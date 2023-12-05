▲ 亞太僅有20%全渠道客服 用AI提升客戶體驗的兩個要點

科技發展日新月異，人們與數碼世界之間的界線亦變得模糊，亦更習慣線上和線下結合的混合模式。因此，無縫且個人化的客戶體驗十分重要。更重要的是，客戶的要求愈來愈高，甚至會因為一至兩次的負面客戶體驗就不再光顧該品牌。

雖然亞太區企業大多數了解全渠道溝通能提升客戶體驗，但在執行方面仍有待改善，導致優化全渠道服務後對營運和客戶忠誠度的影響仍未如預期般理想。

真正全渠道服務 亞太僅有20%

問題在於一些企業太過集中擴展客戶體驗的接觸點，以為愈多的溝通渠道就代表是優良的全渠道服務。但是，它們忽略了另一個要點，就是在任何時間和地點，讓客戶都能感受一致的體驗。事實上，根據 Ipsos的研究，亞太區只有五分之一的客戶體驗服務專家表示已經完全整合場所有渠道，並且提供真正的全渠道服務。

在現代客戶體驗策略中，企業需要考慮以客戶為中心，思考各種可行的方式建構與他們的連繫，包括線上和線下之間的接觸點，能夠提供無縫的切換體驗。要建構這種真正的全渠道體驗，企業需要方案及科技支援，從而最大限度提高客戶的參與度。以下是在建構全渠道服務時，企業可以思考的兩個要點︰

1. 建構自動化功能 引入AI

第一個有效優化全渠道服務的方法是建構自動化功能。亳無疑問，近大半年不斷冒起的AI方案和技術重塑了客戶體驗的框架，其中又以生成式AI技術受到廣泛應用。它能協助企業更快、更精準且更有效滿足客戶不斷改變的期望，同時兼具低成本的優勢。

企業可以考慮的其中一個方向是引入AI聊天機械人。這項技術可以協助客戶服務團隊提供更優質的服務，確保大量的客戶訴求可以透過 24 小時自助的解決方案處理，大大減低人力資源的需求。事實上，根據香港生產力促進局最近發布的研究，41% 香港企業正在或將會應用 AI，32% 已在多個層面如市場營銷（58%）、營運（44%）、內部營運管理（34%）上應用 AI。

然而，有效地應用AI的關鍵不在於增加AI方案的數量，而是整合到企業的服務及工作流程。在客戶服務的層面中，企業在引入AI技術時要確保它能在客戶的複數溝通渠道中無縫運作，尤其是複雜的客戶服務平台。無可否認，現時的AI技術仍未能全面協助企業完全處理所有客戶服務諮詢，尤其是一些獨立和罕見的需要，客戶期望能有更個人化的服務。因此，企業可以透過引入AI聊天機械人，除了協助處理一般查詢外，亦可利用AI識別客戶的個別問題，然後自動轉介和聯絡合適的員工或部門，令整個過程更快捷有效，而客動亦能感受更正面的體驗。

企業亦可考慮將原生AI技術整合至現有的聯絡中心、訊息聊天和客戶關係管理軟件中，令客戶在任何溝通渠道中均能享受相同、無縫且個人化的體驗。

企業整合AI技術能創造雙贏局面：企業可以利用AI與自動化技術，在日常營運和工作流程建立真正的全渠道服務，而客戶能受惠於更方便和貼心的服務，甚至令企業和客戶的互動在統一的介面進行以方便管理。

2. 透過創新科技培訓員工

創新科技將會是全渠道服務的核心，但企業亦要緊記人性化互動和服務能帶來更好的客戶體驗。在前線與客戶聯絡的客戶服務團隊既是基礎亦是核心，企業必須透過不同科技，讓他們能提供更優越的服務。

企業除了可以透過AI等創新科技處理更新紀錄、自動整理後續工作等日常工作外，亦可整合至系統令員工培訓和更有效率。以數據分析為例，企業可以透過創新科技協作分析銷售團隊的表現，從而更針對性地改善員工的能力。企業亦可引用這些數據培訓新加入的員工，讓他們更熟悉常見問題和應對方法。

最重要的是，這些方法縮短員工的訓練時間和更熟悉客戶，令他們在與客戶溝通時更專業，並能理解客戶的問題和困擾，從而提供更個人化的服務。

總括而言，企業必須明白全渠道服務不僅限於建立多個線上和線下接觸點和吸引客戶的能力。整合合適的科技優化基礎和支援多接觸點的服務只是邁向成功的第一步，完善的全渠道客戶體驗需要將創新科技和人與人的聯繫結合，從而在與客戶互動時能在任何時侯、渠道和方式都能提供一致的體驗。

【關於作者】Ricky Kapur擁有超過25年的經驗。作為Zoom擔任亞太區負責人，他負責制定和領導Zoom亞太區關鍵市場的市場推廣策略，負責市場包含澳洲、紐西蘭、東協各國、中國、香港特別行政區、印度、韓國及台灣。

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