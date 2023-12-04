▲ 戶口天降逾6億巨款 卻被凍結3天 銀行：系統故障 觸發防詐機制

馬來西亞《新海峽時報》（New Straits Times）報道，馬來亞銀行一位客戶最近發現自己的戶口餘額突然變成了逾6億元，但天降巨款的同時卻帶來麻煩︰她的賬戶被無預警凍結3天，對她造成相當大不便。

戶口天降逾6億巨款

報道引述馬來西亞人力資源論壇聯合創始人Hafidzah Abdullah 的LinkedIn帖文指，她突然發現她的馬來亞銀行個人戶口中有了4.04億令吉（約6.77億港元）。她表示：「你以為我中獎了，對吧？並非如此，這是系統故障。」

無預警被凍結3天

而馬來亞銀行在沒有任何電話、訊息或通知的情況下凍結了她的戶口，她必須前往馬來亞銀行分行、銀行職員必須致電客戶服務，才能解鎖帳戶。

Abdullah感到非常不滿：「這花了很長時間而且這不是我的錯！人們說金錢買不到快樂，但馬來亞銀行知道如何購買沮喪。」她表示，發薪期間，銀行戶口故障三天就像「一部沒有人覺得好笑的錯誤喜劇」。她寫道：「我的個人戶口被凍結，公司戶口無法使用，檢查馬來亞銀行戶口已成為我每天的例行工作。」

高管見帖跟進 一天解決

馬來亞銀行執行副總裁Shaikh Munir Ahmad當天在帖文下發表評論，請Abdullah與他聯繫，以便銀行跟進此事，並承諾「一定會爲您檢查並解決這個問題」。一天後，Abdullah回覆表示問題已解決，她已能使用其個人戶口與公司戶口。

銀行︰系統故障 觸發防詐

馬來亞銀行發言人向當地《中國報》表示：「客戶的戶頭資料並無遭泄露，這主要是銀行系統故障，該筆金額並不是『真實』匯入客戶的銀行戶頭，相關戶頭內依然保持原有金額。」

他解釋，該客戶的戶口在毫無通知下被封鎖，是因為觸發了銀行的防詐系統，但當客戶親臨分行時，職員已馬上協助解決問題。

他強調，這是個別事故，未有接獲其他客戶的類似投訴，並表示該行「將繼續加強客戶體驗，並且監測相關情況。」

總部位於吉隆坡的馬來亞銀行是東南亞規模第四大的銀行。

撰文：葉雨

相關文章：

女子10萬存款「不翼而飛」 被轉買理財產品 銀行︰涉事人員非員工，已報案

【存款保障】為何是80萬不是100萬？存保會何漢傑︰「大銀行供款有佢份、賠款無佢份」

儲太多錢也要斷捨離？慳家隨時「過度儲蓄」！銀行存款夠用就好

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App