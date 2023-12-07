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單身無後　愛馬仕繼承人擬900億遺產贈園丁　基金會反對

個人增值 13:30 2023/12/07

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單身無後 愛馬仕繼承人900億遺產贈園丁 曾贈其4800萬別墅兩棟

跟對老細，原來真的可以走上人生巔峰。近日，愛馬仕（Hermès）的第五代繼承人之一、集團前董事會成員Nicolas Puech稱即將修改自己的遺囑，新繼承人卻令人大跌眼鏡——是Puech雇佣的一位平平無奇的園丁。

80歲的Nicolas Puech至今單身，膝下無子。作為愛馬仕創始人的孫子，擁有愛馬仕5%-6%的股份，是愛馬仕集團最大的股東，身家約100億瑞士法郎（約892.6億元）。目前Nicolas Puech試圖通過收養這名園丁來過繼遺產，如果遺囑修改成功，該園丁可以繼承至少一半的財富。

疫情期間關係升溫 曾贈4876萬元別墅兩棟

據悉，被看中作為繼承人的僕人是Nicolas Puech的前園丁與勤雜工，今年已51歲，來自一個普通的摩洛哥家庭，娶了一位西班牙女清潔工，並育有兩個孩子。

起初，這名摩洛哥男子是以園丁的身份為這位富豪服務，但在疫情期間，兩人的關係開始變得非常密切，甚至牽涉到園丁的家人。

Puech並非第一次對園丁如此慷慨。據Corriere報道，為了表示對他的敬意，Puech曾經贈送他位於摩洛哥馬拉喀的一處價值150萬法郎（約1345萬元）的豪華房產，以及位於瑞士日內瓦湖畔蒙特勒的一處價值400萬法郎（約3531萬元）的別墅。

原繼承者：看見了人際衝突和各種貪婪的利益

然而，園丁能否得到這筆巨額資產還未有定數。Puech在瑞士曾創立基金會 Isocrate——旨在揭露假新聞與媒體的嘩衆取寵行為。2011年，Puech曾經簽署文件將遺產用於支持該基金會。Isocrate自2011年以來一直是Puech遺產的直接受益者︰包括Puech的所有股份以及在瓦萊爾州的豪華住宅。

這位金主現在卻想要改變遺囑，將巨額財產留給園丁。據日內瓦論壇報報道，Puech在2023年2月的一份手寫便條中提到要改變遺產的處置。

Isocrate基金會表示：「這種單方面廢除繼承協議的願望幾乎毫無根據。」稱這是「完全超出其控製範圍的情況」，「人際衝突和各種貪婪的利益」將給基金會的公共事業活動帶來「可持續性的威脅」。

面對基金會如此強硬的態度，Puech是否能修改遺囑確實難下定論。根據瑞士法律，Puech很難在未徵得Isocrate基金會同意的情況下更改之前的遺囑。

也有人懷疑，園丁是否「乘虛而入」，在這位高齡億萬富翁精神脆弱時誘導其作出修改遺囑的決定。但據悉，Puech的身體與精神狀態都非常健康。等待他的是一場漫長而複雜的法律訴訟。

撰文：涂宇佳

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