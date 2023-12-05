三星︰不活躍比特幣達70.35%新高　持貨者不欲出售反映信心

▲ 不活躍比特幣達70.35%新高：持有者不欲出售、投資信心堅定

剛過去的11月，美國司法部、美國商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission）和財政部（Treasury Department）與加密貨幣交易所幣安達成和解。協議中幣安前CEO趙長鵬承認違反美國的防制洗錢法，幣安將支付43億美元的罰款，趙長鵬同時同意辭去CEO職務，並支付5000萬美元的罰款。和解有助幣安維持營運，結束與以上監管機構長達數年的調查。Coinbase CEO Brian Armstrong 在倫敦接受CNBC 採訪時表示：「最近美國對幣安採取了執法行動，這讓我們能夠翻開新的一頁，並有望結束加密貨幣歷史的一章。 」

Coinbase股價11月漲61.7%

幣安事件加上市場對比特幣ETF的憧憬帶動Coinbase 股價11月單月升61.7%。Coinbase 已被9間比特幣 ETF潛在發行商揀選其託管服務 (目前共有12間潛在發行商)，包括貝萊德 (BlackRock)、富蘭克林鄧普頓 (Franklin Templeton) 和 WisdomTree。

中心化交易所最近出現了大規模的比特幣外流。Glassnode 的數據顯示，自 11 月 17 日以來，已有超過 37,000 個比特幣從交易所撤出，這表明投資者直接託管了自己的代幣。雖然其中可能因為幣安事件，但資金流出亦可能代表了投資者長期持有的策略。

不活躍比特幣達70.35%新高 反映投資信心

截至2023年11月23日，數據亦顯示至少一年在鏈上不活躍的比特幣百分比已達到 70.35% 的歷史新高，超過了 7 月的峰值 69.35%。兩年、三年和五年內沒有轉移到鏈上的供應百分比也處於各自的歷史高位。這表明，即使比特幣今年已上漲一倍多，長期投資者也沒有意欲出售。這歷史新高反映了「在2021年的歷史新高之後，比特幣的持有者對加密貨幣普及化和宏觀逆風有一種堅定的信念」。

比特幣升穿4.2萬美元 如何把握機會？

看到比特幣升穿42,000美元而未知可從何參與的投資者，可考慮香港兩隻已上市的比特幣期貨ETF，ETF主要投資CME 比特幣期貨，與比特幣價格相關性甚高。投資者可直接以港股戶口交易，簡單方便。投資者亦可考慮以加密貨幣平台買賣現貨，惟需了解清楚使用的平台是否受監管。

另外，可關注相關的加密貨幣交易所和挖礦公司等，如上文提到的Coinbase。比特幣為區塊鏈技術第一個現實生活中的應用，區塊鏈行業仍處於早期發展階段，使用ETF作行業配置亦是可考慮的投資策略之一。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融) 學位。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App