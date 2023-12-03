加密幣平台監管是「全球性難題」　合規專家︰加强監管不會打擊投資興趣

▲ 規管海外加密幣平台是全球性難題 加强監管不會打擊投資興趣

本港近期接連發生JPEX、HOUNAX詐騙案，虛擬資產交易監管成爲廣受關注的議題。與國際水平相比，香港目前的加密貨幣法規夠嚴格嗎？海外平台管轄難題怎樣解決？加强監管會否令虛擬資產投資熱潮降溫？全球驗證服務提供商Sumsub的法務副主管Elizaveta Vasileva和合規專家Anastasia Sakharova接受本網訪問，分享了她們的見解。

香港加密幣法規符國際標準

2019年，聯合國財務行動特別組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）提出加密幣轉移旅行規則（Travel Rule）的國際標準，建議各國要求金融機構和虛擬資產服務提供商（Virtual Asset Service Provider, VASP）在進行虛擬資金轉移時，須附上交易雙方的信息，並對交易對手VASP作盡職調查，以打擊洗錢和恐怖分子融資。

Sumsub合規專家Anastasia Sakharova指，香港當前的旅行規則要求，已足夠接近FATF的建議，在很多方面與同樣實施旅行規則的地區相似，乃至較爲領先。尤其是香港：

明確規定了進行交易對手盡職調查的要求，很少有司法管轄區在其立法中直接提及這一點。

規定8000港元以上的虛擬貨幣交易要提供所有交易信息，這一門檻金額接近FATF建議的數額 ；8000港元以下的交易金額，則要傳輸另一組資料，大多數實施旅行規則的國家/地區都有相同的做法。

不區分境內交易和跨境交易，實施旅行規則的司法管轄區中約有一半採取同樣的做法。

對於非託管錢包，要求原始VASP向其客戶收集旅行規則資料，並評估、採取合理措施來減低洗錢/恐怖分子融資風險。

補救措施將更好管控境内行爲者

Sumsub法務副主管Elizaveta Vasileva表示，香港監管機構已採取了一系列補救措施，例如，證監會正計劃進一步將被視為複雜產品的虛擬資產相關產品限於專業投資者交易，並擴大監管範圍，以涵蓋除目前受監管的交易平台之外的更多主體。同時，香港的反洗錢和加密貨幣許可框架已非常全面詳盡。 香港警方與證監會10月成立虛擬交易平台聯合工作小組，專門打擊非法加密幣活動，或將確保更好地管控可疑的境内行為者。不過，JPEX案究竟如何影響香港的加密貨幣監管格局，仍有待觀察。

規管海外平台是全球性難題 各國需採取一致法規

Vasileva分析指：「整體而言，在亞太區，虛擬資產監管措施大多引入貼近傳統金融及銀行服務的保障，如設定資產隔離、流動儲備和保險要求，禁止借貸及押注，或實施風險披露和市場推廣守則。然而，這些監管措施可能導致最終只有少數虛擬資產服務供應商獲准營運，而許多無牌供應商，包括其海外分公司，仍會在監管範圍以外運作。」

她認爲：「在大多數情況下，海外平台超出了監管機構的管轄範圍，這是一個全球性難題，且不僅限於加密幣產業。一個可能的解決方案是，提高本地虛擬資產服務提供商對最終用戶的競爭力和吸引力，這樣他們就可以在不損害潛在投資收益的情況下優先考慮資產安全。」

Sumsub對全球虛擬資產轉移法規的發展進行持續研究，發現實施此法規的國家/地區其實並沒有顯著增加，而且不同國家/地區對此法規的要求也不盡相同。Vasileva認爲，這「對於香港及其他已經實施這項法規的司法管轄區而言並不是好消息。為了扭轉這個局面，各國需要採取一致的虛擬資產轉移法規。」

加强監管符合投資者利益 不會打擊投資興趣

虛擬資產因其匿名性的特點吸引投資者，而各地對虛擬資產加强規管，都趨向要求VASP做到「認識你的客戶」（KYC）、在需要時向監管機構提供資訊等，這會否與虛擬資產的匿名性本質有衝突，令人們投資的意願下降？

對此，Sakharova表示，身份驗證要求（KYC要求）確實與隱私原則相矛盾。「然而，虛擬資產轉移的匿名性，或者更確切地說是偽匿名性，使得交易本身、投資者和國家經濟容易受到欺詐、洗錢和恐怖主義融資的影響。因此，為了在更廣泛的金融體系中生存，虛擬資產需要做出權衡。」

她指出：「值得注意的是，KYC規則是符合投資者本身利益的，它自2019年開始應用於加密貨幣領域，到目前為止，我們只看到加密資產投資和新服務開發的增加。因此，在不久的將來，人們對加密資產的興趣不太可能大幅下降。」

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撰文：葉雨

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