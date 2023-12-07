【投資策略】2023年股市大教訓︰避開5大投資陷阱　首先學會「不要關注美聯儲」

▲ 【投資策略】2023年股市大教訓：避免落入5大投資陷阱，首先學會「不要關注美聯儲」。

2023年，美國聯儲局激進加息抗通脹，環球投資市場對高息利率投鼠忌器、反應敏感。資產管理公司Ariel Investments聯席行政總裁兼總裁Mellody Hobson，以及該公司創辦人、聯席行政總裁兼投資總監John W. Rogers Jr.於《華爾街日報》撰文，指出「利率的不確定性」主導了2023年的股市走勢；然而仔細觀察下，華爾街似乎更受到觀念而非現實的影響︰公司和個人資產基本上保持健康，企業經得住考驗，82%的標普500指數公司的第三季盈利意外樂觀。此外，失業率依然很低，民間消費仍強勁。然而，對聯儲局加息等情報緊張以待的氣氛，還是削弱了美股表現。由於對宏觀經濟的猜測使公司基本面黯然失色，很多公司的股價一直表現平淡。

Hobson和Rogers表示，無論大環境條件如何，總有投資機會。經濟愈混亂，受到打擊的產業就愈多，同時被孤立的股票也愈多，長線投資成功的可能性便愈大。經過一年的貨幣政策猜測和市場波動，他們認為投資者想贏錢，反而要避免墮進以下五大市場陷阱、思考盲點。

要避開的陷阱1：關注美聯儲

市場一向認同「不要跟聯儲局作對」，即是減息時買入股票，加息時沽貨。這種避險心理全年主導着股市，令投資者競相加入一場徒勞的燈謎遊戲，估算儲局「是否還在加息？」同時不斷推敲「還要持續多久？」「利率會很快下降嗎？」「會硬著陸還是軟著陸？」等疑問。

Hobson和Rogers認為，這種對美聯儲每項聲明都作出反應的執著，只會浪費時間。即使存在恐懼和不確定性，可怕的預測只是噪音，並沒有成為現實。這代表那些由於憂慮加劇而遭到市場拋售的板塊，包括銀行業、部份工業和任何與房地產相關的行業，對於長線投資者來講可能處於有利地位。

要避開的陷阱2：相信炒作

雖然很多領域慘遭拋售，但少數科技股、減肥藥和人工智能（AI）供應商仍為今年美股帶來優異表現。當中被稱為「七巨頭」的大型科技股便佔標指權重逾30%，同時貢獻該指數10月回報的87%。故此，現在有部份人認為Google母公司Alphabet（美：GOOGL）、亞馬遜（美：AMZN）、蘋果（美：AAPL）、Facebook母公司Meta Platforms（美：META）、微軟（美：MSFT）、英偉達（美：NVDA）和特斯拉（美：TSLA）足以成為能夠在任何經濟周期中增長的「防守股」。

Hobson和Rogers表示以前已見過此類情況，而人類總要重複同樣的錯誤：

贏家通吃可以在較短時間內佔據主導地位，但從長遠來看，很少是獲勝的賭注。某程度上，這種狹隘的市場霸主地位將會結束，是由於很多問題被忽視。換句話說，從現在開始，這些備受炒作的明星股下行空間大過上行空間。還有其他更具吸引力的（投資）機會。

二人舉例指，羅素2000指數（又稱美國小型股2000指數，美：RUT）的成份股是其中一些最被忽視的股票，正等待應得的回報。該指數自2021年以來一直在熊市中徘徊，部份由於它們對經濟的敏感性，另外是受制於華爾街的冷淡對待。這造成以下失衡結果︰

「七巨頭」的總市值目前是RUT中每隻股票總市值的三倍，相當於6,000隻小型股。

平均有47名分析師關注「七巨頭」；但只有5名分析師關注小型股。

9%小公司根本沒有追隨者。

Hobson和Rogers稱，覆蓋範圍愈少意味着市場效率愈低，代表機會愈多。股價是根據公司基本面來進行交易，是基本面的強力反映。當一隻股票堅實的基本面顯現時，其股價就會走高。此外，當美國經濟增長不可避免地回升時，小型股將如過去每次般表現強勁。

要避開的陷阱3：錨定於某個水平

雖然目前美息高企，但Hobson和Rogers指出，過去20年來大部份時間的美息一直極低。再拉長來看，可歸納出以下數據分析：

過去50年，美國平均利率為5.98%。

與2008年經濟衰退期間的0.25%相比，今日的5.5%似乎很高；但跟1980年的20%利率頂點是「無得比」。

千禧年代初，30年期固定利率抵押貸款（fixed-rate mortgage）的利率為8.08%，基本上與2023年的水平一致，但明顯高於兩年前2.96%的便宜利率。

目前的高利率對美國經濟系統造成衝擊，是因為被錨定於一些極低的水平。然而，當從更長遠的歷史背景出發攤長來考慮，息口大體上是一致。把這種目光放諸股市風潮中，也會發現有共通之處。人們對標指的關注度超過其他指數。但正如在2023年的利率情況中看到的那樣，哪怕需要一段時間去調整，趨勢也終將恢復到平均值。

要避開的陷阱4：害怕波動

危機即是有危亦有機。Hobson和Rogers表示，雖然聽起來令人不安，但在極端情況下投資通常更容易，尤其是當股票估值遭壓垮、買入訊號強烈和壞消息被消化反映時，這些情況具有最大的利潤潛力，但其內在波動仍難免讓投資者心驚肉跳。

他們指出，市場的這種焦慮，總是在圍繞盈利公告而產生的價格走勢中反映出來。根據FactSet數據，股票總會因意外的獲利下滑而受到更嚴重的打擊，從而增加其股價波幅。而今年這類反應更形激烈，單計第三季，獲利不及預期的公司市值損失5.2%，是過去五年平均值2.3%的逾兩倍。

面對壞消息，Hobson和Rogers稱，他們並沒有急於清倉，而是將波幅視為朋友，並積極尋求利用價格變動的機會。人們經常強調要趁低吸納，但當機會出現時總是「葉公好龍」，保守地等待消息塵埃落定，因而錯過了賺錢時刻。

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要避開的陷阱5：和美國對賭

這個觀點，與美銀早前報告略有吻合。Hobson和Rogers坦言，市場隨着時間流逝而變得更為樂觀，也鎖定了大量潛力股，但仍「見樹不見林」，更準確來說是對「森林」亦即宏觀投資環境存疑。俄烏和以巴兩場可怕的戰爭、美國國會功能失調、邊境緊急情況再加上日益嚴重的動盪，都是潛伏於美國經濟以至全球經濟中的危機。

二人表示在惶恐的當下，更加需要重溫「股神」巴菲特在2012年致巴郡股東的信中呈獻的一句「心靈雞湯」：

當然，短期的未來是未知的；自1776年以來，美國一直面臨着未知... 是的，周期性的挫折會發生，但投資者和經理正處於一場對他們有利的遊戲中。

Hobson和Rogers認為，美國市場已經克服了大蕭條、多次衰退、全球和地區衝突、現代流行病以及所有其他類型、不可預見的打擊，投資者有充份理由相信美國市場會繼續堅挺。

撰文：黃正軒

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