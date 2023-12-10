  • 25°C
香港時間 : 20231210日 (週日) 11:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沈振盈︰恒指明年4萬點預測不變　逐點反駁唱淡論︰國安法趕走外資說法荒謬、台股超越港股言之尚早

個人增值 10:00 2023/12/10

分享：

分享：

人稱「沈大師」沈振盈重申恒指明年4萬點的預測，並逐點反駁唱淡港股：國安法趕走外資說法荒謬、台股超車言之尚早。

臨近年尾，港股依舊尋底，已失守16,500點，各大行紛紛看淡明年港股走勢。然而著名股評人、人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈早前推算，港股明年有機會升至4萬點

沈振盈最新接受本網訪問，重申此樂觀預期，並針對坊間唱淡港股言論逐點反駁。他認為對於台股跑贏港股的說法，需從兩地市場結構角度出發作比較才可客觀判斷。另對於有觀點認為外資從中港股市流出是由於《國安法》趕客造成，沈振盈亦直斥「不問是非」，認為外流資金以美國為主，但背後因素眾多，不應總歸因於政治，而事實上也有來自其他地區如中東的新資金填補香港股市。

觀點1：恒指跌破16,500點、港股2024年前景不樂觀
沈振盈：仍維持「來年見4萬」預期不變

沈振盈表示，港股仍是尋底格局，但已將近見底，正在下跌只是短線恐慌情緒使然，股民不用過度擔心。他堅持並重申2024年恒指上望3萬點甚至衝上4萬點之說法，指出是對於未來一年的中長線預期，而中間可以有很多事情發生。

他稱，內地在來年推出的經濟政策、刺激措施，是一大提振因素。對於內房企業「爆煲」的擔憂，也早已反映在目前市況上，哪怕恒大 （03333） 倒閉，沈振盈認為其震撼力將控制在1,000至2,000點的跌幅內。

他又提到，港股重振動力一定是由科技股主導帶動；另外也可以留意電訊板塊，一來高息，二來防守性強和估值低；同時，內銀股和內險股一樣抵買，這些板塊的股息率較高。

觀點2：穆迪將香港主權等評級展望降至負面
沈振盈：評級機構公信力成疑

國際信用評級機構穆迪（Moody's）日前發表報告，維持香港主權的信用評級「Aa3」，但將評級展望下調至「負面」，跟其對中國主權的評級展望看齊；此外又將阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、中國銀行 （03988） 等18間中國企業的評級展望從「穩定」調整至「負面」。

沈振盈表示，穆迪對香港當局及個別港股的信用評級調降，會在短期內略為打擊投資情緒，但不會構成重大的利淡因素。他指出穆迪早前（11月）也將美國的主權評級展望調低至「負面」，今年初至年中亦有其他評級機構對美國作負評，但美股還是強勢向上，可見影響有限。他又認為，穆迪是次針對中港金融市場的信用負評只是屬於「中美金融戰」的部份體現，更反問：

這些評級機構公信力有幾多？大家心中有數。

觀點3：台股加權指數超越恒指、經濟此消彼長
沈振盈：台股是否真的跑贏港股，需小心比較

近日恒指被指與台灣加權指數出現「黃金交叉」，在點數上被台灣指數超越。對於「台股即將超越港股」一說，沈振盈強調兩地股市基數不同、股份數量不同、市值也不同，不應輕率從指數上比較：

台灣上市公司有幾多隻？香港又有幾多隻？台灣（股份）的比重也是，一隻台積電已佔了25%。

他稱，好多人錯誤將股市表現與經濟情況掛鉤，雖然兩者是有關係，卻非絕對關係。他指出，台灣經濟低迷已久，大家對此心中有數；而股市短期的升跌根本和經濟無關，更多是跟供求、信心或者是大戶「做市」的手法等因素有關，例如大戶要炒高股市來「散水」「割韭菜」，也會造成升勢。他質疑：「市場竟有人發表這樣的說話，令人不明所以，是否懷有目的呢？」

觀點4：外資受政經因素影響加速離開中港投資市場、港股「莫水」
沈振盈：受眾多宏觀因素影響、稱《國安法》趕走外資乃不問是非

有觀點認為外國資金憂慮地緣政治局勢緊張，亦對中港市場信心下滑，流走速度有上升趨勢，更加拖累經濟復甦步伐，導致股市成交量低迷。對此，沈振盈認為，大家首先要問的是外資流走的比重是多少、與本地資金流走的比例相差有多少。針對港股，他強調要反思在陳述外資流入或流出的現象時，是「誰人告訴你」：

當看到股市跌，接着理所當然地、一廂情願地想像「一定是外資離場」。但其實外資是否真的流走？離開的資金是哪些？但同時亦有資金流入啊，它們又是哪些資金？其實大家有沒有求真，去問究竟是甚麼情況？

被問及目前是否美國資金流走、中東資金流入，沈振盈表示認同，又形容情況明顯是「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。他提出，美國資金流走的原因有可能是美國股市情況不妙而急需「班師回朝」，直斥坊界一些說法「荒謬」：

有人稱因為有《國安法》，所以外資不買（港股）。根本現在就是不問是非、不問黑白！

沈振盈強調，有很多因素影響資金分布，例如資金在高息政策下收緊，參與整體全球股市的資金減少，而不是由於政治和信心的問題。他強調全世界經濟也混亂，影響資產配置的很多因素也與以前不同了。被問及資金是否改投國債等固定資產，減少持有股票他稱有可能。「始終很多資金屬『短線錢』，其實跟紅頂白，」「當氣氛回升時，（資金）便回來。」

觀點5：市場普遍預期美國明年減息
沈振盈：聯儲局不會減息，除非美國經濟嚴重衰退、美股大跌

與大部份財金機構認定美國聯儲局明年減息的預期不同，沈振盈認為美息前景尚未明朗，仍要觀察情況，主因在於當地通脹並未回落，利率缺乏下調的條件。

他同意美國息口見頂的機會較大，但減息就不太可能，在長時間內維持高利率是可以預期的。他認為，只有在美股大跌市、美國經濟大幅倒退，聯儲局才會減息。

「通脹仍然偏高，美國沒有減息的空間，正在面對一個兩難。」沈振盈分析，「只有在『冧市』才會考慮減息；否則聯儲局傾向維持現在的利率水平。」

撰文：黃正軒

理財最前線
【北上消費】教你解鎖優惠券「高級玩法」　3折歎美食（附退款方法）

相關文章：

FSMOne︰2024年内減息「不太可能」　料恒指明年18,500點

A股仍在築底　港股上升有限　惠理︰中國經濟復蘇不均　外資參與度低

英媒︰逾75%外資已離開中國股市　分析︰「需要更有力的經濟政策」

＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財名人堂

最新專欄文章 更多

99歲芒格的6個長壽秘訣︰「每天努力比醒來時更聰明一點」
2023/12/02
99歲芒格的6個長壽秘訣︰「每天努力比醒來時更聰明一點」
【芒格逝世】芒格多年來捐贈巴郡股票　「我死後的地方不需要錢」　財富僅巴菲特的2%
2023/11/30
【芒格逝世】芒格多年來捐贈巴郡股票　「我死後的地方不需要錢」　財富僅巴菲特的2%
股神背後的男人　芒格︰世界不受貪婪驅使　而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
2023/11/29
股神背後的男人　芒格︰世界不受貪婪驅使　而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言
2023/11/09
投資組合不一定要多元化　「商品大王」羅傑斯的6條投資格言
決策失誤　怎樣避免後悔？谷歌CEO傳授3種方法
2023/11/08
決策失誤　怎樣避免後悔？谷歌CEO傳授3種方法
財政政策 見頂 抵買 恒大 電訊 板塊 通脹 經濟衰退 中共中央政治局 政治
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款