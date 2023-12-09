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【聖誕節2023】交換禮物點揀好？10+款300元左右、高性價比禮物　精緻適用多場合

精明消費 10:00 2023/12/09

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【聖誕2023】350元的聖誕禮物點選？10+款性價比禮物 精緻適用多場合

聖誕節將至，不少朋友在煩惱該如何挑選禮物。公司間的交換禮物環節，太貴不太合適，太便宜又顯得不夠重視。沒關係！本文精選了均價350元左右的高性價比品質好物，無論你是想打保守牌選不會出錯的禮物，還是想出格一次給別人留下深刻印象，這篇文章都能幫到你~

一、個人護理禮盒

每年大牌推出的聖誕套盒都是不會錯的選擇，經典的產品+每年不同的精美包裝設計，適合作為大部分人的聖誕禮物，送出手也比較得體。本文精選一些適合交換禮物時送出的平價品牌套盒，300元左右便可以搞定。

Lush聖誕洗浴禮盒

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Lush本次聖誕禮盒的包裝設計非常多彩活躍。官網貼心地設置了多個價格儅位，400元以下有相當多的選擇。多款新品沐浴炸彈也包括在内，但同樣不缺乏Lush自家的經典款。240元便可以買到45g的身體乳+100g的沐浴露。

Jomalone 祖馬龍聖誕薑餅系列

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祖馬龍今年的聖誕薑餅系列也是極具性價比的禮物選擇。尤其推薦其中的「聖誕吊飾（355元）」和「聖誕拉炮（420元）」，350左右的價格便可以拿下的大牌套盒，内含香水與護手霜，「聖誕拉炮」套裝再加30ml的沐浴啫喱。香味有英國梨、鼠尾草等經典款。包裝設計成聖誕薑餅，非常可愛。

loccitane 歐舒丹節日禮物套盒

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歐舒丹本次聖誕推出了多款護手霜套盒，均有精心設計的節慶包裝，香味組合衆多，絕大部分定價在300元以下。冬季手掌乾裂，送護手霜是不會錯的選擇。經典套盒包括四款經典香味的護手霜+沐浴油/啫喱。另還有多款旅行套裝可選。

The body shop 聖誕套裝

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The body shop的聖誕套組按功效分為身體護理、洗護、護膚以及香氛四個類別。300以下都有不少選擇，The body shop套盒產品的含量都很大，便宜且大碗。

二、數碼家電

不要覺得小成本就沒有合適的電子產品，如果對方是個實用派，那麽這些選擇你不要錯過。

Mini藍牙音箱

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相信你身邊不少的朋友都會有健身習慣，那麽一款防水便携的mini藍牙音響肯定能為他們的健身過程增加不少樂趣。這裏推薦兩款音質不錯，且自重較輕的音響，分別是Sony的SRS-XB13 可攜式藍牙喇叭（299元）以及JBL Go 3（299元），兩款均可以防水防汗。

一次性菲林相機

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復古風回潮，菲林的獨特色彩氛圍一直受人喜愛。想要體驗菲林風格，但菲林相機的價錢又讓人望而卻步，可以試一試一次性菲林相機。這類相機使用起來與普通菲林相機相同，只是拍攝照片數量有限（30張左右），且不可更換菲林底片，衝洗完即棄。這裏推薦富士FUJICOLOR SIMPLE ACE與柯達KODAK FUNSAVER的兩款相機，均為經典款，菲林色彩濃鬱復古，均價在150元左右，可搭配送出。

三、文創精品

如果今年的聖誕禮物你不想打保守牌，而是想給朋友同事留下與衆不同的印象，那麽這些個性的文創精品是你可以考慮的方向。

Jellycat 聖誕公仔

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這兩年大火的毛絨玩具品牌JellyCat也推出了最新的聖誕系列，除了經典的聖誕裝飾外，還有聖誕老人青蛙，聖誕尤達大師等古怪角色。另外，JellyCat的經典玩偶如小兔子、白色西高地也推出了聖誕特別裝束版本，均價在350元左右，配上Jellycat的標準微笑表情和柔軟觸感，十分可愛。

M+商店

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本港的明星博物館M+同樣開設了商店，售賣合作藝術家設計的產品，非常具有格調及氣質。綫上商店只展示了部分商品，在實體店可以看到更多選擇：例如藝術瓷器、陶器，特色手袋和人偶等。圖中的Hatashikki Koma Cup定價為390元，水波紋筆記本也在300出頭。

Kapok藝術精品店

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Kapok同樣是本港著名的本土藝術精品店。在灣仔的兩間旗艦店最值得前往，一間主打服飾箱包，一間主打文創精品。店鋪的選品都很有自己的格調，或者也可以直接在它的網店選購。圖中DOIY的藍月花樽（moon vase blue）定價為390元，HERMINA ATHENS的異形珍珠吊墜（galini pearl charm）定價為280元。

撰文：涂宇佳

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