2023年十大最貴經典名車　 最高拍價逾4億元　法拉利佔6席

▲ 2023年十大最貴經典名車 法拉利佔6席 最高拍賣價逾4億

接近年末，名車收藏資訊網站Classic.com對2023年經典車拍賣市場情況進行盤點，發現今年拍出最高價格的前10輛名車中，有6輛是法拉利；而最貴的一輛是1962年的法拉利 250 GTO，以5170.5萬美元賣出（約4.041億港元）。

據該網統計，自2023年1月1日以來，在拍賣會上拍出最高價的前十大經典名車中，法拉利佔大多數，其餘品牌有平治、布佳迪、積架等，以下為完整榜單：

1. 1962年款 法拉利 250 GTO（1962 Ferrari 250 GTO）

拍賣成交價：5170.5萬美元（約4.04億港元） 拍賣時間：2023 年 11 月 14 日 拍賣行：RM 蘇富比 拍賣地點：美國紐約

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2. 1967年款 法拉利 412P Berlinetta (1967 Ferrari 412P Berlinetta)

拍賣成交價：3025.5萬美元（約2.36億港元） 拍賣時間：2023 年 8 月 18 日 拍賣行：邦瀚斯 拍賣地點：美國加州

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3. 2013年款 梅斯特斯AMG馬石油 F1 W04 (2013 Mercedes-AMG Petronas F1 W04)

拍賣成交價：1881.5萬美元（約1.47億港元） 拍賣時間：2023 年 11 月 17 日 拍賣行：RM 蘇富比 拍賣地點：美國內華達州

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4. 1962年款 法拉利 250 GT SWB 加州蜘蛛 (1962 Ferrari 250 GT SWB California Spider)

拍賣成交價：1804.5萬美元（約1.41億港元） 拍賣時間：2023 年 3 月 3 日 拍賣行：Gooding & Company 拍賣地點：美國佛州

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5. 1964年款 法拉利 250 LM (1964 Ferrari 250 LM)

拍賣成交價：1577.12萬歐元（約1.34億港元） 拍賣時間：2023 年 7 月 6 日 拍賣行：艾德(Artcurial) 拍賣地點：法國巴黎

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6. 1957年款積架XKSS (1957 Jaguar XKSS)

拍賣成交價：1320.5萬美元（約1.03億港元） 拍賣時間：2023 年 8 月 19日 拍賣行：RM 蘇富比 拍賣地點：美國加州

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7. 1972年款法拉利 312 PB (1972 Ferrari 312 PB)

拍賣成交價：1204.25萬歐元（約1.02億港元） 拍賣時間：2023 年5 月 20 日 拍賣行：RM 蘇富比 拍賣地點：義大利倫巴第

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8. 2022年款布佳迪奇龍 Profilée (2022 Bugatti Chiron Profilée)

拍賣成交價：979.25萬歐元（約8297.93萬港元） 拍賣時間：2023 年 2 月 1 日 拍賣行：RM 蘇富比 拍賣地點：法國巴黎

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9. 2002年款梅斯特斯-平治 CLK GTR Roadster（2002 Mercedes-Benz CLK GTR Roadster）

拍賣成交價：1023.5萬美元（約8000萬港元） 拍賣時間：2023 年 11 月 17 日 拍賣行：RM 蘇富比 拍賣地點：美國內華達州

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10. 1962年款法拉利 250 GT SWB Berlinetta (1962 Ferrari 250 GT SWB Berlinetta)

拍賣成交價：946.5萬美元（約7398.18萬港元） 拍賣時間：2023 年 8 月 19 日 拍賣行：Gooding & Company 拍賣地點：美國加州

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撰文：葉雨

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