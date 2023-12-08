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Slash的自由與保障︰住院現金＋住院醫保

博客 08:00 2023/12/08

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住院現金+住院醫保：Slash的自由與保障

隨著時代轉變，新世代不再只滿足於單一事業發展。對傾向於發揮自己不同範疇、興趣及才能的人來說，成為Slash一族，享受靈活的工作時間和自主性，是事業發展的一個選擇。由於Slash屬於自僱人士，故未能享有一般受僱人士由僱主提供的團體醫療保障，一旦患病或受傷需要治療或住院時，便要自行承擔所有的醫療費用。雖然公立醫院的費用相對划算，但在資源有限的情況下，輪候時間往往以月或年計算。因此，Slash應未雨綢繆，配置一份全面的醫療保障計劃，以減低傷病期間的經濟負擔，並可在治療上有更多選擇。

市場上提供形形式式的醫療保險，Slash可以根據自己對醫療保障的需要，選擇一份最適合自己的醫保，而「自願醫保計劃」是個理想的選擇，除涵蓋手術、治療及住院等保障外，亦讓你自主選擇醫療服務提供者及病房級別，保障額更會每年還原，無論健康狀況出現任何改變，都保證終身續保，更可享稅務扣除優惠。

住院現金+住院醫保  共同補償收入

由於Slash為自僱人士，住院期間會造成收入減少而支出卻增加的情況，以致需要動用積蓄。因此，Slash一族除「住院醫療保障」外，亦可同時投保一份「住院現金保障」，與基本的「住院醫療保障」並行，起著互補的作用，有助彌補住院期間減少了的收入。

按日提供定額現金津貼

「住院現金保障」與「住院醫療保障」最大的分別，在於其保險概念不同。「住院現金保障」的設計原理，是考慮受保人在住院期間，因病假導致的收入損失，因此合約按住院日數提供定額現金津貼，而不考慮實際住院所引致的費用，並且會按個別保單作出賠償。而「住院醫療保障」的補償原則是實報實銷，基於「受保人獲得的補償不能高於其實際損失」，即使受保人已投保多份「住院醫療保障」，個別保單的賠償額亦不會重疊。

較全面產品有機會提高保額

一份較全面的「住院現金保障」，除會因患病或受傷需要住院而提供保障外，亦會顧及一些需住院留醫的特別情況而提高每日保障額，例如入院接受深切治療、醫治癌症、心臟病及因交通意外受傷留醫。此外，保障所覆蓋的地域範圍應夠廣泛，故無論身處何地亦可享有安心保障。

作為Slash一族，如沒有及早備妥收入補償的方案，一旦遇上重大意外或疾病，而要留院接受治療，便會對家人及自己造成負擔。有了安心的醫療保障作為後盾，自可更享受工作與生活的平衡，盡展所長。

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撰文 : 葉偉傑 萬通保險市務部副總裁

欄名 : 保險DNA

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