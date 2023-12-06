中銀香港︰本月議息難有答案　美股或現技術性調整

▲ 美股上星期五一再測試年來的高位而未能突破，相信在一輪急升後，若缺乏進一步利好消息成為新的驅動力，已高升的股市或出現技術性調整。

債息回落帶動整個11月投資市場瀰漫著樂觀情緒，VIX波動指數更曾下跌至疫情前的低水平，不論股債均錄得正回報。誠如筆者早前提及，過去第四季股票市場的表現普遍造好，雖然今年的季節性效應能否奏效仍要等待除夕假期前才可以確定，惟可以肯定的是債息回落尤其利好科技板塊，從而帶動美國標指創2022年7月以來單月最大增幅，同時亦是過去40年來11月回報中第二高，僅次於2020年疫情時受到大量財政及貨幣刺激政策推動股市的時候。

不會明確肯定加息周期已完

今次股票市場的催化劑是加息週期完結的樂觀預期。雖然投資者希望從美聯儲口中得到明確肯定是次加息週期已完結，然而在美聯儲一貫喜歡管理市場預期的作風，以慎防通脹的反彈時需要進一步收緊，相信在下星期的議息會議中，投資者難以得到肯定答案。相反，筆者認為較可以肯定的是經濟軟著陸仍然是美聯儲的大方向。在通脹回落及經濟有望能軟著陸的背景下，預期股市將能夠受惠。

然而，美股上星期五一再測試年來的高位而未能突破，相信在一輪急升後，若缺乏進一步利好消息成為新的驅動力，已高升的股市或出現技術性調整。故此，投資者策略上應以防守性較高的高息股或多元資產策略捕捉機會降低波幅，並以低波幅策略趁調整時吸納。

宜著重不同資產、地域分佈

捕捉各地政策步伐差異的效果

除了季節性效應外，今次加息週期與歷史上利率橫行時一樣，股債均同步上升，與傳統上股債具對沖功能不同。這是由於市場流動性有望得到紓緩，經濟錄得溫和增長，支持股市表現；而國債則是利率見頂週期中率先見底的資產，故此出現股債俱升的情況。然而，限制性的利率水平對經濟或多或少有一定影響，從而影響資產價格的表現。因此，投資組合上應更著重不同資產類別及地域分佈以捕捉各地政策步伐差異的效果。

加息完結的預期將改變美元偏強勢態，成為亞股的驅動力。隨著市場對人工智能需求上升，預期電子零件出口較多的地區亦會得到支持，例如MSCI韓國股市11月上升11%。此外，經濟動力亦會推動亞股，加上中國宏觀經濟數據得到持續改善，資本市場刺激政策效果也開始逐步顯現。而國際貨幣基金組織（IMF）上調印度2023年的經濟增長預估，加上不少科技相關的製造需求亦提供長遠推動力，以及其估值低於5年平均為股市帶來吸引力，惟需要注意明年的印度大選或為市場帶來波動性。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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