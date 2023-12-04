▲ 【加密市場一周】新加坡加强監管數字支付代幣服務

上周，加密貨幣市場交易量上升至 505億美元。比特幣於周三報 38,141美元，上升3.25%。以太幣一周上升3.67%，周三報 $2,064 美元。

HOUNAX交易所涉詐騙

最近的JPEX和Hounax交易所醜聞已導致損失超過1億美元，儘管如此，香港加密交易所營運的一年寬限期將保持不變。根據今年6月引入的新法規，營運於香港的加密交易所必須在2024年6月之前向城市的證券及期貨事務監察委員會申請虛擬資產服務提供者（VASP）牌照，否則將面臨注銷。然而，在過渡期間，未註冊的交易所仍可在香港運營。

2023年11月25日，另一家未經許可的加密交易所Hounax據稱通過另一種涉嫌龐氏骗局，詐騙了131名市民1.2億港元（1540萬美元）（編按：截至12月1日，涉嫌受害人數增至145人，涉案總金額約1.48億港元）。2023年11月27日，Cointelegraph報導稱，與Binance相關的HKVAEX交易所仍在試圖在香港申請牌照。11月初，香港加密交易所OSL的所有者BC Technology Group從區塊鏈公司BGX獲得了9000萬美元的投資。

新加坡加强監管數字支付代幣服務

新加坡金融管理局（MAS）11月23日發布對加密服務提供商法規草案所收到反饋的最後一部分回應。金管局要求加密實體採取措施阻止加密貨幣投機行為︰不向零售客戶提供融資、保證金交易或任何交易激勵，不接受當地發行的信用卡支付，並在允許訪問服務之前確定客戶的風險意識。

在限制性較小的措施中，MAS放寬了作為認可投資者的限制，澄清了某些加密資產可以計入所需的200萬新加坡元（150萬美元）。MAS還設有高可用性和風險事件報告的規定。這些規定與當前對其他具有系統重要性的金融機構（但不包括支付服務提供商）的要求一致，因此是針對加密貨幣的特殊規定。這些規則將於2024年中期分階段生效，以提供「充分的過渡期」。MAS表示，這些規則旨在限制對消費者的潛在損害。

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信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報7,559點，一周上升6.3% ；信昇比特幣指數報9,139點，一周上升5.8%；信昇以太幣指數報17,602點，一周上升 5.9%; 信昇加密穩定幣報999.69點。信昇比特幣現價指數報37,835點，一周上升5.8%；信昇以太幣現價指數報2,048點，一周上升5.9%。

指數 指數水平（點）(截至2023-11-29) 一周變化 信昇加密貨幣指數 7559 +6.3% (+450) 信昇比特幣指數 9139 +5.8% (+499) 信昇以太幣指數 17602 +5.9% (+985) 信昇加密穩定幣指數 999.69 +0.00342% (+0.03419) 信昇比特幣現貨指數 37385 +5.8% (+2067) 信昇以太幣現貨指數 2048 +5.9% (+114)

*截至2023年8月30日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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