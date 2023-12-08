▲ 31歲月入$35,000 家用佔$8,000仲要供車 投資如何由零起步？

人生去到「三十而立」，有一定的積蓄，但開支亦隨之而增加，如何保持財政紀律，建立穩定的投資組合，正是一大難題。今次個案的主角剛剛31歲，有感自己開支增加，想建立被動收入，看看龔成是如何回應︰

讀者︰

你好，追踨左你一段時間，都真正規劃下自己嘅財富管理架

剛剛31歲，月入35k，有1m 存款，另加~ 450k 存款 （聯名），無仼何投資。8k 家用，另加6-7k 洗費，遲啲開始要供車，5k 一個月左右，儲錢少左，加上一直都想建立一個10-15% 嘅穩定被動收入 （股票，債券，外幣都係目標），請問應該要用幾多錢去建立投資組合呢？

龔成︰

投資組合的資金大小因人而異，你可以因應自己情況，將每月儲蓄進行月供股票，去累積資產。

整個人生財富的累積，我地會運用「先增值，後現金流」做方法。年輕人應著重於增值類資產，而較年長的，就應著重保守類別。因年輕人財富系統未成形，同時負擔較少，可以承受較高風險，所以應以增長為先。

例如初期投資較有潛力股票，令財富增值較快，到一定金額後，可轉較平穩增值的股票。最後有相當財富時，才換成收息股去為自已創造穏定現金流。

以你現時31歲去計，策略應以增值為主（而唔係咁快創造被動收入），你可以投資「平穏增長股」和「潛力股」。

你每月5成儲蓄做月供，其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

選股上，你可以投資在平穩增值股，例如指數基金，港股如盈富 （02800） 、美股如（VOO），另外再加：中銀 （02388） 、港鐵 （00066） 、恒基 （00012） 、港交所 （00388） 、領展 （00823） 、太古地產 （01972） 、長建 （01038） 、美股巴郡（BRK.B）、蘋果公司（AAPL），你可以了解下，並從中選股。

如果想增長力高少少，可考慮潛力股，例如指數基金，美股可投資納指基金（QQQ），或在港上市追納指基金 （02834） 、港股則可考慮安碩恒生科技 （03067） 、中國電車基金 （02845） 。另外再加：美股如微軟（MSFT）、Visa（V）、ASML Holding（ASML）、Tesla（TSLA）、Amazon（AMZN）、港股如阿里 （09988） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 等，你可以了解下，並從中選股，但佢地波動性和風險會較高，要自己平衡。

如果你現時無太多投資經驗和知識，潛力股這類風險較高的股票，你就不要持有過多，最多維持2-3成好了，甚至先集中係平穏增長股類。

等你有一定投資知識﹐潛力股比重可以相應調高，佔組合約3-5成，視乎你投資知識多寡和了解這些股票程度而定。

現時大市只是合理區底部，你現有資金可以先投入一半（最好先扣起半年生活費），用"分注"形式，慢慢買貨。餘下一半和每月所儲到的資金，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長線投資。

這是給你投資的一個大方向，如果你在這段時間能夠努力增進投資知識，財富增值效果將會更明顯。

【本文獲龔成授權轉載】

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