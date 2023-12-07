英國人重新用現金支付　10年來首次增長　生活成本高、現金便於規劃預算

▲ 英國現金支付十年來首次增長 生活成本高、現金便於規劃預算

英國零售聯盟（BRC, the British Retail Consortium）最新調查顯示，英國現金使用量出現十年來的首次增長，因爲生活成本緊縮，實體的現金便於人們規劃預算。

英現金支付十年來首次增長

《獨立報》援引BRC年度支付調查數據指，硬幣和紙幣支付佔英國交易量的比例，從15%（2021年）增加到19%（2022年）。這是自2013年開始報告以來，現金使用量首次按年上升。

生活成本高 現金便於規劃預算

該報告分析，面對不斷上漲的生活成本，實體的現金對一些人來說是管理財務和追蹤日常支出的有用工具。新冠期間英國一度轉向流行非接觸式支付，這一增長也反映出疫情結束後現金的自然回溫。

英國銀行與金融服務業協會UK Finance 9月的一份報告也顯示類似結果，該組織研究主管Adrian Buckle向《金融時報》表示：「在消費者信心下降和經濟不確定的時期，確實會出現該現象，在2008年就有過這種情況。」

銀行卡支付仍是主流 佔76%

BRC本次報告指出，零售業現金使用率的恢復較小，只從2021年的8.2%升至2022年的11%。

2022年，76%的交易是使用銀行卡支付，其中扣款卡約佔其中五分之四。零售商支出了12.6億英鎊（約123.48億港元）銀行卡手續費。

先買後付使用率上升

先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）等替代支付方式愈來愈受歡迎,，從2021年的2%上升到2022年的5%。

購物更頻繁 但交易額更小

調查還顯示，爲了管理預算，人們也一直在進行數額較小但更頻繁的付款。隨著消費者貨比三家，英國交易量從2021年的172億筆（即每天4720萬筆）增加到了2022年的196億筆（即每天5370萬筆），平均每筆交易額從24.49英鎊（約240港元）下降到22.43英鎊（約219.82港元）。

報告稱，雖然一小部分人已恢復疫情前的習慣，但對於大部分人來說，疫情對現金使用率產生了持久影響。

BRC支付政策顧問Hannah Regan表示：「我們現在看到許多支付趨勢正在回歸到疫情前的趨勢，包括金額較小但更頻繁的購買，以及現金支付的小幅回歸。」

撰文：葉雨

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