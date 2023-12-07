  • 22°C
香港時間 : 20231207日 (週四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國人重新用現金支付　10年來首次增長　生活成本高、現金便於規劃預算

個人增值 15:07 2023/12/07

分享：

分享：

英國現金支付十年來首次增長 生活成本高、現金便於規劃預算

英國零售聯盟（BRC, the British Retail Consortium）最新調查顯示，英國現金使用量出現十年來的首次增長，因爲生活成本緊縮，實體的現金便於人們規劃預算。

英現金支付十年來首次增長

《獨立報》援引BRC年度支付調查數據指，硬幣和紙幣支付佔英國交易量的比例，從15%（2021年）增加到19%（2022年）。這是自2013年開始報告以來，現金使用量首次按年上升。

生活成本高 現金便於規劃預算

該報告分析，面對不斷上漲的生活成本，實體的現金對一些人來說是管理財務和追蹤日常支出的有用工具。新冠期間英國一度轉向流行非接觸式支付，這一增長也反映出疫情結束後現金的自然回溫。

英國銀行與金融服務業協會UK Finance 9月的一份報告也顯示類似結果，該組織研究主管Adrian Buckle向《金融時報》表示：「在消費者信心下降和經濟不確定的時期，確實會出現該現象，在2008年就有過這種情況。」

銀行卡支付仍是主流 佔76%

BRC本次報告指出，零售業現金使用率的恢復較小，只從2021年的8.2%升至2022年的11%。

2022年，76%的交易是使用銀行卡支付，其中扣款卡約佔其中五分之四。零售商支出了12.6億英鎊（約123.48億港元）銀行卡手續費。

先買後付使用率上升

先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）等替代支付方式愈來愈受歡迎,，從2021年的2%上升到2022年的5%。

購物更頻繁 但交易額更小

調查還顯示，爲了管理預算，人們也一直在進行數額較小但更頻繁的付款。隨著消費者貨比三家，英國交易量從2021年的172億筆（即每天4720萬筆）增加到了2022年的196億筆（即每天5370萬筆），平均每筆交易額從24.49英鎊（約240港元）下降到22.43英鎊（約219.82港元）。

報告稱，雖然一小部分人已恢復疫情前的習慣，但對於大部分人來說，疫情對現金使用率產生了持久影響。

BRC支付政策顧問Hannah Regan表示：「我們現在看到許多支付趨勢正在回歸到疫情前的趨勢，包括金額較小但更頻繁的購買，以及現金支付的小幅回歸。」

撰文：葉雨

相關文章：

畢馬威：逾9成港人生活成本上漲　嚴重影響消費　「物有所值」至關重要

若無首選支付方式　66%港人會放棄消費　欺詐頻繁　55%認為網購不吸引

【電子支付】港人最愛支付方式 仍是信用卡 現金使用率與內地同樣低

ET財智Talk
【ET財智Talk】商品再有大行情可期？哪些值博空間大？艾德金融文錦輝分析中短期商品策略部署

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

銀行公會修訂守則︰提高信用額度前　須徵持卡人同意
今日
銀行公會修訂守則︰提高信用額度前　須徵持卡人同意
單身無後　愛馬仕繼承人擬900億遺產贈園丁　基金會反對
今日
單身無後　愛馬仕繼承人擬900億遺產贈園丁　基金會反對
近4成港人入不敷支　比例區內最高　日常財務狀況　僅46%感覺良好
今日
近4成港人入不敷支　比例區內最高　日常財務狀況　僅46%感覺良好
滙豐調查︰53%香港企業家計劃交棒下一代　逾70%未與家人討論財富繼承
今日
滙豐調查︰53%香港企業家計劃交棒下一代　逾70%未與家人討論財富繼承
51%港人購物優先考慮客服質素、僅32%「價格第一」　數碼支援滿意度不及真人
2023/12/05
51%港人購物優先考慮客服質素、僅32%「價格第一」　數碼支援滿意度不及真人
經濟 經濟衰退 電子支付 財政政策 經濟數據表現 疫情 金融服務 零售 英國 英鎊

上一篇文章

銀行公會修訂守則︰提高信用額度前　須徵持卡人同意

下一篇文章

單身無後　愛馬仕繼承人擬900億遺產贈園丁　基金會反對
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款