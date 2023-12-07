【長者旅遊保險】老人家買旅遊保　要睇年齡限制同保障額　6間不設年齡上限

▲ 【長者旅遊保險邊間好】老人家買旅遊保 要睇年齡限制同保障額

不少長者為生活及家人奔波勞碌半生，踏入晚年才有機會出遊探索世界，享受人生。然而，長者的體力下降，出遊時更要注意安全，而且行程不要編排得密密麻麻，避免過度勞累。要做好準備，出發前更要有足夠及全面的保障，一眾「老友記」才可以玩得安心放心，真正「歎世界」。因此，不論是老人家親身投保，還是子女替年長父母購買旅遊保時，除了留意年齡限制及保費，更要留意保障額是否足夠，有大小病及意外時都可得到支援。

10Life今次抽出市面上12款總評分最高的旅遊保險，比較不同產品的投保年齡、保費及保障額，找出適合老人家的長者旅遊保險。

表：比較12款長者旅遊保險的保障額及保費（港元）

（假設受保人為70歲成年人、7天旅程、目的地為日本。）

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一般接受80歲以下長者投保

並非每一款旅遊保險都接受長者投保。從上表所見，在12款旅遊保險產品中，只有6間列明無受保年齡上限，其他計劃都設有年齡限制，普遍接受80歲以下的長者投保，當中安聯的要求較嚴謹，只接受74歲以下的受保人。

僅三分一旅遊保未有扣減保障額

老人家較易生意外導致受傷，購買旅保時宜留意醫療費用保障額，以免需要全額承擔海外醫療費用。

如果前往歐洲、美加等醫療費用高昂的地區，長者更適合選擇保障額較高的計劃，並要留意一些保障細項，例如緊急醫學撤離保障額是否足夠，在緊急關頭時也可獲得支援。

從上表可見，老人家的醫療費用保障額普遍只有成人的一半，甚至只有40%，而以上產品中只有4款沒有扣減保障額，分別是忠意、蘇黎世、安達及安聯。

老人家保障額最多扣減75%

除了醫療費用保障額，不少旅遊保險的老人家意外身亡及永久傷殘保障額同樣只有一般成人一半，並有4款產品沒有扣減，分別是忠意、蘇黎世、安聯及保誠的計劃。

值得留意的是，忠意、蘇黎世、安聯的產品，不論醫療費用、意外身亡及永久傷殘的保障額都均沒有扣減，與一般成人睇齊。而扣減保障額最多的產品為MSIG，以上兩項保障只有一般成人的25%。

不過，一旦長者外遊時遺失銀包或電話，財物損失保障額則未有扣減，與一般成人計劃相同。

最後，消費者投保前宜貨比三家，挑選適合自己的旅遊保險。

註： 本文最後更新日期2023年11月23日。

【文章來源：10Life；原題︰長者旅遊保險邊間好 老人家買旅遊保 要睇年齡限制同保障額】

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