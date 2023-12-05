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51%港人購物優先考慮客服質素、僅32%「價格第一」　數碼支援滿意度不及真人

個人增值 14:10 2023/12/05

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逾半港人購物優先考慮客服質素 66%樂於使用AI互動

Qualtrics最新研究發現，在決定是否要拿出血汗錢購買商品及服務時，51%的香港消費者會優先考慮客服質素，多於考慮價格（32%）。66%港人樂於使用AI與品牌互動，但同時有60%的人更希望透過真人聯絡。

51%消費者優先考慮客服質素

2024 Qualtrics消費者趨勢報告》在今年第三季調查26個國家/地區的28,400名消費者，結果顯示，儘管高昂的生活成本是許多消費者最關心的問題，但產品及服務質素（53%）、客戶服務支援（51%），以及便利的數碼體驗（35%） 是香港消費者在購物時考慮的三個優先因素，這三個因素都排在價格之前。

2024年的購買因素

產品及服務品質客戶服務支援便利的數碼體驗價格對社會有貢獻
53%51%35%32%30%

66%港人樂於使用AI互動 

在目前各大企業集中於採用及部署AI策略（例如透過識別及快速回應問題、撰寫客戶通訊或提供個人化體驗和建議）以便與客戶建立更深厚關係的形勢下，有66%的香港消費者表示樂於使用AI服務和通訊。 

另外，在客戶體驗過程中與AI交流時，消費者的最關注問題是互動的質素 （47%）、人類失去工作的可能性 （40%），以及缺乏真人互動 （39%）。其中，60%的消費者表示更希望透過真人服務渠道與品牌接觸，這點突顯了真人聯繫的重要性。

消費者對AI的主要憂慮

互動時的質素導致職位流失缺乏與真人交流要花額外資源個人資料會被濫用對資訊的信賴程度
47%40%39%32%29%13%

Qualtrics指出，企業最成功的初期AI策略是利用科技來支援交易性的互動，並且同時為前線員工提供所需工具、洞察力和技能去提供更高水平的客戶服務。

近4成人在網上評論不良體驗

香港的消費者以不同方式直接及間接地向品牌反映意見，例如透過調查、客戶服務中心對話、網上聊天洽詢、產品評論及社交媒體貼文。

 告訴朋友和家人直接向公司反映在網上評論在社交媒體上分享他們的體驗
消費者經歷不良的體驗後會怎樣做46%38%39%35%
消費者經歷良好的體驗後會怎樣做47%40%45%42%

報告建議，企業可藉著調整直接和間接的意見反映來源，更深入地了解客戶的需求和期望。間接的意見反映甚至可以提供更真實的客戶體驗意見，並且有助揭露傳統調查方式可能未能發現的問題和見解。

數碼支援滿意度不及真人

Qualtrics指，優質的數碼渠道支援可對顧客忠誠度產生重大影響，但不太普遍。縱觀全球，與提供良好真人客戶支援的品牌相比，消費者更傾向於再次光顧提供良好數碼支援的品牌。然而，消費者對他們獲得的數碼支援體驗的滿意程度，並不及他們對真人協助體驗。

2024年消費體驗四大趨勢

Qualtrics的研究顯示，邁向2024年，消費者的期望正不斷提高。無論是在網上購物、致電客戶服務熱線，還是使用聊天機器人等各個渠道上，提供流暢的體驗已經成為共識。此外，隨著 AI 在日常生活中的採用度越來越高，消費者更重視人與人之間的聯繫，並且會以金錢和忠誠度回報那些提供卓越數碼支援的品牌。

Qualtrics強調，消費者反映意見方式的轉變，是四個構成2024年消費體驗趨勢的其中之一：

  • 真人聯繫是 AI 策略致勝的基礎
  • 良好的服務較低廉的價格更能提升客戶忠誠度
  • 消費者不再像以往般反映意見，企業必須找尋新方法去聆聽
  • 數碼支援是整個客戶旅程中最弱的環節

Qualtrics XM Institute 的 Principal XM Catalyst Moira Dorsey 說：「香港消費者對他們所接觸機構的期望比以往任何時候都更高。各品牌需要在所有反映客戶意見的渠道上，例如客戶調查、社交媒體、通話記錄、聊天記錄和評論網站等，獲取有價值的客戶意見，並將這些意見與平均消費額及光顧次數等營運數據結合，以深入了解消費者的行為模式，並且更有效地理解如何為他們提供更佳服務。」

撰文︰葉雨

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