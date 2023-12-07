近4成港人入不敷支 比例區內最高 日常財務狀況 僅46%感覺良好
加息周期下，又有高通脹，香港人近年普遍遇到理財困難，有調查顯示，雖然香港受訪者在各方面的財務情緒都較2022年為佳，但對比區內，仍然普遍感到憂慮，且入不敷支的受訪者比例是區內最高。
根據富達國際最新公佈的《2023年全球情緒調查》顯示，大部分受訪者對自身的財務、健康及工作狀況感覺良好，但同時認為經濟、通脹及生活成本等因素帶來一定壓力。亞洲區內，中國內地和印度的在職人士普遍對其日常財務和儲蓄狀況感覺良好，與香港和新加坡就業人口普遍感憂慮形成對比，只有46%香港受訪者及43%新加坡受訪者對其日常財務狀況感覺良好。
|香港在職人士的財務感覺
|項目
|感覺良好比例
|2021年
|2022年
|2023年
|日常財務
|48%
|28%
|46%
|儲蓄狀況
|46%
|27%
|43%
|健康狀況
|51%
|34%
|46%
|個人及社交生活
|47%
|30%
|44%
|工作狀況
|46%
|28%
|46%
|工作與生活平衡
|50%
|34%
|46%
|資料來源︰富達國際《2023年全球情緒調查》
上表可見，香港受訪者在各方面的「感覺良好比例」都較2022年高，但在日常財務、儲蓄狀況、健康狀況、工作與生活平衡等項目，均未返回2021年的水平，亦普遍低於50%。
富達指出，綜觀各地受訪者的財務狀況，三分之一 （34%） 表示在過去六個月內曾入不敷支，40%則表示期內量入為出。 亞洲方面，中國內地 （52%）、新加坡 （44%） 和香港 （40%） 的受訪者表示開支在負擔能力之內， 然而新加坡和香港表示入不敷支的受訪者比例也是區內最高，突顯兩地受訪者理財行為呈兩極化。
|港人量入為出的比例下降
|過去6個月狀況
|比例
|2021年
|2022年
|2023年
|入不敷支
|37%
|33%
|38%
|收入大於支出
|48%
|47%
|40%
|兩者大致平衡
|12%
|17%
|14%
|資料來源︰富達國際《2023年全球情緒調查》
鑑於世界各地通脹及生活成本相繼飆升，歐洲在職人士表示有增加儲蓄的比例遠低於部分亞洲地區，印度（49%）和香港（33%）的受訪者比例為亞洲區內最高。相較之下，新加坡和澳洲表示已減少儲蓄的受訪者比例較高。今年的調查結果顯示，家庭開支增加仍然是受訪者減少儲蓄的主因，反映各個市場的就業人口正面對通脹壓力。
更多港人想提早退休
環顧亞洲區，有增加退休計劃供款的受訪者比例較持平的比例為高，突顯區內在職人士重視籌劃退休， 當中印度、新加坡和中國內地尤其顯著。區內50歲或以上在職人士普遍表示按原定退休年齡退休，而部分期望延遲退休，香港和新加坡則屬例外，兩地有較多受訪者表示期望提早退休。
長期理財目標 港人較多是「尋找新工作」
調查又顯示，世界各地在職人士的主要長線理財目標與2022年調查結果相似，分別為維持目前的生活方式或收入（96%）、確保退休後財務安穩（95%）、為晚年生活作準備（92%）。有趣的是，82%新加坡受訪者視置業為長期理財目標，遠較全球平均水平67%為高。香港方面，76%受訪者以尋找新工作為目標，較全球平均水平65%為高。
相關報導︰
【財富自由】53歲提早退休 靠股息生活 後悔20歲犯下3個理財錯誤
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 知多啲