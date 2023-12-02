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史上首位億萬富翁　自命「沒有權利當窮人」　教導兒子有錢能換「道德的尊嚴」

個人增值 21:45 2023/12/02

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洛克菲勒是史上最成功的商人，成功是源於他對金錢的了解及追求。

網絡上經常有許多文章說「有錢人是這樣想的」，他們企圖透過自身的觀察力、或通過經常與富人接觸的財務顧問，去拆解有錢人的思維。但很少有一個真真正正的億萬富翁願意對你敞開心扉，像是對自己兒子一樣。然而以下這名史上首個億萬富翁，卻通過對兒子的38封書信，赤裸裸地向公眾暴露出有錢人的想法，單是本文介紹的其中一章，已足夠令人大開眼界。

富可敵國的石油大亨與小花匠

洛克菲勒是美國的石油大亨，在巔峰時掌握的財富達美國GDP的2.4%，折合相當於今天的4000億美元，連馬斯克及蓋茨也望塵莫及。這樣富可敵國的人，怎樣看待金錢？如何影響下一代？

在《洛克菲勒寫給兒子的38封信》中，其中一章寫了一個故事。他說，某日在第五大道教堂，偶遇一個叫漢森的年輕人，他形容他是一個節衣縮食、悲慘度日的小花匠，漢森「自以為」堅守貧窮是美德，他「擺出一副品格高尚的樣子」，對洛克菲勒說︰「我覺得我有責任同你討論一個問題︰金錢是萬惡之源 ─ 這是《聖經》上說的。」

「金錢」不是萬惡之源　「喜愛金錢」才是

但洛克菲勒隨即反駁指，「年輕人，我從小就不斷接受各種基督教格言的薰陶，你忘了，在那句話的前邊還有一個字 ─ 喜愛。『喜愛金錢是萬惡之源』。」

洛克菲勒表示，他明白漢森為什麼與財富無緣，因為他是在從對《聖經》的誤解中獲取人生教誨，但他卻渾然不覺。他接着說道︰「想想看，年輕人，如果你有了錢，你就可以惠及你的家人、朋友，給他們快樂、幸福的生活，更可惠及社會，拯救那些孤苦無助的窮人，那麼金錢就成了幸福之源。」

「年輕人，手裡每多一分錢，就增加了一分決定未來命運的力量，去賺錢吧，」洛克菲勒勸道︰「你不該讓那些偏執的觀念鎖住你有力的雙手，你應該花時間讓自己富裕起來。」

不否認有些東西比錢更有價值

洛克菲勒指，他不知道漢森能否接受他的規勸，他一直認為，每個人都應該花時間讓自己富裕起來，「當然，有些東西確實比金錢更有價值，當我們看到一座落滿秋葉的墳墓時，就不免感到一種難以言喻的悲傷，因為有些東西比金錢崇高，尤其是那些受過苦難的人更能深深地體會。」

然而他認為，即使是愛情這種最偉大之物，擁有更多金錢的情人，能使愛情更加幸福，金錢就是具有這樣的力量。「一個人如果說『我不要金錢』，那就等於在說︰『我不想為家人、友人和同胞服務。』」

他說，他相信上帝是為他的子民才鑄出鑽石，上帝的告誡是不能在有違上帝的情況下賺錢、或賺取別的東西。「無可厚非，我們要以正當的方法得來，而不讓金錢拖着我們的鼻子走。」

我之所以是我，都是我過去的信念創造出來的。坦率地說，自我感覺到人世間因貧窮而疾苦的時候，我就萌發了一個信念︰我應該是富翁，我沒有權利當窮人。

金錢能換來道德的尊嚴

洛克菲勒指出，在他小的時候，正是拜金思想神聖化的時期，在少年時代的發財夢中，金錢對他而言，不只是讓家人過上富足無憂生活的工具，更能換來道德上的尊嚴的社會地位，這些東西遠比豪華、氣派的住宅和美麗、漂亮的服飾更令人激動不已。

我對金錢的理解，堅定了我要賺錢、我要成為富人的信念，而這個信念又給予我無比的鬥志去追逐財富。

正是這信念，讓洛克菲勒成為史上最成功的商人之一。而他的子孫之所以能將家族的輝煌成功延續至今，和他們從小受到以上的家庭教育分不開。

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