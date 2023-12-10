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世界愈來愈壞？哈佛教授︰是你手機看多了　只看30分鐘社交媒體　找回幸福

個人增值 09:30 2023/12/10

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哈佛教授：世界愈來愈壞？是你手機看多了 找回幸福的3條社媒使用準則

社交媒體已經成為大多數人生活中的核心部分，尤其是對於那些用社交媒體關注即時新聞的人——從戰爭到大型槍擊事件。然而，研究幸福感的哈佛教授Arthur C. Brooks認為，人們需要減少使用社交媒體來提高自己的幸福感。

使用社交媒體的3條嚴格準則

「我被公衆關注，並且每天都要做許多工作。我確實需要知道世界在發生什麼，但我不需要每天花一個半小時來閲讀新聞。」Brooks在CNBC的一次活動中表示，他建議所有人應該嚴格限制自己每天使用社交媒體的時間。

Brooks建議所有人都該思考，不單單是自己的社交媒體使用情況，還有整體對新聞的消費為自己的幸福帶來了什麼。他提出了如下「嚴格」的社交媒體使用準則：

Brooks建議使用社交媒體／閲讀新聞的時間，應該嚴格控制在這個範圍內：

  • 每天只花30分鐘在所有社交媒體平台上
  • 每天用15分鐘消化任何類型的政治新聞報道
  • 每天只花30分鐘閲讀/觀看各類新聞

世界沒有更壞 只是煽動的人變多了

如果你認為面對當下的社會環境，減少新聞消費還不是時候。Brooks對此反駁道：

沒有任何證據表明世界比過去更糟糕或更危險，只是有愈來愈多的人告訴我們如果我們不感到震驚、悲傷和憤怒，就代表我們漠不關心。

這並不代表Brooks建議人們無視世界上正在發生的事件。他只是主張人們應該更多地關注自己的想法、自己的家庭與親人，他認為這對建設一個更幸福的國家大有裨益。

健康的社媒使用能為孩子樹立榜樣

衆多案例顯示，過度使用社交媒體對心理健康的影響已經成為兒童與青少年的主要問題。

兒童精神病學家Stacy Doumas表示，父母可以通過向孩子展示社交媒體的健康使用方法來樹立榜樣，以身作則，從而影響自己的孩子。

Brooks稱，理想情況下，無論什麼原因，人們每天都可以留出專門的時間來閲讀社交媒體和新聞報道，但在其他時間都把它放在一邊。

「剩下的時間裏，你可以關注重要的事情：你生活中的愛、你享受的精神生活、你的人際關係以及幫助他人，這樣你的生活會更加快樂。」

撰文：涂宇佳

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