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FSMOne︰2024年内減息「不太可能」　料恒指明年18,500點

個人增值 07:45 2023/12/06

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FSMOne：2024年内減息「不太可能」料恒指明年18,500點

12月5日，FSMOne（香港）發表2024投資市場展望。投資組合經理錢烱昊預計美聯儲不太可能在2024年內減息，認為市場對聯儲局將在明年上半年減息的預期過度樂觀，並預計2024年恒生指數的目標價為18,500點水平。環球債券部經理陳家朗則稱，對息口的預期主要基於通脹2%的目標幾乎遙不可及。

2024將持續高息 2%的通脹目標幾乎遙不可及

FSMOne預測，2024年美聯儲不太可能減息，因為遏製美國的通脹絕非易事。

陳家朗認為，通脹率回落至2%的目標難度較大。根據彭博的相關數據，2022年以來通脹雖有波動下降的趨勢，但每每跌至3%後便出現反彈，2%的通脹目標幾乎遙不可及。

錢烱昊則指出，通脹要回到目標的2%水平，需要的時間會比想像中要長。歷史數據統計，通脹升破5%後回落到2%後所需的平均年數在15-20年之間。而回顧美國40年代與70年代的兩次高通脹時期，他總結：「通脹走勢極為波動，通脹從來不會以一條下降直線趨勢回落。一旦通脹在短期內飆升，要將通脹放緩至2%的目標是相當困難的。」

與此同時，高通脹的結構性因素仍未消除。錢烱昊表示，美國的勞動市場仍然緊張，住屋成本短期內不會下降，以及原油價格的波動性，將令通脹維持在較高水平。陳家朗認為，美國各項重要經濟數據均維持強韌，以及政府仍將發行大量新債以彌補不斷擴大的財政赤字，令長年期債息仍有上升空間。

料明年恒指目標價為18,500點水平

錢烱昊表示，以9倍目標市盈率計算，恒生指數於2024年的目標價為18,500點水平，並呈現出逐減的狀態。以目標市盈率10倍計算，MSCI中國指數的2024年的目標價為50（以11月30日的收市價計算）。

他認為，中港股市自2022年11月初出現反彈，已充分計入一切經濟復常的預期。但投資者及消費者信心疲弱、創紀錄的青年失業率以及房地產行業的下行周期持續，都對當地經濟增長構成壓力。內地政府所承諾的刺激經濟措施力度明顯不足，未能成為改變局勢的決定性因素。此外，地緣政治的變化重塑了供應鏈格局，面對美方在半導體等高科技的製裁，使中港股市的國家風險溢價大幅攀升。

撰文：涂宇佳

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