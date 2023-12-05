恒指又跌逾300點　專家分享3招應對熊市︰「遇見熊不要轉身逃跑」

▲ 專家：面對熊市如何自處？這3點你應該注意

眼下恒生指數又跌逾300點，港股市場今年持續低迷，各大行的來年預測也未見樂觀——身處熊市之中，投資者難道只能隨波逐流？美國最大基金管理公司之一Vanguard的首席執行官Jon Cleborne給出了自己的看法︰市場波動不可避免，投資是一場長途旅行，冷靜、完善的決策會幫助你度過寒冬。

2021年，Jon Cleborne和自己的妻兒參加了為期一周的美國國家公園短途旅行，他曾遭遇灰熊，曾險些失衡——但最終到達目的地。這段旅行的經歷啓發了他對投資的看法。

以下為Jon Cleborne的故事︰

前方遇見熊 不要轉身逃跑

他回憶指，當他們一家夏季在蒙大拿州冰川國家公園徒步旅行時，突然遇見了一隻灰熊——當他們意識到前方100英尺的小路上有一隻熊時，他們轉過一個拐角並停了下來。

在前一晚的護林員會議上，公園護林員曾囑咐徒步旅行者做好遇到熊的準備。萬一遇到這種情況，需要保持冷靜，以免嚇到熊或讓它以為人類是威脅，轉身逃跑反而會引發熊的捕食反應。

Jon Cleborney一家聽從了護林員的建議，留在原地直到灰熊繼續前進離開。

「灰熊」、「熊市」，多麽巧合。實際上，投資者在面對意外的市場波動以及那些望而生畏的新聞資訊時，應該和面對意外的「灰熊」一樣，採取緩慢、冷靜、有條不紊的方法。

Jon Cleborne指出，市場波動與市場的持續下跌可能會讓人驚訝，但這些卻是客觀存在、不可避免的。投資者不需要立刻對這些不可避免的意外情況作出反應，重要的是關注自己可以控制的事情，要在低迷的市場中得到短期發展，就必須堅持自己的計劃。不要做魯莽的決定，雖然投資一定要承擔風險，但充足的準備、冷靜的決策以及嚴格的財務規劃方法都能幫住投資者度過市場寒冬，實現長期的財務目標。

如果投資者真的已經難以承受手中投資組合的波動，那麼是時候和你的財務顧問討論風險承受能力了︰畢竟每個人有適合自己的不同路線。

盡量降低投資成本

Jon Cleborne又分享他們購買通行證的故事，以帶出降低投資成本的重要性。

他說，每年他們一家人都會購買一張通行證，憑此證可以用80美元左右的價格進入所有國家公園。

他回憶第一次在國家公園旅行時，還不知道通行證和它的定價優勢。有一次他們付了35美元的標準入場費才遊覽了一個國家公園，等到了下一個公園又要支付35美元，僅這樣費用就已經超過了通行證定價的四分之三。第二年他們果斷選擇了通行證，最終在當年的旅行季節省了數百美元。

他由此認為，一次最佳的投資，成本在其中尤為重要。無論是新手還是老手，一個不能忽視的基本原則就是瞭解投資成本，並保持較低的投資成本。

簡而言之，投資者支付的投資費用越少，意味著他們獲得的回報越多。從長遠來看，這些回報或節省下的成本，甚至會明顯增加。

但在將低成本投資納入投資組合之前，應該要明確不同的投資所需要的成本也不同。比如共同基金成本包括費用率，以投資額的百分比來衡量；而個股成本主要是買賣差價，即買方支付的最高價與賣方收到的最低價之間的差額。

及時尋求協助 勿做「孤狼」

Jon Cleborne分享歷來最難忘的國家公園旅行記憶之一，藉此說明在熊市中應該尋求協助。他指出，最難忘的記憶是在猶他州錫安國家公園的狹窄海峽中徒步，那條小徑的獨特之處在於需在齊膝深的水中徒步數英里。因此，登山杖是保持平衡的必需品，可以在不平坦的岩石地形上提供支撐。

但起初他是拒絕携帶登山杖的——他認為它對來説我毫無用處。但他的妻子堅持讓他帶上，她説一旦水流上升一兩英里，他就會慶幸還好有帶著它們。

他認為，財務顧問便是這對「登山杖」，當投資者發現自己處於複雜且充滿挑戰的市場環境中，有複雜的財務規劃與退休需求時，財務顧問能透過複雜且有時情緒化的財務決策為客戶提供支援與信心。

某些投資者喜歡做「孤狼」帶給自己的積極體驗，但對其他人來説，與財顧互動過程中的人為因素是處理投資者的個人目標與挑戰的關鍵組成部分。

將你的財務管理看作一場長途旅行，如果你不確定前進的方向，或者對短期／長期目標的資金籌措感到困惑，同時更偏好專業人士的見解來提供指引——那麼尋求財顧的支持也許是正確的決定。

人們普遍認為，只有超級富豪才會想要並需要財務建議，實際上，尤其是在過去的十年中，金融業在不斷地發展，現在已經可以為各種財富水平的個人或家庭提供低成本、高質量的咨詢服務。

透過3個旅行的故事，Jon Cleborne帶出熊市之中3個重要應對招數，他鼓勵投資者制定穩健的財務規劃，檢查組合中所有的產品。通過精心準備的計劃以及嚴格的執行方法，投資者將能走在實現長期目標的正確道路上。

撰文：涂宇佳

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