取更多財富的4個關鍵︰讓自己變得不可替代

▲ 無論是僱員、老闆、自由工作者，你的收入都和「不可替代性程度」成正比。收入可觀的人有4個關鍵共同點。

《財務自由21天改造計劃》的作者Bob Lotich在書中分享了一個故事，某日他的律師問他和妻子「一周行房幾次？」他感到相當尷尬︰「我有必要回答這個問題嗎？」

事緣他正在辦理領養孩子的手續，他形容這和傳統生育方式絕對不同，過程讓人尷尬，他必需具體通過一連串測試，但他也從一件事領悟到賺取更多財富的4個關鍵。

處理領養律師費 每小時400美元

那就是幫助他處理領養事宜的律師。Bob Lotich在書中寫道，他要聘兩名專業處理收養事宜的律師，律師費每小時最少400美元起跳。你還無法控制他們要工作多少個小時。

為什麼他們能收取高達每個小時400美元的費用？而且人們仍願意支付？

他寫道，他上一份公司工作，每個小時才賺17美元，就連要求老闆加薪兩元也不容易。

他和律師當然有差距，最大的區別是︰高度專業化。

Bob Lotich寫道，無論是僱員、老闆、自由工作者，你的收入都和「不可替代性程度」成正比。收入可觀的人有以下4個關鍵共同點︰

1. 他們在自己的熱情和使命下努力工作

2. 他們不斷學習和磨練專業能力

3. 他們能解決重要問題，讓某些情況變得更好

4. 他們在需求量很大的地方開展業務

書中又分享另一個故事，是作者的妹夫，是一名製琴師，他專門製造高級訂製的吉他，一把吉他售價逾2.5萬美元。而他是技術良好、已從事此行逾20年的資深業者。

他從很久以前就把握到上述前兩個關鍵︰他對製造偉大的吉他擁有無比的熱情、他亦一直在精進自己的技藝。

數位時代的新財富關鍵︰吉他師教人製吉他

但作者提到，雖然他一把吉他賣逾2.5萬美元，但由於製造數量少，利潤不多。直至幾年前，他發掘出一個新的商機︰很多人一直向他請教製琴技巧，他因此創建線上課程，分享知識，現在培訓課程反而成為他的主要收入來源。

他原本只擁有前兩項關鍵，但在數位時代，他打通了其餘兩項關鍵，現在他完全擁有4項財富關鍵︰

他對製作吉他充滿熱情

他不斷精進自己的技術

他教新的製琴師一個更好的吉他製作方法

他找到對他需求最大的市場

責任編輯︰廖毅然

相關報導︰

31歲女辭去教職到超市工作 稱從未如此高興：「一個人的價值不在於職業」

高收入不代表可致富 8成有錢人不靠遺產、沒高薪厚職 全靠遵循一個原則

43%上班族感「職業倦怠」 工作無熱情點解決？ 心理學家︰孤軍奮戰是主因

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經