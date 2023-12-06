7年來首次　純銀迷你愛馬仕Kelly手袋將拍賣　估價達156萬元

▲ 7年來首次 純銀迷你愛馬仕Kelly手袋將拍賣 估價達20萬美元

佳得士（Christie's）拍賣行將在12月12日結束的拍賣會上拍賣一系列「稀有且非凡」的手袋，包括愛馬仕（Hermès）、香奈兒（Chanel）和路易威登（Louis Vuitton）等品牌。

純銀Mini Kelly 7年首現拍賣 另有兩款限定Bolide

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本次拍賣的「明星」，是一款迷你愛馬仕Kelly手袋。手袋特別之處在於由純銀打造，可追溯到上個世紀90年代。產品目錄介紹，除了「標志性的輪廓」外，這款手袋擁有「迷人的迷你版標志性Cadena鎖」。這是該手袋7年來首次在拍賣會亮相，估價在10萬到20萬美元之間。佳得士聲明：「純銀Kelly手袋是愛馬仕有史以來最稀有的作品之一，7年來首次出現在拍賣會上」。

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此次拍賣還包含兩款愛馬仕限定版Bolide手袋。這兩款的手袋靈感來源於汽車旅行，在原版手袋問世100年後推出，手袋上的小輪子和鈀金材質的配件增添了幾分奇幻色彩。其中一款是橘色輪子的寶石藍皮革手袋，另一款則是金色，輪子是黃色。

產品目錄稱，這款經典手袋代表了「愛馬仕廣為人知的想象力和創新意識」。「它的輪廓可以無縫裝入汽車後備箱，同時也是拉鏈第一次被應用在手提包上，讓您在旅行中也能優雅輕鬆地取用。」

首拍男款Birkin 香奈兒本人作品無底價起拍

拍賣行表示，本次拍賣還包括幾款男士手袋。如愛馬仕的「The Rock」HAC 鉑金包（Birkin），估價為4萬-5萬美元，是佳得士首次拍賣該款手袋。拍賣行稱：「這是第一款專門為男士打造的鉑金包，靈感來自於皮夾克剛柔並濟的魅力。」

本次拍賣還包括香奈兒的部分服飾和珠寶。佳得士聲明：「這些藏品橫跨多個年代，從Karl Lagerfeld的現代作品到Coco Chanel本人創作的標志性原創設計，應有盡有⋯⋯這一精彩部分將無底價拍賣。」

撰文：涂宇佳

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