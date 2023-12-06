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【聖誕節2023】精選7大聖誕市集　15米高樹屋／逾150攤檔／毛孩全家歡

精明消費 07:30 2023/12/06

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【聖誕2023】精選7大聖誕市集 逾百間攤檔 挑選獨一無二的禮物

聖誕將至，不少朋友已經開始考慮給親朋好友準備禮物。想要挑選合意聖誕禮物的同時，感受獨特的聖誕氛圍？聖誕市集一直是個不錯的選擇。K11與西九龍的聖誕市集已經打響頭炮，還有哪些聖誕市集值得一逛呢？

本文精選多個特色聖誕市集，想感受節日氛圍的朋友不要錯過呀！

一、崇光SOGO：「Sharing the Joy of Christmas!」

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活動期間，崇光銅鑼灣店將準備多款聖誕禮盒、節日派對拼盤、美食禮品等。包括但不限於糖果、美酒、法式手工甜點。國際知名甜點師青木定治與pâtisserie Sadaharu AOKI paris也將首度登陸香港，特設限定專櫃，出售各類匠心禮盒。

  • 日期：11月29日-12月25日 上午10時 (12小時)
  • 場地：SOGO崇光 銅鑼灣店 B2/F Freshmart

二、愉景灣：寫「意」冬日慶典

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愉景灣本次聖誕將裝扮為歐陸小鎮風格，裝飾各色節日彩燈。12月期間將舉辦兩場聖誕周日露天市集，同時在12月24至26日舉辦慈善手作市集，匯聚逾100個攤檔，售賣聖誕特色美食、手工製品、服飾以及家具。除了豐富的聖誕禮物，還有歌舞表演。

聖誕周日露天市集

  • 日期：11月12及26日、12月10及17日 (星期日)
  • 時間：11:00–18:00
  • 場地：愉景廣場

聖誕慈善義賣市集

  • 日期：12月24-26日
  • 時間：11:00 – 19:00
  • 場地：愉景廣場

三、中環街市：好玩「得」聖誕派對

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與傳統聖誕風格不同，中環街市的聖誕市集以經典「小黃鴨」為主題，旨在紀念「小黃鴨之父」林亮百歲，街市特設小黃鴨雕塑與小黃鴨彩燈。市集則以意大利聖誕村莊為主題，呈現具有當地特色以及人文藝術氣息的禮物。另外還有多個手工作坊，可以DIY屬於自己的聖誕禮物，如手工香氛、聖誕裝飾等。

好玩「得」聖誕派對

  • 日期：12月6-2024年1月2日
  • 場地：中環街市

意大利聖誕村莊主題市集

  • 日期：12月8-10日
  • 場地：中環街市

四、赤柱廣場：「Chillmas by the Sea」聖誕市集

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赤柱廣場以澳洲為主題開辦聖誕市集，甚至獲得了澳洲旅遊局等多個相關機構的支持。市集一改傳統聖誕的冬日印象，以熱情、熱辣為主題。全場有逾150個攤檔，出售各類精品手作、美食以及聖誕禮物。並在活動期間特設免費穿梭巴士往&穿梭渡輪，方便大家出行。

  • 日期：12月9-24日（每周六、周日）
  • 12月25-26日（每日）12:00-20:00
  • 地點：赤柱廣場

五、又一城：「Walk with Me」聖誕藝術市集

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又一城邀請了泰國和香港的環保創作藝術團隊，運用環保材料，設計了極具童話風格的幻彩聖誕裝置，最亮眼的是萬花筒式的15米高的巨型聖誕樹屋。主題聖誕綠色市集精選本地品牌的特別／限定產品，包括BotanicUnion、CERTAINCORNERS、美華氏MidwestVintage、RUCO ViSiON等。

  • 日期：11月22日-2024年1月1日
  • 地點：又一城

六、海濱休閒站：「Chill『毛』海濱走走」聖誕嘉年華

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愛護動物協會在海濱休閒站（Harbour Chill）舉辦全港最大寵物友善嘉年華，大家可以帶自家毛孩入場「全家歡」。活動場地面積接近3,000平方米，有逾40間攤檔可供吃喝玩樂，另有寵物特色市集，可以為你的家庭小成員購買聖誕禮物。

  • 日期：2023年12月16日-2023年12月26日
  • 地址：灣仔海濱休閒站

七、太古城中心：「GROW with LOVE」聖誕特別企劃

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喜歡迪士尼的朋友們，不要錯過太古城這一次的迪士尼聖誕特別企劃。主辦方將搭建一系列的迪士尼聖誕小屋和經典角色雕像，亮點在9.5米高的米奇聖誕小屋。現場還設有限定店，匯集超過300款迪士尼商品，另有本次活動的特別限定。

  • 日期：11月17日至2024年1月1日（每日）
  • 時間：11:00‑21:00
  • 地點：太古中心

撰文︰涂宇佳

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