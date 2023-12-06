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今年收益76%　跑贏98%同業　基金經理不投資AI︰「風險沒答案、贏家未出現」

個人增值 14:57 2023/12/06

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這家今年收益達76%的私募基金，令人意外地沒有投資人工智能（AI），而是靠押注拼多多，跑贏98%同業。

在互惠基金的世界，今年投資中國的產品近乎全軍覆沒，不過私募基金的世界仍有遺珠，以下這家今年收益達76%、跑贏98%同業的私募基金，令人意外地沒有投資人工智能（AI），彭博引述其基金經理說，AI的風險沒有確定的答案，因此不能做投資決策，而且最後贏家也還沒出現

青島鹿秀投資管理有限公司投資管理人員炳旺曾經任職滴滴及騰訊，現在其管理的產品鹿秀旅景，根據私募排排網數據，今年截至11月30日以來的收益為76%，在逾萬的同類基金中，表現居於前2%。基金投資聚焦信息科技產業，主要選出幾十家企業深度研究，並從中篩選出10多家公司構建投資組合。

彭博引述員炳旺說，AI現階段的一些風險帶來發展的不確定性，特別是AI在公共安全方面存在較大隱患，面對未知的不確定性，員炳旺表示不急於追逐市場熱點，例如此前的教培、新能源等，由於監管環境、行業增速等因素的大幅變化，這些領域的市場熱度和股價表現在過去幾年中也出現了大起大落。

風險沒有確定的答案，就不能做投資決策

而且他認為，AI現階段還比較早期，最後的贏家還沒有出現。「信息技術產業不是跑得快最重要，而是跑得遠最重要，」他以短視頻為例，之前微視、美拍等最先出來的產品並不是最後的贏家。

押注拼多多　「長期決定股價的是企業」

鹿秀旅景的投資回報這麼高，部分來自對拼多多（美︰PDD）的押注，不過員炳旺並未透露具體持倉。員炳旺稱，疫情放開時，市場判斷經濟恢復不利於拼多多這類消費降級的產品，但他認為，拼多多滿足的是人們追求性價比的需求，這是各國消費者長期確定的共同需求，也是拼多多的護城河。

美國上市的拼多多於今年5月一度跌破60美元，但現在已突破140美元，截至12月5日收報143.46美元，今年至今累升69.7%。在此前公佈遠超預期的三季度業績後，拼多多市值超過阿里巴巴 （09988）

「在中概股，拼多多因為業績支撐跑出了獨立成長曲線，再次驗證了長期決定股價的是企業而非市場，」員炳旺表示。

責任編輯︰廖毅然

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