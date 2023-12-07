  • 22°C
香港時間 : 20231207日 (週四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

銀行公會修訂守則︰提高信用額度前　須徵持卡人同意

個人增值 16:57 2023/12/07

分享：

分享：

銀行公會最新宣布，修訂《銀行營運守則》，優化的措施包括發卡機構在提高信用額度前必須徵得持卡人同意。

銀行經常自行提升客戶的信用卡額度，這做法惹來關注，雖然有望提升客戶的消費額、從而提高銀行的交易收入，但此舉亦可能帶來安全隱患，因此金管局此前提出的多項提升消費者保障措施之中，便包括在提高信用卡額度前，要先獲卡主同意和授權。

銀行公會最新宣布，修訂《銀行營運守則》，優化的措施便包括發卡機構在提高信用額度前必須徵得持卡人同意。

新修訂的《守則》還列明，發卡機構應為持卡人申請降低信用額度提供方便快捷的渠道；發卡機構應加強向持卡人提供保安建議，特別是有關進行交易使用的身份驗證要素、發現可疑卡交易時的責任，以及需確保其聯絡資料趨時。

要求提供拒絕開立、限制操作賬戶原因

除了信用卡的保障外，新修訂的《守則》還要求從若干關鍵層面提升銀行服務的透明度，包括提供拒絕開立、限制操作或註銷客戶賬戶的原因；在行使抵銷債務權利時提前通知客戶；通知客戶有關其貸款條款及條件的任何重大變更，或導致整體利率上升的任何有關變化。

另外，《守則》還加強數碼銀行服務的披露要求，並將最新的《G20／OECD高層次金融消費者保護原則》納入為一般原則。 銀行須顯著及清晰地披露產品資訊，以方便客戶理解。網上銀行服務平台的界面設計應能提示客戶在進行任何交易前審閱產品資訊和申請詳情。

修訂即日生效

銀行公會指，有關修訂是在不斷發展的數碼化銀行環境中持續加強客戶保障。這是自2021年修訂後再進一步檢討《守則》，以緊貼最新市場趨勢及客戶需要。新修訂《守則》即日起生效，認可機構應採取必要措施，儘快符合新修訂《守則》所載的建議。

認可機構應在《守則》生效日起6個月內儘快完全符合最新規定，如需要大規模電腦系統升級，可延長至12個月內實施（守則中的指定條款可延長至18個月內）。

責任編輯︰廖毅然

相關報導︰

滙豐、中銀、恒生APP不能ScreenCap　中銀回應︰防惡意軟件　市民可6招自保

留意魔鬼隱藏費用　提款、付款、匯款免花「冤枉錢」

轉數快停機10小時　明早開始接入警方「防騙視伏器」

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】商品再有大行情可期？哪些值博空間大？艾德金融文錦輝分析中短期商品策略部署

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

英國人重新用現金支付　10年來首次增長　生活成本高、現金便於規劃預算
今日
英國人重新用現金支付　10年來首次增長　生活成本高、現金便於規劃預算
單身無後　愛馬仕繼承人擬900億遺產贈園丁　基金會反對
今日
單身無後　愛馬仕繼承人擬900億遺產贈園丁　基金會反對
近4成港人入不敷支　比例區內最高　日常財務狀況　僅46%感覺良好
今日
近4成港人入不敷支　比例區內最高　日常財務狀況　僅46%感覺良好
滙豐調查︰53%香港企業家計劃交棒下一代　逾70%未與家人討論財富繼承
今日
滙豐調查︰53%香港企業家計劃交棒下一代　逾70%未與家人討論財富繼承
51%港人購物優先考慮客服質素、僅32%「價格第一」　數碼支援滿意度不及真人
2023/12/05
51%港人購物優先考慮客服質素、僅32%「價格第一」　數碼支援滿意度不及真人
金融騙案 消費陷阱 信用卡貸款 電子支付 網絡保安 虛擬銀行 手機Apps 數碼轉型 信用卡 香港金融管理局

下一篇文章

英國人重新用現金支付　10年來首次增長　生活成本高、現金便於規劃預算
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款