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「123法則」巧算退休儲蓄　心中有「數」免失算　3大風險易忽視

博客 08:00 2023/12/11

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「123法則」巧算退休儲蓄 心中有「數」免失算 3大風險易忽視

上班一族每天勞勞碌碌工作，為應付生活開支之外，亦為理想的退休生活做好準備。不過部分打工仔女可能臨近退休才發現，儲蓄不足應付退休生活的開支。如果不想退休生活失預算？關鍵是及早做好退休理財部署，切忌忽略各項風險。

「123法則」輕鬆估算退休儲蓄額

規劃的第一步，是要先訂立個人退休目標，大家可以利用「123法則」估算自己所需的退休儲備。

「1」代表預算退休後的平均每月開支。你需要考慮退休後的部分支出，例如娛樂、醫療開支等，可能會增加，相反某些支出例如上班的交通費則可能會減少。

「2」代表兩個年期，分別是距離退休的年期及預計退休生活的年期。前者越長代表你有較長時間作退休投資，而後者越長則代表你需要更多退休儲備去應付退休生活。

「3」代表三個百分比，即平均通脹率、退休前的儲蓄或投資的預期回報率，以及退休後的儲蓄或投資的預期回報率。

三大風險要素應留意

打工仔女在利用「123法則」估算退休所需儲備時，亦須留意以下的風險因素。

第一，長壽風險。隨著醫療水平持續上升，退休後生活年期愈來愈長，日常開支亦會越多。根據政府的統計數字，在2022年，香港男性人均壽命是80.7歲，女性人均壽命則高達86.8歲。這意味著由65歲退休後的生活可長達15至22年，大家應盡早開始部署，確保退休生活得到保障。

第二，通脹風險。通脹會令貨幣貶值，如果儲蓄投資的回報低於通脹，長遠而言購買力會被削弱。因此，策劃退休投資時要留意通脹可能帶來的影響。

第三，投資風險。市場上有各式各樣的投資產品，為了增加退休儲備，有人會選擇投資在預期回報較高的投資產品，例如股票等，不過其潛在風險亦會較高。

在規劃強積金投資時，除了投資回報外，亦應考慮個人的投資目標、風險承受能力等，選擇適合自己的投資組合。例如，當你接近退休年齡，或可考慮風險較低、較保守的投資，如債券比例較高的投資組合。

世上沒有一項保證心想事成的法寶，退休安享晚年除了強積金之外，亦須與個人儲蓄等其他退休保障支柱相輔相成，才能更全面支援退休生活所需。

積金局

熱線：2918 0102

www.mpfa.org.hk

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撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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