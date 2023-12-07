近4成港人入不敷支　比例區內最高　日常財務狀況　僅46%感覺良好

▲ 富達的調查顯示，新加坡和香港表示入不敷支的受訪者比例是區內最高，突顯兩地受訪者理財行為呈兩極化。

加息周期下，又有高通脹，香港人近年普遍遇到理財困難，有調查顯示，雖然香港受訪者在各方面的財務情緒都較2022年為佳，但對比區內，仍然普遍感到憂慮，且入不敷支的受訪者比例是區內最高。

根據富達國際最新公佈的《2023年全球情緒調查》顯示，大部分受訪者對自身的財務、健康及工作狀況感覺良好，但同時認為經濟、通脹及生活成本等因素帶來一定壓力。亞洲區內，中國內地和印度的在職人士普遍對其日常財務和儲蓄狀況感覺良好，與香港和新加坡就業人口普遍感憂慮形成對比，只有46%香港受訪者及43%新加坡受訪者對其日常財務狀況感覺良好。

香港在職人士的財務感覺 項目 感覺良好比例 2021年 2022年 2023年 日常財務 48% 28% 46% 儲蓄狀況 46% 27% 43% 健康狀況 51% 34% 46% 個人及社交生活 47% 30% 44% 工作狀況 46% 28% 46% 工作與生活平衡 50% 34% 46% 資料來源︰富達國際《2023年全球情緒調查》

上表可見，香港受訪者在各方面的「感覺良好比例」都較2022年高，但在日常財務、儲蓄狀況、健康狀況、工作與生活平衡等項目，均未返回2021年的水平，亦普遍低於50%。

富達指出，綜觀各地受訪者的財務狀況，三分之一 （34%） 表示在過去六個月內曾入不敷支，40%則表示期內量入為出。 亞洲方面，中國內地 （52%）、新加坡 （44%） 和香港 （40%） 的受訪者表示開支在負擔能力之內， 然而新加坡和香港表示入不敷支的受訪者比例也是區內最高，突顯兩地受訪者理財行為呈兩極化。

港人量入為出的比例下降 過去6個月狀況 比例 2021年 2022年 2023年 入不敷支 37% 33% 38% 收入大於支出 48% 47% 40% 兩者大致平衡 12% 17% 14% 資料來源︰富達國際《2023年全球情緒調查》

鑑於世界各地通脹及生活成本相繼飆升，歐洲在職人士表示有增加儲蓄的比例遠低於部分亞洲地區，印度（49%）和香港（33%）的受訪者比例為亞洲區內最高。相較之下，新加坡和澳洲表示已減少儲蓄的受訪者比例較高。今年的調查結果顯示，家庭開支增加仍然是受訪者減少儲蓄的主因，反映各個市場的就業人口正面對通脹壓力。

更多港人想提早退休

環顧亞洲區，有增加退休計劃供款的受訪者比例較持平的比例為高，突顯區內在職人士重視籌劃退休， 當中印度、新加坡和中國內地尤其顯著。區內50歲或以上在職人士普遍表示按原定退休年齡退休，而部分期望延遲退休，香港和新加坡則屬例外，兩地有較多受訪者表示期望提早退休。

長期理財目標 港人較多是「尋找新工作」

調查又顯示，世界各地在職人士的主要長線理財目標與2022年調查結果相似，分別為維持目前的生活方式或收入（96%）、確保退休後財務安穩（95%）、為晚年生活作準備（92%）。有趣的是，82%新加坡受訪者視置業為長期理財目標，遠較全球平均水平67%為高。香港方面，76%受訪者以尋找新工作為目標，較全球平均水平65%為高。

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