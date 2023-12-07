銀行公會修訂守則︰提高信用額度前　須徵持卡人同意

▲ 銀行公會最新宣布，修訂《銀行營運守則》，優化的措施包括發卡機構在提高信用額度前必須徵得持卡人同意。

銀行經常自行提升客戶的信用卡額度，這做法惹來關注，雖然有望提升客戶的消費額、從而提高銀行的交易收入，但此舉亦可能帶來安全隱患，因此金管局此前提出的多項提升消費者保障措施之中，便包括在提高信用卡額度前，要先獲卡主同意和授權。

銀行公會最新宣布，修訂《銀行營運守則》，優化的措施便包括發卡機構在提高信用額度前必須徵得持卡人同意。

新修訂的《守則》還列明，發卡機構應為持卡人申請降低信用額度提供方便快捷的渠道；發卡機構應加強向持卡人提供保安建議，特別是有關進行交易使用的身份驗證要素、發現可疑卡交易時的責任，以及需確保其聯絡資料趨時。

要求提供拒絕開立、限制操作賬戶原因

除了信用卡的保障外，新修訂的《守則》還要求從若干關鍵層面提升銀行服務的透明度，包括提供拒絕開立、限制操作或註銷客戶賬戶的原因；在行使抵銷債務權利時提前通知客戶；通知客戶有關其貸款條款及條件的任何重大變更，或導致整體利率上升的任何有關變化。

另外，《守則》還加強數碼銀行服務的披露要求，並將最新的《G20／OECD高層次金融消費者保護原則》納入為一般原則。 銀行須顯著及清晰地披露產品資訊，以方便客戶理解。網上銀行服務平台的界面設計應能提示客戶在進行任何交易前審閱產品資訊和申請詳情。

修訂即日生效

銀行公會指，有關修訂是在不斷發展的數碼化銀行環境中持續加強客戶保障。這是自2021年修訂後再進一步檢討《守則》，以緊貼最新市場趨勢及客戶需要。新修訂《守則》即日起生效，認可機構應採取必要措施，儘快符合新修訂《守則》所載的建議。

認可機構應在《守則》生效日起6個月內儘快完全符合最新規定，如需要大規模電腦系統升級，可延長至12個月內實施（守則中的指定條款可延長至18個月內）。

責任編輯︰廖毅然

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