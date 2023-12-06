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全球熱門奢侈品城市　香港排第二｜高淨值人士全球第一的香港　正在吸引奢侈品牌集體回歸

個人增值 20:30 2023/12/06

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一家法國旅行社公布的全球熱門奢侈品城市排名，香港排第二。高淨值人士全球第一的香港，正在吸引奢侈品牌集體回歸嗎？

前不久，LV「2024 早秋男裝大秀」剛剛在香港落下帷幕，男裝創意總監Pharrell Williams本人甚至來到香港出席大秀。就在LV大秀開始前，Dior同樣宣布來年將在本港呈現2024年早秋男裝系列。

奢侈品大牌開始重返香港，愛馬仕與Dior在港的門店面積都在疫情後擴張，法國旅行社Lartisien將香港評為全球第二適合購買奢侈品的城市，香港給奢侈品牌帶來的信心來自何處？

全球最適合奢侈品購物的城市Top10
排名城市設計師專賣店數量
1東京217
2香港211
3首爾210
4巴黎177
5紐約124
6迪拜121
7倫敦112
8洛杉磯83
9拉斯維加斯71
10米蘭69
資料來源︰法國旅行社Lartisien

近日，法國巴黎旅行社Lartisien新發布的2023 全球熱門奢侈品購物城市排行中，香港位居全球第二，超首爾、巴黎，僅次於東京。該旅行社表示，香港擁有211間高級設計師商店，位居全球第二。從置地廣場到圓方購物中心都能找到旗艦店的蹤影，給予香港消費者極大的選擇與便利。

Lartisien將香港稱為「富人的遊樂場」，這也奢侈品牌鍾情香港的原因之一——以城市計，香港的超高淨值人士（UHNW）數量位列全球第一，達12,615人，超過紐約（11,845），甚至是倫敦（6,370）與洛杉磯（6,206）的近兩倍，數據來自於Wealth-X在2023年的世界超級財富報告。

2022全球城市高淨值人士數量排名
排名城市人數按年升
1香港12,615-23.0%
2紐約11,8452.3%
3倫敦6,370-3.6%
4洛杉磯6,2051.0%
5舊金山4,3850.5%
6芝加哥4,2353.8%
7新加坡4,16013.4%
8巴黎3,995-18.1%
9東京3,710-27%
10華盛頓3,4650.1%
資料來源︰Wealth-X在2023年的世界超級財富報告

香港正在重奪全球奢侈品市場桂冠

LV男裝創意總監Pharrell Williams在不久前的香港大秀上向時尚媒體GQ表示：「沒有任何地方能與香港媲美。而且，當他們剛剛走出嚴重的低谷時，我們回到這裡依舊是充滿活力。來到這裡，和他們一起享受這充滿活力的旅程。」

Euromonitor今年8月發布的「全球奢侈品市場」報告顯示，香港超過瑞士與阿聯酋，重新成為全球人均奢飾品支出最高的市場。其中，個人奢侈品銷量最高，在奢侈服裝和鞋類方面，香港一直位居榜首，男女珠寶和手表的需求量均居亞太地區之首。

Euromonitor預計，香港的奢侈品銷量將在2024年中期恢復到疫情前的水平，其人均奢侈品支出的頭部地位將可以保持到2028年。

龐大的市場外，是成熟的消費者以及配套商場。香港奢侈品消費者多為第三代、第四代的奢侈品買家，接觸奢侈品的時間遠超內地消費者。

雖然中國內地一直嘗試將海南打造為下一個國際自貿港，並給予免稅等政策方面的傾斜，而北京與上海已經是知名的時尚中心城市。但香港在商場配套上的成熟度，以及其國際都市的氣質，依然在短時間難以被超越。雖然在疫情期間，海南免稅商場一個月的銷售額曾按年增長達到203%（來源：Sandalwood），但滙豐銀行董事總經理兼消費者和零售股票研究全球主管 Erwan Rambourg表示，作為一個更垂直的城市，香港的氣質更適合商務旅客，而海南更像一個熱帶島嶼，類比中國的夏威夷。本地大量的米其林餐廳以及藝術場館配套，為香港提供了更多的籌碼。

LVMH董事長：香港仍是亞洲中心

與普遍唱衰香港的聲音不同，LVMH的董事長Pietro Beccari在採訪中直言：「香港是亞洲的中心」。香港於中國內地與亞太地區的特殊位置，使得它在奢侈品牌的商業版圖上顯得尤為重要。地理上，香港到上海、北京、東京、首爾與曼谷的飛行時間均在4小時以內；經濟上，滙豐銀行的數據顯示，亞太地區（除中國大陸）明年的奢侈品銷售額預計將增長20%，主要來自與港澳、日韓的推動。Statista數據顯示，中國的高淨值人士數量僅次於美國，位居全球第二。

LV香港大秀結束後，Pharrell Williams將前往中國內地，在上海、成都、和北京與客戶及媒體見面。中國市場的消費力同樣是LVMH鍾情香港的重要原因。Beccari稱，中國對LVMH來説依舊表現良好：「路易威登不僅僅看下一季度（的銷售），而是看未來幾十年。」

撰文：涂宇佳

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