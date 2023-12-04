【驚人預測】2024年會減息6次？這家大行有什麼理據？

▲ 美聯儲主席鮑威爾（圖）及一眾儲局官員仍在努力管理市場對息口的預期，但已有大行估計明年會減息6次，至2025年仍會在減息。

雖然明顯已到達加息周期的頂部，但美聯儲仍努力管理市場預期，最新有三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）繼續放鷹，指美聯儲只有「繼續加息」及「結束加息」兩個選項，沒有考慮減息。

金融市場已開始反映明年會減息的預測，10年期國債息持續下跌，美股在11月表現上佳。

荷蘭ING旗下研究機構ING Economics近日發布的一份報告，是目前最驚人的預測，該行認為美國經濟顯示出明顯減速跡象，通脹放緩、就業市場降溫以及消費者支出前景惡化意味著美聯儲需要減息的幅度超過市場目前的預期。該行預計美聯儲將在2024年至少減息6次。

企業不願意僱用新員工

ING Economics 首席國際經濟學家James Knightley 表示前景看起來愈來愈不樂觀。「持續申領失業救濟金人數增加，而初次申領失業救濟金人數仍然較低，這項數據說明企業不會解僱員工，但也不太願意僱用新員工，也就是說，勞動力市場正在降溫。」

同時，消費者支出雖然穩健，但由於實際家庭可支配收入顯示出疲軟跡象，2024年面臨更艱難的道路，信用卡拖欠率上升，學生負擔付款進一步增加了壓力。「數據表明，實際家庭收入在相當長的一段時間內停滯不前。而信貸條件收緊和借貸成本高昂可能會嚴重影響家庭的信貸流動。」他同時指出，愈來愈多的證據表明，更多的人在疫情期間積累的超額儲蓄正在耗盡。

超額儲蓄正在耗盡 需及時減息

這一切都歸因於經濟如履薄冰，但尚未破裂。如果美聯儲能夠在經濟進入衰退之前成功降低利率，這種局面可能不會被打破。

因此他預計，美聯儲將於明年第二季開始減息，最多六次減息25個基點，總計150個基點。James Knightley更預計減息將持續到 2025 年，至少4次減息25 個基點，因此2年合共最多減去250個基點。

雖然很少有大型投行發表像他一般的預測，但市場已對減息摩拳擦腿，利率期貨亦早已顯示了6次減息的機會，目前來看，2024年底有19.4%的機會率，聯邦利率會降至3.75厘至4厘水平，即減息6次，每次25基點。機會率最大的是減息5次或4次。

撰文︰廖毅然

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