工程舞台綻放青春築夢　增廣「建」聞發展多元潛能

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中銀香港︰本月議息難有答案 美股或現技術性調整
「青年興則國家興，青年強則國家強」，不少年青人投身工程專業，源於一股對推動社會發展的憧憬和熱誠。建造業一直為年輕人打造實現夢想和發揮潛能的舞台，創建無限可能的人生未來。有青年工程師不惜犧牲公餘休息時間參與訓練，持續追逐壘球夢；有的北望神舟高等學府，藉專業交流增廣「建」聞，更收穫滿滿的友誼和人生體驗。這些年青人不斷突破自己、大膽追夢，更為社會發展注入創新活力，發揮所長貢獻國家。
投身工程專業 不忘追逐壘球夢
自2021年加入中國建築工程(香港)有限公司，盧泳恩除了是一名屋宇設備工程師外，亦是女子壘球港隊成員之一，早前更代表香港出征杭州第19屆亞運會，在國際舞台上發揮所長。
亞運凱旋歸來，泳恩出席主題分享會時，與公司50多位新晉工程師，分享她在職場和運動場的成長和收獲。在專業運動訓練之餘，亦要同時兼顧工作，要克服的困難可想而知，「每周平均訓練四晚，每次2-3小時，隔天亦要早起上班」。她笑指，「堅持的原因好簡單，因為熱愛這項運動」。
正正是運動員的這份堅持，默默轉化成為她對工作的投入態度。每當泳恩在工作上面對挑戰，她都會鼓勵自己「無野難得過打波」，因為「無論於球場上抑或職場上的『輸贏』，我更重視自己的表現，過程中有沒有進步、有沒有得著，究竟今日的自己有沒有比昨日的自己做得更好。」
最令泳恩難忘的是，她曾參與香港一家大型醫院的重建項目，在洗手間的大門設計上，頗有講究。一個看似簡單的推拉動作，原來關乎到救護人員的工作效率，設計不當更有機會阻礙緊急救援工作，令她明白到「一定要以最終用戶設身處地的想法去設計、去做好，因為一個看似簡單的步驟，原來對用家而言可以造成很大的影響」。
全方位發展 交流增「建」識
工程師鄔家浩跟泳恩一樣，享受不斷進步的成長，特別鍾情於建築設計。令他印象最深刻的是，曾經參與設計及興建放射性設備相關的房間，過程充滿挑戰卻讓他快速成長，期間亦要多方溝通平衡大家意見。
除了專注工作，家浩亦積極參與不同的實習和交流體驗活動，以增加對建造業的了解，早前他參與由香港中聯辦教科部及香港工程師學會聯合舉辦的「香港工程及建測界青年人才融入國家發展研習班」，親身了解內地工程地盤及當地文化，以及認識建造業界各個學會的年輕會員，互相交流擴闊人際網絡。
回想自己入行至今，工程專業道路帶給家浩許多成長機會，令他明白到「要學會相信自己，用自己的努力以建立別人對你的信任」，同時要有良好的溝通能力，「如果可以與不同持份者溝通得好，可以令問題得以傳遞，更快解決，工作更暢順」。
導師同行真誠扶持 同袍情深共建未來
除了工程師崗位，行內不少熱心年青人透過學徒訓練計劃，實現工程夢。「我不斷透過進修，期望未來成為獨當一面的專業工料測量師」。擔任工料測量學徒的劉俊偉，對於工作充滿熱忱，「身邊一班年輕同事對工作的熱誠令我好佩服，為了能夠達到更理想的方案，我們經常一起研究」。除了同事間互相學習，對他來說成長最大源於公司安排導師與他同行，「雖然初出茅廬的我幾乎於工作上毫無方向，很慶幸工地導師給予我好多機會，除了親身指導工作，更讓我作出重要決策，一步一步建立我對工作的信心。」最深刻有次工作遇到挫折時，導師忠告他「人生有起有跌，遇到挫折時不代表世界末日，你可以選擇傷心，但這段經歷會是你人生寶貴的一課，哪裡跌倒哪裡站起來。」
憑藉對工程的熱誠和發展決心，俊偉近日更榮獲香港建造學院的建造業傑出學徒獎項，肯定他傑出工藝技術和良好工作態度，他歸功於跟導師亦師亦友的關係，教曉了他不少待人接物和人生哲理，亦認為公司的參訪交流，有助他多元發展。早前他隨公司前往貴州交流，參觀集團於當地有份參與承建的項目，更有機會身處近期火熱的「貴州村超」感受球賽激昂，擴闊自己的眼界，通過親身走訪和體驗，增加了對祖國的認知及更深入了解國情。
建造界專業舞台 助年青人成長追夢
建造業是一個充滿機遇和挑戰的領域，對於投身工程專業的每位年輕人而言，這裡不單是追逐夢想的舞台，更提供一個實現個人成長和貢獻社會的機會。
中建香港一直深信，人才是公司最重要的資源，也是公司價值的創造者，青年人更是未來的基石，因此設立「5+3+X」青年人才培育體系，涵蓋五大專業發展配套：清晰職業路徑、體系化專業培訓、導師責任制、建築科技實踐，以及具競爭力薪酬福利。另設有三大特色學習體驗：包括大灣區發展機會、員工幸福關懷及社會公益參與；X為青年自發活動，旨在持續為香港青年成長成才創造更多機會。公司更設有「影子計劃」，選出優秀青年員工，在管理層的親身指導下，近距離學習公司管理、決策制定等方面的知識。期望能夠藉此為年青人構建實現理想的平台，助他們裝備專業技能，多元發揮潛能，讓他們對未來抱有盼望，未來盡展所長，貢獻社區和國家。
欄名 : 遇「建」香港