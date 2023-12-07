【梅隆論市】經濟波動　正是「折翼天使」入市良機

▲ 紐約梅隆：經濟波動、債券前景穩健 正是「折翼天使」入市良機

發達國家通脹持續高企，多個主要央行把利率維持在高位，推高了債券收益率，令高收益債券多年來首次名符其實地提供吸引的收益率。

十多年的量化寬鬆政策結束，倚靠低利率推動回報的情況不再，驅使投資者重新檢討資產配置策略。由於經濟衰退的可能性仍存在，投資者對股票回報期望不高。反觀債券類資產，其回報、息差及收益率表現穩健。我們認為在現時的高收益息差下，投資者就宏觀經濟所面對的風險已得到足夠補償。

債券前景看好：違約率偏低、盈利穩健

債券投資者長遠而言最在乎的，是現時的息差能否充分補償違約造成損失的風險。高收益債券給人印象風險較高，投資者一般認為其違約率近4%至5%。但事實上，彭博美國企業高收益債券指數的歷史平均違約率遠低於這水平。

違約率偏低在協助高收益債券實現穩健已調整風險回報方面發揮重要作用。自2000年以來，股票每年的回報為6.7%，而高收益債券回報則為6.2%。高收益債券的波幅遠較股票低，按年計算的標準差為9%，而股票的則為16%。

在盈利遇上種種挑戰的經濟環境下，我們預期違約率會上升，但並未至於升至令人憂慮的水平。經歷過疫情，債券發行人已建立了強健的資產負債表。一些美國高收益債券發行人現在具有較低槓桿水平、穩健的盈利，未來幾年再融資的需求較少。

折翼天使債券 估值錯置的機遇

在高收益債券中，折翼天使是一個我們看好的範疇，在目前充滿不確定性的市況下具備為投資者帶來機遇的潛力。

折翼天使是由投資級別評級被下調至高收益的債券。折翼天使指數中，85%公司具備Ba評級，在高收益市場中為最高。當一家公司信貸評級被下調時，指數基金、保險公司等的債券持有人需「强制出售」，導致其價格大幅下跌，息差在評級下調當月不合比例地擴闊，造成估值錯置並為投資者提供捕捉超額回報的機遇。

經濟環境具挑戰性 為入市良機

折翼天使以類似債券的風險提供近似股票的回報。股票傳統上被認為是高風險、高回報的投資，而折翼天使則為投資者提供一個風險較低的選擇。

亞洲投資者對折翼天使收益潛力的興趣有增無減。我們觀察到亞洲投資者對於捕捉市場機遇具有很強的意識。由於市場結構欠效率而出現的暫時性價格錯置為這些投資者提供了吸引的機遇。

雖然環球經濟正步入一個更具挑戰性的環境，但對折翼天使的投資者卻十分有利。在這樣的經濟環境下，評級機構對BBB級企業的評級較嚴厲，因此將出現更多評級下調的情況。在折翼天使債券供應增加時，投資者或能以吸引的價格入市並收穫比高收益債券更高的回報。

【關於作者】王永鏗為紐約梅隆投資管理亞洲（日本除外）分銷業務主管。擁有超過26年香港基金管理及分銷行業的從業經驗，他負責帶領紐約梅隆投資管理在大中華及東南亞區的分銷業務發展。

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