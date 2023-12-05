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身價86億的歌后 Taylor Swift教會我們的7件事

個人增值 08:30 2023/12/05

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身價86億的創業家歌后 Taylor Swift對女性的7個商業啓示

美國當紅天后泰勒絲（Taylor Swift）的The Eras Tour世界巡演創下史上最高票房紀錄，同名演唱會電影也正在全球熱映。《福布斯》估計，她的實時身價超過11億美元（約85.96億港元，截至12月4日），在美國白手起家的女富豪中排名第34，是首位僅憑歌曲和表演致富上榜的音樂家。泰勒絲的成功不僅來自音樂才華，也得益於其敏銳的商業頭腦。《福布斯》從她的職業生涯中總結出7條啓示，為女性在商界取得成功提供了寶貴的經驗。

1. 投資自己

Taylor Swift將其音樂事業放在首位，在專輯、巡演和品牌上投入了大量資金，並獲得了豐厚回報。

作為企業主，投資於你自己和你的業務也很重要。無論是參加會議和社交活動、聘請教練，還是投資市場營銷，只要能幫助你發展品牌、吸引客户，前期的花費都是值得的。

2. 了解自身價值

Taylor Swift成功的部分原因是她能為自己和自己的價值挺身而出。從談判公平薪酬到抨擊性別歧視和行業雙重標準，她向世人證明，女性可以在商業活動中直言不諱、堅持己見，而不必犧牲自己的完整性。

在經營自己的企業時，了解並擁有自己的價值，至關重要。不要自貶身價，也不要讓他人低估你的工作價值。堅持自己的信念，不要害怕為自己應得的利益進行談判。

3. 建立牢固的人際關係

Taylor Swift有一群支持她的死忠歌迷，同時她也與業內人士和音樂同行建立了牢固的關係。通過與他人合作，她擴大了自己的影響力，獲得了寶貴的見解和經驗。

要在行業內外建立牢固的關係。與其他企業家和企業合作，能幫助你獲得新的受眾和見解，並建立一個支持性網絡。

4. 擁抱變化

Taylor Swift的音樂和品牌多年來不斷發展，反映了她不斷變化的品味和音樂產業的需求。她還採用了新技術和新的溝通渠道來與歌迷建立聯繫。

商業環境在不斷變化，對新的機會和做事方式保持靈活和開放的態度非常重要，因此必須擁抱變化並保持適應能力。

5. 致富不貪婪

Taylor Swift多年來的成功使她積累了可觀的財富，她也證明︰獲得財富並不意味着必須貪婪或自私。她用自己的財富慷慨地回饋社會，向多個慈善組織提供了大量捐款，並一直不遺餘力地幫助那些需要幫助的人。

6. 堅持不懈

Taylor Swift的成功並非一蹴而就。成名前，她努力多年，在納士維（Nashiville）演出，並向各大唱片公司寄送試聽帶。即使在取得初步成功後，她仍不斷追求卓越、勇於承擔風險，比如，她離開了原來的公司大機器唱片（Big Machine Records），開始自己創業。

面對挑戰和挫折，你必須堅持不懈，決不放棄。要繼續努力工作，冒經過權衡的風險，不要害怕在必要的時候轉向。

7. 忠於自我

Taylor Swift鼓勵女性在成功經營企業時要忠於自我。她明白，投資者或顧問等外界人士可能會給你施加壓力，希望你改變方向，或更多地關注某些方面；但她相信，忠於自我是在任何努力中取得長期成功的關鍵。

撰文：葉雨

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