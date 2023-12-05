工程舞台綻放青春築夢　增廣「建」聞發展多元潛能

「青年興則國家興，青年強則國家強」，不少年青人投身工程專業，源於一股對推動社會發展的憧憬和熱誠。建造業一直為年輕人打造實現夢想和發揮潛能的舞台，創建無限可能的人生未來。有青年工程師不惜犧牲公餘休息時間參與訓練，持續追逐壘球夢；有的北望神舟高等學府，藉專業交流增廣「建」聞，更收穫滿滿的友誼和人生體驗。這些年青人不斷突破自己、大膽追夢，更為社會發展注入創新活力，發揮所長貢獻國家。



投身工程專業 不忘追逐壘球夢



自2021年加入中國建築工程(香港)有限公司，盧泳恩除了是一名屋宇設備工程師外，亦是女子壘球港隊成員之一，早前更代表香港出征杭州第19屆亞運會，在國際舞台上發揮所長。

亞運凱旋歸來，泳恩出席主題分享會時，與公司50多位新晉工程師，分享她在職場和運動場的成長和收獲。在專業運動訓練之餘，亦要同時兼顧工作，要克服的困難可想而知，「每周平均訓練四晚，每次2-3小時，隔天亦要早起上班」。她笑指，「堅持的原因好簡單，因為熱愛這項運動」。

正正是運動員的這份堅持，默默轉化成為她對工作的投入態度。每當泳恩在工作上面對挑戰，她都會鼓勵自己「無野難得過打波」，因為「無論於球場上抑或職場上的『輸贏』，我更重視自己的表現，過程中有沒有進步、有沒有得著，究竟今日的自己有沒有比昨日的自己做得更好。」

最令泳恩難忘的是，她曾參與香港一家大型醫院的重建項目，在洗手間的大門設計上，頗有講究。一個看似簡單的推拉動作，原來關乎到救護人員的工作效率，設計不當更有機會阻礙緊急救援工作，令她明白到「一定要以最終用戶設身處地的想法去設計、去做好，因為一個看似簡單的步驟，原來對用家而言可以造成很大的影響」。

▲ 中建香港屋宇設備工程師盧泳恩以香港女子壘球代表隊出征杭州亞運。(照片由Sportsoho提供)

全方位發展 交流增「建」識



工程師鄔家浩跟泳恩一樣，享受不斷進步的成長，特別鍾情於建築設計。令他印象最深刻的是，曾經參與設計及興建放射性設備相關的房間，過程充滿挑戰卻讓他快速成長，期間亦要多方溝通平衡大家意見。

除了專注工作，家浩亦積極參與不同的實習和交流體驗活動，以增加對建造業的了解，早前他參與由香港中聯辦教科部及香港工程師學會聯合舉辦的「香港工程及建測界青年人才融入國家發展研習班」，親身了解內地工程地盤及當地文化，以及認識建造業界各個學會的年輕會員，互相交流擴闊人際網絡。

回想自己入行至今，工程專業道路帶給家浩許多成長機會，令他明白到「要學會相信自己，用自己的努力以建立別人對你的信任」，同時要有良好的溝通能力，「如果可以與不同持份者溝通得好，可以令問題得以傳遞，更快解決，工作更暢順」。

▲ 鄔家浩與盧泳恩出席見習工程師分享會，盧泳恩於分享會時表示平衡兩者角色不容易，幸好獲得公司和團隊支持。

導師同行真誠扶持 同袍情深共建未來



除了工程師崗位，行內不少熱心年青人透過學徒訓練計劃，實現工程夢。「我不斷透過進修，期望未來成為獨當一面的專業工料測量師」。擔任工料測量學徒的劉俊偉，對於工作充滿熱忱，「身邊一班年輕同事對工作的熱誠令我好佩服，為了能夠達到更理想的方案，我們經常一起研究」。除了同事間互相學習，對他來說成長最大源於公司安排導師與他同行，「雖然初出茅廬的我幾乎於工作上毫無方向，很慶幸工地導師給予我好多機會，除了親身指導工作，更讓我作出重要決策，一步一步建立我對工作的信心。」最深刻有次工作遇到挫折時，導師忠告他「人生有起有跌，遇到挫折時不代表世界末日，你可以選擇傷心，但這段經歷會是你人生寶貴的一課，哪裡跌倒哪裡站起來。」

憑藉對工程的熱誠和發展決心，俊偉近日更榮獲香港建造學院的建造業傑出學徒獎項，肯定他傑出工藝技術和良好工作態度，他歸功於跟導師亦師亦友的關係，教曉了他不少待人接物和人生哲理，亦認為公司的參訪交流，有助他多元發展。早前他隨公司前往貴州交流，參觀集團於當地有份參與承建的項目，更有機會身處近期火熱的「貴州村超」感受球賽激昂，擴闊自己的眼界，通過親身走訪和體驗，增加了對祖國的認知及更深入了解國情。

▲ 早前公司組織員工前往貴州交流，並參觀由母公司興建的雷榕高速項目，劉俊偉表示此行令他大開眼界及獲益良多。

▲ 劉俊偉不斷進修自我增值，目標成為一名專業工料測量師，早前更獲建造學院頒發傑出學徒獎項。

建造界專業舞台 助年青人成長追夢



建造業是一個充滿機遇和挑戰的領域，對於投身工程專業的每位年輕人而言，這裡不單是追逐夢想的舞台，更提供一個實現個人成長和貢獻社會的機會。

中建香港一直深信，人才是公司最重要的資源，也是公司價值的創造者，青年人更是未來的基石，因此設立「5+3+X」青年人才培育體系，涵蓋五大專業發展配套：清晰職業路徑、體系化專業培訓、導師責任制、建築科技實踐，以及具競爭力薪酬福利。另設有三大特色學習體驗：包括大灣區發展機會、員工幸福關懷及社會公益參與；X為青年自發活動，旨在持續為香港青年成長成才創造更多機會。公司更設有「影子計劃」，選出優秀青年員工，在管理層的親身指導下，近距離學習公司管理、決策制定等方面的知識。期望能夠藉此為年青人構建實現理想的平台，助他們裝備專業技能，多元發揮潛能，讓他們對未來抱有盼望，未來盡展所長，貢獻社區和國家。