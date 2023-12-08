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消費愈多不一定愈滿足　物質與體驗︰消費者的滿足感探索之旅

博客 08:00 2023/12/08

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消費愈多不一定愈滿足 物質與體驗：消費者的滿足感探索之旅

適逢寫這篇文章時正值黑色星期五（Black Friday），本來這是在美國感謝日（Thanksgiving）後象徵長假期及為聖誕做準備的日子，然而，經商界的洞察與改造，現已成為全球性的「全民購物日」，消費者都會養精蓄銳，準備好錢包進行血拼。我身邊的朋友基本上十月開始就已經羅列購物清單，非緊急或非必要的物品都會留待這個日子搜羅，並且奇招盡出，務求要在優惠之上再取優惠，例如在禮品卡有折扣時買入禮品卡，再在黑色星期五以禮品卡購入折扣商品，非常精打細算。

物質消費帶來的滿足感不及體驗消費

瘋狂購物當然會令錢包大出血，在這種全民購物的氛圍下作出的消費決定，究竟是被「怕吃虧」的心態主導了，還是折扣本身的吸引力讓你更容易將鈔票奉上？你買來的究竟是實用性，還是購物後的滿足感？有趣的是，研究發現物質性消費（material purchase）的滿足感從來都不長久，反而體驗式消費（experiential purchase）的滿足感長存機會更大，原因和我們每個人的心理需求有莫大關係。

物質間的比較會摧毀購物的快樂

其一，每個人在有限的預算內都希望能夠作出最好的選擇，買到最好的物品。但物品質素總有不同，例如外型、款式、功能、牌子諸如此類，自己購買的貨品若比不上別人，總會讓人感到不是滋味；加上，貨品價格經常波動，就算現在以優惠價購買，亦難保幾個月後會更優惠，有人便會因此慨嘆：「早知等多陣先買！」。綜觀而言，「比較」的心態可以使人進步，但亦伴隨著為人帶來不滿足的副作用，因為物質之間的比較能夠輕易摧毀購買心儀貨品後的快樂，所以物質消費難以帶來長久滿足。相對而言，「體驗」卻難以被比較：一次與友人的攀山之旅、一場與家人的公路旅行、又或組隊到海底潛水探索等等，這種體驗式消費購買的是人生經歷，它會成為一個人成長的養份，在記憶中佔有重要位置，縱使多年後回想這份經歷，依然讓人回味無窮，這就是滿足！

體驗式消費能增強人與人的連接

其二，引述以上的例子，體驗式消費滿足了人的社會性及歸屬感，尤其是與人共同進行的體驗式消費 （social-experiential purchase）。這種消費增加了與人的連結，創造了集體回憶，讓人對團體增加了歸屬感，大家閒時可以回味分享，成為彼此之間的話題。貨物買回家當然也可以與家人朋友共用，但鮮有能夠成為集體回憶，即使一件貨物的功能、外型等因素能被讚嘆一時，在日新月異的產品發展下，亦很難有因一件貨物能讓人留下深刻印象，更遑論歸屬感的提升。

還記得十多年前由兩位金像影帝主演的一套電影——《The Bucket List》（港譯：玩轉身前事）嗎？戲中反映了一個人將要走到生命盡頭時，內心深處最珍惜、最「想要」、最想留在回憶中的，是各式各樣的豪華名貴之物，還是與友人一段至死亦難以忘懷的體驗與連結？當然，這並非鼓勵大家只要是與體驗有關消費就值得隨意揮霍，反而我們更應該謹慎選擇我們的消費項目，反思消費背後為我們的生活及生命帶來了甚麼有意義的影響。更重要的是，以上一切無需等待至生命盡頭，現在就可以馬上實行了！

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撰文 : 王君偉 香港家庭福利會 認可理財社工

欄名 : 從心學理財

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