  • 24°C
香港時間 : 20231205日 (週二) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

11月MPF人均賺$9,400　最佳基金累升32%　最差基金累跌18%

強積金 10:53 2023/12/05

分享：

分享：

整體美國股票基金在首11個月平均升19.02%，中港股票基金則在同期跌12.26%，短短11個月，兩者的回報便相差逾31個百分點。積金評級指，這是自強積金成立以來，兩個股票市場之間首11個月的第二大回報差距

11月的強積金帶來好消息，而今年至今的市況亦為強積金成員帶來一個重要教訓︰資產多元化的重要性。據積金評級的數據，估算11月份MPF投資收益約439 億港元，即469萬名強積金成員平均回報約9,400港元。

整體美國股票基金在首11個月平均升19.02%，中港股票基金則在同期跌12.26%，短短11個月，兩者的回報便相差逾31個百分點。積金評級指，這是自強積金成立以來，兩個股票市場之間首11個月的第二大回報差距

強積金不同類別的首11個月回報
基金類別11月回報首11個月回報
美國股票基金+9.01%+19.02%
環球股票基金+8.48%+14.71%
歐洲股票基金+8.41%+12.58%
預設投資策略---核心累積基金+6.46%+10.35%
亞洲股票基金+6.15%+0.99%
預設投資策略---65歲後基金+4.26%+4.21%
債券基金+3.84%+0.47%
保證基金+1.21%+1.10%
貨幣市場基金+0.31%+3.02%
中港股票基金+0.20%-12.26%
資料來源︰積金評級

美股升19%　中港股跌12%

據積金評級的數據，11月份美股基金單月升9%，環球股票及歐洲股票亦單月升逾8%，中港股票基金僅升0.2%。今年首11個月累計，美股基金、環球股票基金、歐洲股票基金及DIS核心累積基金都有逾10%升幅，全線基金類別都錄得升幅，僅中港股票基金累計仍然見紅，跌12.26%。

如果比較全年最佳及最差的基金，差距會更加明顯︰

首11個月最佳表現的MPF基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
宏利環球精選（強積金計劃）宏利MPF北美股票基金+32.43%
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽樂休閒環球股票基金+29.56%
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽美國股票基金+28.97%
萬全強制性公積金計劃美國股票基金+22.63%
宏利環球精選（強積金計劃）宏利MPF日本股票基金+21.50%
首11個月表現最差的MPF基金
強積金計劃強積金基金首11個月累計表現
BCT強積金策略計劃景順中港股票基金-18.06%
AMTD強積金計劃AMTD景順中港股票基金-17.90%
永明彩虹強積金計劃永明強積金香港股票基金-15.66%
滙豐／恒生強積金智選計劃中國股票基金-15.41%
萬全強制性公積金計劃香港股票基金-15.40%
資料來源︰積金評級

最好及最差基金　表現相距逾50百分點

從今年表現來看，如果沒有做好多元化配置，而是集中投放在中港股票基金，表現最差可以在11個月內跌18%，與表現最好的美股基金，11個月可以相差逾50個百分點

積金評級指出，中港股票基金和美國股票基金的回報差距突顯了多元化投資的重要性。與其他強積金混合資產基金相比，俗稱「懶人基金」的DIS基金投資相對較多美國股票成份，而本地股票的配置則較少，因而在11月份錄得 2023 年最佳月度回報。

責任編輯︰廖毅然

更多MPF攻略︰

MPF美股攻略　1年升20%　長期表現卻排尾三　哪些基金長線最佳？

MPF中港股票攻略　1年升24%！邊隻基金長線表現最好？

MPF懶人基金其實唔懶　52隻基金大檢閱　為何1年相差逾3%？

ET至高息
定期存款又有新玩法　提前攞錢都有息收？（附多款5厘高息任揀）

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

積金局主席︰年終花紅可作MPF自願性供款　
2023/11/27
積金局主席︰年終花紅可作MPF自願性供款　
強積金有喜訊？11月至今勁升4.4%！2023年有望錄正數
2023/11/23
強積金有喜訊？11月至今勁升4.4%！2023年有望錄正數
MPF懶人基金其實唔懶　52隻基金大檢閱　為何1年相差逾3%？
2023/11/14
MPF懶人基金其實唔懶　52隻基金大檢閱　為何1年相差逾3%？
MPF美股攻略　1年升20%　長期表現卻排尾三　哪些基金長線最佳？
2023/11/10
MPF美股攻略　1年升20%　長期表現卻排尾三　哪些基金長線最佳？
MPF中港股票攻略　1年升24%！邊隻基金長線表現最好？
2023/11/09
MPF中港股票攻略　1年升24%！邊隻基金長線表現最好？
退休規劃產品 退休組合 財富及退休規劃 退休金 退休基金 財富及資產管理 ETF 大行報告 財務自由 投資策略

下一篇文章

金價衝上2100美元　減息預期利好　分析指有望升至2200美元　投資黃金5大方法一覽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款