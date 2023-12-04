【黑色暴雨】保監局︰9月兩宗極端天氣　共錄1.5萬宗索償涉19億　的士僅約21宗

▲ 保監局今天公布與9月兩宗極端天氣相關的統計數字，據業界收集到的數據，兩宗事件的索償總額達到19億元。

不少港人仍然對9月初兩宗極端天氣事件 ─ 颱風蘇拉及黑色暴雨 ─ 印象尤深，商場水浸、汽車損毀的畫面仍歷歷在目，保監局今天公布與這兩宗事件相關的統計數字，據業界收集到的數據，兩宗事件的索償總額達到19億元，涉及索償宗數達1.5萬宗。

保監局指出，財產損壞和汽車為最受事件影響的兩項業務，分別佔索償總額86%及9%，分別達16.38億元及1.76億元，如下圖所示︰

▼ 點擊圖片放大

保聯︰的士僅21宗索償 因沒買全保

香港保險業聯會回應指，據該會統計，截至11月，颱風蘇拉及9月初黑雨期間，與的士相關的索償宗數不少於21宗，涉及索償金額不少於540萬港元。該會指，涉及的士保險賠償個案比較少，與的士車主購買汽車綜合保險（簡稱「汽車 全保」）的比率偏低有關。該會引述保監局2022年的數據顯示，全港18,800 多輛的士中，只有4,000多輛有購買全保，佔總數約22%。保聯在此呼籲的士業界，日後如希望獲得全面保障，當考慮購買汽車全保。

不過，汽車全保比俗稱「三保」的第三者保險貴得多，是的士業界卻步的主因，據統計，全保價錢一般較三保貴2倍，因此莫說是的士業界，一般私家車車主也有不少沒買全保，只買三保。

相關報導︰黑雨汽車損壞 已有的士獲賠償 保聯劉佩玲︰打風揸車有得保 「不要再推卸說無保險」

保監局一般業務部主管（署理） 李明模表示，氣候變化為人類帶來迫切而普遍的威脅。極端天氣事件發生的頻率和嚴重程度正急劇上升，大家不應低估這些事件對經濟和社區造成的破壞性影響。保險可在氣候危機中肩負重要角色，作為企業和個人的安全網以提供緊急支援和減低損失。

香港保險業聯會轄下一般保險總會主席尹玄慧表示，這些數字清晰地帶出一個重要訊息：擁有足夠保險保障對於個人及社會都同樣重要。要填補現時的保障缺口及減低潛在損失，市民大眾應積極主動善用保險來管理風險，並定期檢視自己的保障水平。

相關報導︰

【旅遊保險】幾時買全年Plan先最抵玩？ 呢個行程只需去4次已可打和

2024年醫療通脹近10%！公司保險「過度使用」是原因之一？專家：宜謹慎使用避免收縮

【以巴戰爭】出遊遇戰事 保聯︰取消行程可獲賠償 但有兩大關鍵

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App