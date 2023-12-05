11月MPF人均賺$9,400　最佳基金累升32%　最差基金累跌18%

▲ 整體美國股票基金在首11個月平均升19.02%，中港股票基金則在同期跌12.26%，短短11個月，兩者的回報便相差逾31個百分點。積金評級指，這是自強積金成立以來，兩個股票市場之間首11個月的第二大回報差距

11月的強積金帶來好消息，而今年至今的市況亦為強積金成員帶來一個重要教訓︰資產多元化的重要性。據積金評級的數據，估算11月份MPF投資收益約439 億港元，即469萬名強積金成員平均回報約9,400港元。

整體美國股票基金在首11個月平均升19.02%，中港股票基金則在同期跌12.26%，短短11個月，兩者的回報便相差逾31個百分點。積金評級指，這是自強積金成立以來，兩個股票市場之間首11個月的第二大回報差距︰

強積金不同類別的首11個月回報 基金類別 11月回報 首11個月回報 美國股票基金 +9.01% +19.02% 環球股票基金 +8.48% +14.71% 歐洲股票基金 +8.41% +12.58% 預設投資策略---核心累積基金 +6.46% +10.35% 亞洲股票基金 +6.15% +0.99% 預設投資策略---65歲後基金 +4.26% +4.21% 債券基金 +3.84% +0.47% 保證基金 +1.21% +1.10% 貨幣市場基金 +0.31% +3.02% 中港股票基金 +0.20% -12.26% 資料來源︰積金評級

美股升19% 中港股跌12%

據積金評級的數據，11月份美股基金單月升9%，環球股票及歐洲股票亦單月升逾8%，中港股票基金僅升0.2%。今年首11個月累計，美股基金、環球股票基金、歐洲股票基金及DIS核心累積基金都有逾10%升幅，全線基金類別都錄得升幅，僅中港股票基金累計仍然見紅，跌12.26%。

如果比較全年最佳及最差的基金，差距會更加明顯︰

首11個月最佳表現的MPF基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 宏利環球精選（強積金計劃） 宏利MPF北美股票基金 +32.43% 中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金 +29.56% 中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽美國股票基金 +28.97% 萬全強制性公積金計劃 美國股票基金 +22.63% 宏利環球精選（強積金計劃） 宏利MPF日本股票基金 +21.50% 首11個月表現最差的MPF基金 強積金計劃 強積金基金 首11個月累計表現 BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 -18.06% AMTD強積金計劃 AMTD景順中港股票基金 -17.90% 永明彩虹強積金計劃 永明強積金香港股票基金 -15.66% 滙豐／恒生強積金智選計劃 中國股票基金 -15.41% 萬全強制性公積金計劃 香港股票基金 -15.40% 資料來源︰積金評級

最好及最差基金 表現相距逾50百分點

從今年表現來看，如果沒有做好多元化配置，而是集中投放在中港股票基金，表現最差可以在11個月內跌18%，與表現最好的美股基金，11個月可以相差逾50個百分點。

積金評級指出，中港股票基金和美國股票基金的回報差距突顯了多元化投資的重要性。與其他強積金混合資產基金相比，俗稱「懶人基金」的DIS基金投資相對較多美國股票成份，而本地股票的配置則較少，因而在11月份錄得 2023 年最佳月度回報。

責任編輯︰廖毅然

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