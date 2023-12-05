著名淡友：股市重返17年前舊路　經濟放緩下減息刺激有限

▲ 華爾街知名大淡友、大摩Morgan Stanley投資總監Mike Wilson表示，目前經濟放緩下減息刺激有限，美股或重返2006年回報偏低。

美國通脹（CPI）回落，儘管以主席鮑威爾為首之美聯儲官員仍在「放鷹」，控制市場預期，但金融市場已認定美國息口見頂，美聯儲引領逾一年半的加息周期收尾在即。然而，華爾街知名「大淡友」、摩根士丹利（Morgan Stanley）投資總監兼首席美股策略師Mike Wilson最新表示，美股正重走17年前的舊路，就算減息增長也有限，寄望美聯儲減息將導致股市再次大幅上揚的投資者，或將會大失所望。

他在周一（4日）發表的一份報告中指出，今年以來美股強勁反彈，標指（美：SPX）自2023年初以來彈高19%，剛於11月結束時創下了今年的最佳表現，表明投資者愈來愈看好美聯儲減息的後市前景。可是，這種憧憬或即將幻滅。

經濟放緩下減息太遲 刺激有限

美國近期多項數據顯示美國經濟出現回落跡象。市場預計美聯儲會在步入增長放緩、經濟面臨衰退風險的經濟周期後期減息，美股更上一層樓。但Wilson認為，此舉對美股刺激有限，回報將低於預期。他指出，這種動態曾在2006年和2018年下旬見到，發生於這兩年的後期減息，造成美股在接下來的12個月內回報率僅約14%。

經濟周期早中期減息 回報勁逾倍

與在經濟周期早期到中期時減息相比，這收益微乎其微，因為在早中期減息傳統上會帶來更大的回報。例如1984年的情況，當時較低的利率導致股市在接下來的一年中飆升25%；而1994年，股市在減息後的一年內錄得回報34%。 Mike Wilson稱：

2006年和2018年後的12個月提供了有吸引力的回報，但與1984年和1994年的情況相比，這些回報環境（周期後期）看起來並不大。

我們認為，2023年代表了周期的後期。這就是為何大型股質素跑贏大市，以及為何上周五（1日）小型股和較低質素股票的上漲在中期不太可能持續的原因。

摩根士丹利策略師表示，他們在針對周期後期的觀點上持開放態度、願意改變，但指出目前勞動市場狀況頹勢已現，美國世界大型企業聯合會就業趨勢指數（Conference Board's Employment Trends Index）在過去一年中走低。這與1984年和1994年等經濟周期中期年份不一致，當時該指數略有上升。

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承認太長時間看淡 但強調屬「熊市反彈」沒有改變悲觀預期

Mike Wilson是今年華爾街其中一名最悲觀的預測者，他多次警告稱，今年美股上揚只是熊市反彈的一部份，這將導致2024年股市持平。

然而，本來堅持沽空美股的Wilson，在7月面對美股升勢也曾承認自己看淡太久；只是他未有改變悲觀預期，仍預言美股在年底前將跌逾一成。他在10月中亦重申其跌市預期，認為標指今年年底將下跌11%至3,900點。展望明年，最多也只會升至4,500點，維持今年水平。

撰文︰黃正軒

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