滙豐調查︰53%香港企業家計劃交棒下一代　逾70%未與家人討論財富繼承

▲ 53%香港企業家計劃交棒下一代 逾七成未與家人討論財富繼承

滙豐發表首份《滙豐環球企業家財富報告》，顯示53%的香港企業家計劃將業務交棒下一代，四成人已正式傳承，但高達71%尚未與家人討論財富轉移。

該報告對來自美國、英國、香港、内地等九個不同市場共973名現任及前任高淨值企業家進行調查，結果發現，向家庭成員傳承財富為亞洲企業家的首要考慮，但當中有許多人卻未作充分準備。另一方面，若然亞洲企業家透過出售股權退出業務，他們較不傾向出售全部股份，從而保留其影響力。亞洲企業家族在規劃財富方面領先，但在與繼承人展開討論方面卻較為落後。

53%香港企業家考慮交棒下一代

全球有34%的創業家正在考慮在未來5年內退出，45%的香港企業家有此打算，比例為9個市場中最高。

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當退出業務時，相比起出售業務，亞洲受訪者較為傾向於將業務交棒予下一代直系親屬。在中國內地及香港，分別有61%及53%企業家打算將業務交棒予下一代直系親屬或其他家庭成員；而法國則只有36%受訪者有同樣的想法。有40%的香港企業家已正式將財富傳承給下一代，遠高於其他市場。

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71%未與家人討論財富轉移

然而，研究發現，大多數香港（71%）、中國内地（67%）、新加坡（73%）的企業家尚未就財富轉移與家人展開討論，高於英、美、法等西方地區。調查結果亦顯示，全球有8%企業家從未打算提出他們的財富轉移計劃。

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滙豐環球私人銀行財富策劃與諮詢服務亞太區主管林建璋表示：「我們的調查結果發發現，許多企業家都意識到預備財富轉移的重要性，但開始為繼承人做好準備的人卻為數不多。決定配置家族財富的方式或選擇家族的未來接班人或會為企業家引起壓力、情緒波動和業務的不確定性。事實上，我們訪問的前任企業家當中，有接近一半表示如果可以以不同的方式退出業務，他們會更多地與家人諮詢；近半數的新一代企業家根據其繼承家族企業的個人經驗，建議其他人尋求更專業的財富轉移諮詢。」

接班人準備程度是傳承關鍵

在各個地區，對於計劃傳承業務的企業家來說，關鍵推動因素是下⼀代準備好接管業務（70%）。在計劃透過出售退出業務的企業家當中，大部分（59%）專注於尋找合適的買家。

滙豐環球私人銀行家族辦公室諮詢服務亞太區主管黃奕斌表示：「尋找合適買家的重要第一步，是確定此舉對企業家及家人有著什麼意義。除了商議合適的售價之外，家族應就交易將如何影響其他利益關係者（例如客戶、供應商、員工及其他少數股東）展開坦誠的對話。對家族而言，要有效管理業務的出售或套現最重要是建立妥善的財富及過渡規劃。設立家族辦公室或可創造家族所需的第二個創富引擎。」

37%退休後將投資未來商機

世界各地的企業家同樣以家庭為重，有73%打算為下一代保留財富或將財富分配予他們。在香港，有37%企業家表示更傾向其財富投資未來商機，這一點與報告的調查結果相呼應，即退出企業經營後，許多企業家計劃繼續投身與商業相關的活動。

對於印度（70%）及中國內地（58%）企業家而言，將收益用於慈善事業或可持續／影響力投資為備受歡迎的選擇，相反在英國或美國（均為37%）的企業家，對這方面的興趣較弱。

林建璋補充指：「慈善事業是一種自然而有效的方式讓下一代投入家族企業，並教育他們了解家族財富及價值觀。慈善結構可以用於評估下一代管理、投資及分配資產的成功程度。這些結果有助我們了解下一代如何為管理家族更廣泛的財富及家族企業做好準備。」

96%有跨境業務 近六成計劃送子女留學

此外，報告還發現企業家通常具有環球視野，近半居於超過一個國家或地區，四分之三與海外市場進行貿易。其中，96%的香港企業家跨境經營業務或正在向海外擴展業務。企業家們不僅在國外尋找商機，國際投資、房地產、子女教育也是拓展海外業務的個人驅動因素：57%的香港和50%中國內地企業家計劃把孩子送往海外升學。

撰文：葉雨

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