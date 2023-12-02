99歲芒格的6個長壽秘訣︰「每天努力比醒來時更聰明一點」

▲ 芒格的6個長壽秘訣：「每天努力比醒來時更聰明一點」

巴菲特的戰友、巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）本周以99歲高齡去世，他被公認為成功的投資家，生前也公開分享過許多實用的人生建議。讓我們回顧芒格2019年的CNBC專訪，梳理出其中提到的6個長壽和幸福生活秘訣。

1. 避免嫉妒

幾十年來，芒格一直在警告嫉妒的危險。

1986年，芒格在哈佛-西湖高中（Harward-Westlake School）的畢業典禮上發表演講稱，嫉妒「和化學物質一樣，因製造痛苦而贏得某種數量上的價格」。

在《每日日報》（Daily Journal） 2022年年會上，擔任董事的芒格說：「世界不是由貪婪驅動的，而是由嫉妒驅動的。」

2. 避免怨恨

1986年的演講中，芒格也告誡畢業生不要怨恨，並說：「如果你渴望痛苦，那我向你強烈推薦它」。

3. 不要超支

2022年的巴郡年度股東大會上，芒格提出了一些明智的財務建議：「花的比賺的少，精明地投資，避免有毒的人和有毒的活動，一生不努力斷學習，做很多延遲滿足，這很簡單。如果你做了所有這些事情，你幾乎肯定會成功。」

4. 面對困難保持樂觀

芒格在CNBC專訪中表示，「保持樂觀」是「明智之舉」，要保持快樂，關鍵在於放下負面情緒。

他說：「當你完全陷入深深的仇恨和怨恨之中時，你還能高興起來嗎？當然不能。那你為什麼要怨恨呢？」

5. 與可靠的人打交道

芒格認爲，成功取決於你所擁有的夥伴，建議人們要「和可靠的人打交道」，並遠離有毒的人，讓後者儘快「從你生活中徹底消失」。

6. 做你該做的事

芒格還說過，「每天都要努力變得比醒來時更聰明一點」，以及「一個人能做的最好的事，就是幫助另一個人了解更多」。

撰文：葉雨

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