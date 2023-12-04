  • 23°C
香港時間 : 20231204日 (週一) 15:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

戶口天降逾6億巨款　卻被凍結3天　銀行︰系統故障　觸發防詐機制

個人增值 14:59 2023/12/04

分享：

分享：

戶口天降逾6億巨款 卻被凍結3天 銀行：系統故障 觸發防詐機制

馬來西亞《新海峽時報》（New Straits Times）報道，馬來亞銀行一位客戶最近發現自己的戶口餘額突然變成了逾6億元，但天降巨款的同時卻帶來麻煩︰她的賬戶被無預警凍結3天，對她造成相當大不便。

戶口天降逾6億巨款 

報道引述馬來西亞人力資源論壇聯合創始人Hafidzah Abdullah 的LinkedIn帖文指，她突然發現她的馬來亞銀行個人戶口中有了4.04億令吉（約6.77億港元）。她表示：「你以為我中獎了，對吧？並非如此，這是系統故障。」

無預警被凍結3天

而馬來亞銀行在沒有任何電話、訊息或通知的情況下凍結了她的戶口，她必須前往馬來亞銀行分行、銀行職員必須致電客戶服務，才能解鎖帳戶。

Abdullah感到非常不滿：「這花了很長時間而且這不是我的錯！人們說金錢買不到快樂，但馬來亞銀行知道如何購買沮喪。」她表示，發薪期間，銀行戶口故障三天就像「一部沒有人覺得好笑的錯誤喜劇」。她寫道：「我的個人戶口被凍結，公司戶口無法使用，檢查馬來亞銀行戶口已成為我每天的例行工作。」

高管見帖跟進　一天解決

馬來亞銀行執行副總裁Shaikh Munir Ahmad當天在帖文下發表評論，請Abdullah與他聯繫，以便銀行跟進此事，並承諾「一定會爲您檢查並解決這個問題」。一天後，Abdullah回覆表示問題已解決，她已能使用其個人戶口與公司戶口。

銀行︰系統故障 觸發防詐

馬來亞銀行發言人向當地《中國報》表示：「客戶的戶頭資料並無遭泄露，這主要是銀行系統故障，該筆金額並不是『真實』匯入客戶的銀行戶頭，相關戶頭內依然保持原有金額。」

他解釋，該客戶的戶口在毫無通知下被封鎖，是因為觸發了銀行的防詐系統，但當客戶親臨分行時，職員已馬上協助解決問題。

他強調，這是個別事故，未有接獲其他客戶的類似投訴，並表示該行「將繼續加強客戶體驗，並且監測相關情況。」

總部位於吉隆坡的馬來亞銀行是東南亞規模第四大的銀行。

撰文：葉雨

開市追揸沽
【開市追揸沽】銷量出爐車股點部署？恒大迎清盤聆訊內房點行？

相關文章：

女子10萬存款「不翼而飛」　被轉買理財產品　銀行︰涉事人員非員工，已報案

【存款保障】為何是80萬不是100萬？存保會何漢傑︰「大銀行供款有佢份、賠款無佢份」

儲太多錢也要斷捨離？慳家隨時「過度儲蓄」！銀行存款夠用就好

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

白手起家不如繼承家業　富二代首次擊敗企業家富豪　香港富翁增速倒數第二
2023/12/01
白手起家不如繼承家業　富二代首次擊敗企業家富豪　香港富翁增速倒數第二
香港生活成本全球第5　新加坡九度摘冠　移新港人將面對什麽？
2023/12/01
香港生活成本全球第5　新加坡九度摘冠　移新港人將面對什麽？
福布斯「精英榜」多人衰收尾　今設「恥辱殿堂」認錯︰有些人選希望能收回
2023/11/30
福布斯「精英榜」多人衰收尾　今設「恥辱殿堂」認錯︰有些人選希望能收回
内地年輕人興起「蹭老消費」 ︰吃人均10元老年食堂、月租300住千呎老年公寓
2023/11/28
内地年輕人興起「蹭老消費」 ︰吃人均10元老年食堂、月租300住千呎老年公寓
6成美國人認為錢能買幸福　年輕一代需要400萬年薪才感幸福
2023/11/28
6成美國人認為錢能買幸福　年輕一代需要400萬年薪才感幸福
服務 個人銀行 馬來西亞 人力資源 馬來西亞令吉 銀行 Linkedin

下一篇文章

金錢是女人的最大壓力來源　專家教2招緩解財務焦慮
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款