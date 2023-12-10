沈振盈︰恒指明年4萬點預測不變　逐點反駁唱淡論︰國安法趕走外資說法荒謬、台股超越港股言之尚早

▲ 人稱「沈大師」沈振盈重申恒指明年4萬點的預測，並逐點反駁唱淡港股：國安法趕走外資說法荒謬、台股超車言之尚早。

臨近年尾，港股依舊尋底，已失守16,500點，各大行紛紛看淡明年港股走勢。然而著名股評人、人稱「沈大師」的訊匯證券行政總裁沈振盈早前推算，港股明年有機會升至4萬點。

沈振盈最新接受本網訪問，重申此樂觀預期，並針對坊間唱淡港股言論逐點反駁。他認為對於台股跑贏港股的說法，需從兩地市場結構角度出發作比較才可客觀判斷。另對於有觀點認為外資從中港股市流出是由於《國安法》趕客造成，沈振盈亦直斥「不問是非」，認為外流資金以美國為主，但背後因素眾多，不應總歸因於政治，而事實上也有來自其他地區如中東的新資金填補香港股市。

觀點1：恒指跌破16,500點、港股2024年前景不樂觀

沈振盈：仍維持「來年見4萬」預期不變

沈振盈表示，港股仍是尋底格局，但已將近見底，正在下跌只是短線恐慌情緒使然，股民不用過度擔心。他堅持並重申2024年恒指上望3萬點甚至衝上4萬點之說法，指出是對於未來一年的中長線預期，而中間可以有很多事情發生。

他稱，內地在來年推出的經濟政策、刺激措施，是一大提振因素。對於內房企業「爆煲」的擔憂，也早已反映在目前市況上，哪怕恒大 （03333） 倒閉，沈振盈認為其震撼力將控制在1,000至2,000點的跌幅內。

他又提到，港股重振動力一定是由科技股主導帶動；另外也可以留意電訊板塊，一來高息，二來防守性強和估值低；同時，內銀股和內險股一樣抵買，這些板塊的股息率較高。

觀點2：穆迪將香港主權等評級展望降至負面

沈振盈：評級機構公信力成疑

國際信用評級機構穆迪（Moody's）日前發表報告，維持香港主權的信用評級「Aa3」，但將評級展望下調至「負面」，跟其對中國主權的評級展望看齊；此外又將阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、中國銀行 （03988） 等18間中國企業的評級展望從「穩定」調整至「負面」。

沈振盈表示，穆迪對香港當局及個別港股的信用評級調降，會在短期內略為打擊投資情緒，但不會構成重大的利淡因素。他指出穆迪早前（11月）也將美國的主權評級展望調低至「負面」，今年初至年中亦有其他評級機構對美國作負評，但美股還是強勢向上，可見影響有限。他又認為，穆迪是次針對中港金融市場的信用負評只是屬於「中美金融戰」的部份體現，更反問：

這些評級機構公信力有幾多？大家心中有數。

觀點3：台股加權指數超越恒指、經濟此消彼長

沈振盈：台股是否真的跑贏港股，需小心比較

近日恒指被指與台灣加權指數出現「黃金交叉」，在點數上被台灣指數超越。對於「台股即將超越港股」一說，沈振盈強調兩地股市基數不同、股份數量不同、市值也不同，不應輕率從指數上比較：

台灣上市公司有幾多隻？香港又有幾多隻？台灣（股份）的比重也是，一隻台積電已佔了25%。

他稱，好多人錯誤將股市表現與經濟情況掛鉤，雖然兩者是有關係，卻非絕對關係。他指出，台灣經濟低迷已久，大家對此心中有數；而股市短期的升跌根本和經濟無關，更多是跟供求、信心或者是大戶「做市」的手法等因素有關，例如大戶要炒高股市來「散水」「割韭菜」，也會造成升勢。他質疑：「市場竟有人發表這樣的說話，令人不明所以，是否懷有目的呢？」

觀點4：外資受政經因素影響加速離開中港投資市場、港股「莫水」

沈振盈：受眾多宏觀因素影響、稱《國安法》趕走外資乃不問是非

有觀點認為外國資金憂慮地緣政治局勢緊張，亦對中港市場信心下滑，流走速度有上升趨勢，更加拖累經濟復甦步伐，導致股市成交量低迷。對此，沈振盈認為，大家首先要問的是外資流走的比重是多少、與本地資金流走的比例相差有多少。針對港股，他強調要反思在陳述外資流入或流出的現象時，是「誰人告訴你」：

當看到股市跌，接着理所當然地、一廂情願地想像「一定是外資離場」。但其實外資是否真的流走？離開的資金是哪些？但同時亦有資金流入啊，它們又是哪些資金？其實大家有沒有求真，去問究竟是甚麼情況？

被問及目前是否美國資金流走、中東資金流入，沈振盈表示認同，又形容情況明顯是「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。他提出，美國資金流走的原因有可能是美國股市情況不妙而急需「班師回朝」，直斥坊界一些說法「荒謬」：

有人稱因為有《國安法》，所以外資不買（港股）。根本現在就是不問是非、不問黑白！

沈振盈強調，有很多因素影響資金分布，例如資金在高息政策下收緊，參與整體全球股市的資金減少，而不是由於政治和信心的問題。他強調全世界經濟也混亂，影響資產配置的很多因素也與以前不同了。被問及資金是否改投國債等固定資產，減少持有股票他稱有可能。「始終很多資金屬『短線錢』，其實跟紅頂白，」「當氣氛回升時，（資金）便回來。」

觀點5：市場普遍預期美國明年減息

沈振盈：聯儲局不會減息，除非美國經濟嚴重衰退、美股大跌

與大部份財金機構認定美國聯儲局明年減息的預期不同，沈振盈認為美息前景尚未明朗，仍要觀察情況，主因在於當地通脹並未回落，利率缺乏下調的條件。

他同意美國息口見頂的機會較大，但減息就不太可能，在長時間內維持高利率是可以預期的。他認為，只有在美股大跌市、美國經濟大幅倒退，聯儲局才會減息。

「通脹仍然偏高，美國沒有減息的空間，正在面對一個兩難。」沈振盈分析，「只有在『冧市』才會考慮減息；否則聯儲局傾向維持現在的利率水平。」

撰文：黃正軒

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