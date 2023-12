【投資策略】2023年給投資者的5大教訓　「不要與美國對賭」　中國需全新模式

▲ 【大行報告】美銀:美經濟捱過加息「仍是地球上最偉大」!中國疫後復甦反而落空,沉痛教訓投資者「不要同美國對賭」。

美國通脹(CPI)回落,儘管以主席鮑威爾為首之美聯儲官員仍在「放鷹」,控制市場預期,但金融市場已認定美國息口見頂,美聯儲引領逾一年半的加息周期收尾在即。美國銀行策略師剖析2023年以來投資者和美國經濟面臨的5個最大教訓,首要提到美國經濟在儲局大幅加息的情況下度過,強調「不要同美國對賭」、「美國經濟仍然是地球上最偉大的一台戲」;相反,全世界投資者在年初引頸以待、中國官方亦曾大肆宣傳的中國疫後經濟反彈預言,完全落空。

2023年,利率飆升迫使全球市場和經濟體進行調整,迎接寬鬆貨幣時代的結束。但展望2024年,美國回頭減息的呼聲又再唱高。美國銀行策略師Joseph Quinlan及Lauren Sanfilippo發表報告,詳細分析了今年投資者應要沉痛反省的五個最大教訓,好讓市場為扭轉局面準備妥當:

1. 「不要與美國對賭」

美銀分析師直言「不要沽空美國」(Don't bet against America),指出一年前大多數預測人士預計,由於美聯儲積極收緊貨幣政策,美國在2023年將出現經濟衰退;但美國經濟並沒有出現下滑,而是向前推進,強勁的消費者支出和勞動力市場推動了增長。

策略師表示,美國經濟仍然是「地球上最偉大的表演」(the greatest show on planet Earth),其規模達27萬億美元,形容是「九頭蛇巨獸」(hydra-headed behemoth),在農業、航空航太、能源、技術等許多不同領域的經濟活動方面表現都是最佳。

2. 中國經濟陷「憂慮長城」 需要全新增長模式

報告指出,中國大肆宣傳的疫後反彈並未到來;相反,該世界第二大經濟體卻面臨着內房不景氣、人口老化和外國投資下跌的困境,而所有這些逆風都預示着未來的「憂慮長城」(Great Wall of Worry)。

Quinlan和Sanfilippo表示,中國需要新的增長模式,但認為要等待中國推出政策催谷才更明朗:

(該模式)可能以中國消費者為中心,(不過)中國的個人消費支出僅佔GDP的40%,而美國則約為70%。然而,專注於推動消費拉動型成長的政策… 尚待實現。

市場數據證明了上述淒慘市況。2023年,MSCI新興市場指數回報率僅為5%,遠低於標指(美:SPX)的升幅。

3. 「債市義警」捲土重來

債市義警(Bond vigilantes)是指為了抗議或表達對發行人政策的不滿,威脅要拋售或真的拋售了大量債券的債券交易員。拋售債券會壓低價格、推高利率,讓發行人付出更加昂貴的代價才能借貸。

此詞據悉最早是由投資策略諮詢服務公司Yardeni Research創辦人Ed Yardeni於1980年創造,當時債券交易員拋售美債,以回應美聯儲及其對美國經濟政策的日益增長的權力。美銀表示,今年投資者亦充當「債市義警」角色,拋售美債以抗議美國政府過度支出,而他們的存在表明「赤字確實攸關重要」。

策略師指出,由於利率上升,去年利息成本上升了近40%,而醫療保險、醫療補助和社會安全等強制性支出計劃繼續擴大。 美國國防支出亦然。由於美國政府債務與國內生產總值的比率達到創紀錄的水平,未來幾年有意義的財政擴張空間很小,這一因素可能會在短期和中期影響整體增長。

4. 投資者不應再忽視地緣政治

2023年,全球烽煙四起,世界更容易擦槍走火。美銀策略師表示考慮到俄烏戰爭、中東和非洲的衝突以及台海緊張局勢,投資者不應再忽視地緣政治風險。

報告認為,投資界每見衝突發生也稱其為個別事件、例外情況,而這種說法總是危險;因為審視當今地緣政治局勢,就會發現情況與過往不同:

2020年代的熱戰和冷戰,意味着全球軍事支出的增加,2021年全球年度國防開支首次突破2萬億美元。領頭的是美國,其2023財政年度國防預算總額達到創紀錄的8,580億美元。

但有危亦有機,說的是投資機會。該行認為,投資者可以對大型美國國防承包商和網絡安全公司保持建設性的看法。

5. 現金和債券更可取

美銀表示,「TINA」時代(即除了股票外「別無選擇」(there is no alternative)的時代)已經結束。現在,現金和債券等低風險資產提供了真正的回報和靈活性。更長時間維持高息(Higher for longer)的利率制度表明,現金不會像前十年那樣產生負收益,而債券也將提供強勁的回報。相較下,股票不再如昔日般那麼值搏。

該行指出,就股票而言,戲碼已然逆轉。過去股市的長期順風,包括穩定、跑贏通脹的增長,加上全球化和去管制化(Deregulation),現在變成了更劇烈的逆風,負面因素包括資本成本上升、巨額預算赤字、成本更高的供應鏈等,導致股票在資產配置方面備受競爭。

