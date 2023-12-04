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【勞力士】馬龍白蘭度Rolex逾4,000萬成交後被凍結！賣家拒承認結果

個人增值 20:05 2023/12/04

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【勞力士】馬龍白蘭度Rolex錶逾4,000萬成交後被凍結！賣家拒承認結果，控告拍賣行臨時提高估價影響競投。

已故荷里活影星、兩屆奧斯卡金像影帝馬龍白蘭度（Marlon Brando）曾經擁有的一枚勞力士格林尼治型腕錶（Rolex GMT-Master） 在上月瑞士一場拍賣會中以458.25萬瑞士法郎（折合逾526萬美元／逾4,110萬港元）的天價成交。但該錶隨後不幸捲入賣家與拍賣行佳士得（Christie's）的一場法律糾紛中；在法庭命令下，它跟同場其餘逾100件手錶及其他拍品齊被凍結，須等到該民事官司完結後方可重見天日。

已故荷里活影星馬龍白蘭度（Marlon Brando）曾經擁有的一枚勞力士格林尼治型腕錶（Rolex GMT-Master） 在11月6日瑞士經佳士德拍賣，並以458.25萬瑞士法郎（折合逾4,110萬港元）天價成交。（Christie's）

《彭博》引述瑞士鐘錶產業網站Business Montres報導，來自阿拉伯半島國家阿曼的商人兼手錶收藏家Mohammed Zaman於11月6日經佳士得拍賣了他私人珍藏的113件手錶及其他種類的少量拍品，總成交額達3,793.03萬瑞郎（折合4,241.89萬美元／逾3.4億港元），而且沒有流拍。但拍賣會完成後，Zaman向日內瓦法院提起民事訴訟，指控涉及佳士得懷疑在拍賣會當日「臨時抬價」，他不承認是次成交結果。

佳士得表示，日內瓦法院發布命令，要求拍賣行為這些手錶上鎖，等待案件解決。其中包括馬龍白蘭度在1979年戰爭片《現代啟示錄》（Apocalypse Now）中佩戴的勞力士型號1675 GMT-Master，為一枚1972年產、帶日期顯示的自動雙時手錶，其特點是缺少錶圈，而錶背上刻有演員的名字，據稱是由白蘭度自己刻上。1995年，白蘭度將該錶送給他的繼女Petra Brando Fischer。

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佳士得已告知中標者，在問題解決之前，不要為11月6日拍賣中贏得的任何手錶付款。「令人遺憾地，Zaman先生阻止佳士得在『時光熱忱』拍賣會上向成功中標的買家發售手錶，」該行發言人表示，已立即採取措施，對拍賣過程中出現的干擾提出質疑，並希望能迅速得到解決，又稱對於這一結果為尊貴客戶帶來不便，深感遺憾。

主要爭議點：疑似拍賣會上「坐地起價」

據悉，佳士得於拍賣會當日聲稱「第三方擔保人」對藏品中的每枚手錶進行了保留競價，導致拍賣進程延遲了近一小時。保留競價亦即底價，保證了拍品的最低價格，對於任何以高於該價格成份的手錶，擔保人可以獲得一部份費用。

因此，是次拍賣中每枚手錶的最低估價也發生了變化，總最低投標價從之前的約1,900萬瑞郎（折合約2,175萬美元／近1.7億港元）提高至3,500萬瑞郎（折合約4,006萬美元／逾3.13億港元）以上，「坐地起價」達84%。這代表着競投氣氛大受影響，很多原先希望以數周前拍賣目錄中所列低價競標的潛在競投者面臨「超支」，無緣入手了。

翻查佳士得拍品資，包括馬龍白蘭度Rolex GMT-Master在內的手錶拍品均被標上拍賣告示「該拍品現在受到最低價格保證的約束，該保證是透過第三方提供資金，並可能收取費用。」（Christie's）

佳士得：賣家不認識是次拍賣空前商業成就
佳士得前員工：「起價」情況前所未見

有關此案的聆訊定於12月11日在日內瓦舉行。Mohammed Zaman的代表律師Rodolphe Gautier表示，無意評論懸而未決的訴訟。據悉，是次索賠是根據《瑞士民事義務法》（Swiss Civil Code of Obligations）提出。該法規定，利害關係人可以「就拍賣結果受到非法或不道德手段影響的拍賣提出撤銷索賠」。

佳士得否認任何指控，表示正尋求解決爭端，以發布相關手錶，又稱對於賣家Zaman未能認識到拍賣會所取得的商業成功記錄感到遺憾。該行強調，這是迄今為止拍賣會上「單一擁有者手錶收藏所取得的最大總金額」。

曾在佳士得工作的美國佛州手錶經銷商Eric Wind則表示，Zaman拍賣會發生的情況，對於手錶拍賣來說是前所未有。

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