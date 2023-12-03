你並非想像中那麼貧窮（或富有）　財務顧問：你睇人好、人睇你好　最緊要自己夠用

▲ 你可能沒想像中貧窮或富有。財務顧問：你睇人好、人睇你好，最緊要自己夠使。

究竟需要多少錢，才能感覺富有？近日有調查顯示，美國千禧世代則認爲年薪需要達到52.5萬美元（約410.1萬港元），才感到財務幸福。但對於財務顧問、財務策劃師來講，有其衡量標準。另外也有人說，財富水平是在乎心態。

有錢定義 人言人殊

金融服務業將家庭分為不同類別，以劃分其相對財富。例如，「大眾富裕人士」（mass affluent）獲廣泛定義為：擁有10萬至100萬美元（約780萬港元）的可投資資產。

然而身家豐厚的所謂高淨值人士（High-net-worth）的定義，則差異很大。一些顧問公司有以下劃分：

高淨值人士：資產介乎100萬美元至2,000萬美元（約1.56億港元）。

超高淨值人士（Ultra-high-net-worth）：資產超過2,000萬美元。

其他財務顧問則使用500萬美元、3,000萬美元或其他數字，作為兩組之間的分界線。

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財務顧問：有無錢是你睇人好、人睇你好

最緊要自己覺得夠使

無論他們如何區分高淨值人群和超高淨值人群，顧問發現這些標籤並不一定反映客戶對自己的看法。大眾富裕人士可能認為自己很富有。超高淨值人士則可能會為花每一分錢而煩惱。

好像「股神」巴菲特身家比超高淨值人士多何止千萬倍，但年青起已極盡節儉，如今92歲仍住在1958年購買的房屋中，從未換樓；其77歲夫人蒙克斯（Astrid Menks）亦志同道合，據報在出席億萬富翁夏令營期間，向工作人員抱怨一杯售價4美元（約31.2港元）的咖啡太貴。

通脹亦可能扭曲財富感。擁有200萬美元的人昔日可能會感覺富裕，但直到近兩年，高通脹也令他們自覺財富大不如前。美國註冊財務策劃師Carla Adams認為，有錢與否，其實屬於俗稱的「你睇人好、人睇你好」：

在旁觀者眼中，財富確實是相對的。這取決於你是否覺得自己有足夠的錢來過一種令你滿意的生活方式。

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Adams舉出以下一些影響人們財富觀念的因素。

1. 家境和童年

我們的家庭背景和早期的金錢經驗，會影響我們對擁有財富或缺乏財富的看法。如果你父母創辦的企業經歷過繁榮和蕭條的周期，家道中落或會讓你警剔財富是虛幻，明白「三更窮五更富」。但如果你是窮家孩子出身，而現在又已累積了可觀儲蓄，因為捱過苦，你可能會意氣風發，非常炫富，並揮霍無度。

Carla Adams表示，曾與一名擁有約60萬美元（約468.7萬港元）、卻生活得很節儉的客戶合作，因此不擔心對方會花光錢財。但她也說：

我還有其他身家數千萬的客戶，他們已經習慣了奢侈的生活方式，但這在他們退休後將無法維持。當中大多數人都不願意面對這個事實。

2. 獲得財富的方式

某人獲得金錢的方式，也會影響他們如何解讀自己的資產淨值。那些長期產生穩定收入、並採取保守投資策略的人，往往對自己的財富有着更紮實的看法。

但如果你年薪15萬美元（約117萬港元），然後有一日朝早醒來竟獲得了數百萬美元的股權報酬，那便感覺如同發夢。Carla Adams引用了一名親歷此情況的客戶的話：「噢！這不是真錢。」

「她是一位忙碌的母親和妻子，她很難想像自己突然擁有了這麼多錢，」Adams回憶說，她沒有注意到這筆開心大發現的現金，將來可能大大影響她對自身的財富感。

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3. 社交圈子

你對自己的財富是否有現實的認知，也取決於你的社交圈子。如果你周圍都是比你富有得多的人，或至少是那些花錢更豪爽的人，你就更易自覺寒酸。Carla Adams分享了一個「人比人，比死人」的誇張案例：

我的一位客戶擁有800萬美元（約6,249.5萬港元），但她許多朋友擁有1億美元（約7.81億港元），並且乘坐私人飛機。她覺得自己很可憐，很糟糕。

4. 年齡

其他因素也發揮作用，例如年齡、婚姻狀況、工作保障和個人債務，都會影響你對財富的看法。註冊財務策劃師Michael Berkhahn說，兩個帶着100萬美元走進其辦公室的人，對自己是否富有，也可以有不同觀點。

年齡本身是一個很大的因素。根據嘉信理財（Charles Schwab）2023年度現代財富調查（Modern Wealth 2023），在感覺富有的年輕人（26至41歲）中，平均淨資產為53.1萬美元（約414.8萬港元）。但對於感覺富有的嬰兒潮世代（58至75歲）來說，他們的平均淨資產為69.2萬美元（約540.6萬港元）。

解救辦法：點先了解自己「夠唔夠使」？

當客戶對自己的財富懷有扭曲的認知時，顧問可能會提出尖銳的問題，目標是讓客戶重新思考他們對金錢的看法，以及金錢對他們來講有何意義。

Michael Berkhahn喜歡問客戶：「你在錢銀方面有何憂慮？」 根據對方的回答，試圖將他們的擔憂與他們的目標相匹配。

「也許他們的最終目標是留下遺產或資助孩子的教育，」他表示，客戶對自己財富的感覺可能是基於恐懼，或最壞情況的思維，因​​此解決他們的金錢憂慮，有助他們更現實地掌握自己的淨資產。

Carla Adams則問：「你人生中最高價值的事物是甚麼？」對方坦承後，她便追問：「你的支出反映了這些價值嗎？」

如果你的儲蓄和消費習慣反映了你最珍視的價值觀，就更有可能掌握你的財富是否足以帶給你理想中的幸福。

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